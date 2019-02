Uma seleção de cursos livres em São Paulo – de história da música até fabricação de cerveja

Júlia Corrêa e Renato Vieira

Que tal começar o ano aprendendo? Entre trabalhos manuais, aulas teóricas e atividades físicas, confira bons cursos livres para aproveitar na cidade

+ Na Casa das Rosas, em 8/2, das 14h30 às 17h30, uma oficina de encadernação ensina a produzir diários de viagem (inscrições: bit.ly/2CovqcC). E, no dia 10/2, das 15h às 17h, tem confecção de bordados (foto) inspirados na mostra ‘Estrutura Explodida – Vidobra de Haroldo de Campos’ (retirar senha 30 min. antes). Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Grátis.

+ No curso anual Danças Populares Brasileiras – uma das várias opções do Instituto Brincante -, Antônio Meira ensina passos de frevo, coco, caboclinho, cavalo marinho e outros ritmos tradicionais do País. R. Purpurina, 412, V. Madalena, 3816-0575. 6/2 a 27/11. 4ª, 20h30/22h. R$ 195 (por mês, com taxa de matrícula de R$ 80). Inscrições: bit.ly/cursobrincante1

+ Em parceria com o MuBE, a Casa-museu Ema Klabin recebe o minicurso Paixões Botânicas: as Plantas de Burle Marx e as Orquídeas de Ema Klabin. A primeira aula terá palestra sobre os famosos jardins do artista. A segunda destacará o orquidário de Ema e traz oficina com montagem de um vaso, que poderá ser levado para casa. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 16 e 23/2, 10h/13h. R$ 200. Inscrições: bit.ly/cursoEma

+ No curso Astrologia para Curiosos, a psicoterapeuta Amanda Sérvulo mostra conceitos básicos de astrologia e psicologia. A busca pelo autoconhecimento por meio do mapa astral e o modelo do chamado ‘pensar astrológico’ também fazem parte das aulas. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 16 e 17/2, 14h30/17h30. R$ 7,50/R$ 25. Inscrições: bit.ly/astroSesc

+ Cineasta que influenciou gerações, o francês Robert Bresson é tema de curso ministrado pelo diretor Evaldo Mocarzel. Em oito aulas, serão revistos e analisados filmes importantes do diretor – entre eles, ‘O Dinheiro’ (1983). Espaço Itaú – Augusta. Anexo. R. Augusta, 1.470, Consolação. 16/2 a 13/4 (exceto 2/3). Sáb., 10h/ 14h. R$ 640 (8 aulas) ou R$ 120 (aula avulsa). Inf.: 3266-5115. Inscrições: bit.ly/rbresson

+ O grafiteiro Rui Amaral, autor do famoso mural no chamado ‘Buraco da Paulista’ (foto) apresenta Graffiti: Intervenções Urbanas, com atividades no entorno do Sesc voltadas só para quem tem mais de 60 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 13/2 a 3/4 (exceto 6/3). 4ª, 9h30/13h30. Grátis (inscrições a partir de hoje, 1º/2, na Central de Relacionamentos da unidade).

+ Em Cinema – História e Linguagem, o crítico Inácio Araújo mostra as transformações da arte cinematográfica em 42 aulas – com opções de pacotes mensal, trimestral, semestral e anual. Espaço Itaú – Augusta. Anexo. R. Augusta, 1.470, Consolação. Turma 1: 11/2 a 9/12; 2ª, 19h30/23h. Turma 2: 12/2 a 10/12; 3ª, 9h30/13h. R$ 310/R$ 400 (por mês). Inf.: 3926-2538. Inscrições: bit.ly/cursocine19

+ As aulas no Instituto Moreira Salles (IMS) costumam ser concorridas – por isso, é necessário planejamento. Assim, já vale ficar de olho no curso ‘Marc Ferrez, a Fotografia e o Brasil em Transformação do Século XIX’, que Sergio Burgi, Ileana Pradilla, Samuel Leal e Tadeu Chiarelli darão em maio. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 8/5 a 29/5. 4ª, 19h/21h. R$ 200. Inscrições: bit.ly/cursomf19

+ Doutor em musicologia histórica, Said Tuma apresenta A Música e o seu Registro: Da Memória Ao Fonógrafo, composto por quatro encontros. Ao longo das aulas, ele conta a história da música através dos tempos, tendo como recorte os suportes utilizados para registrá-la – desde o ‘Epitáfio de Sícilo’, uma ‘partitura’ esculpida em pedra datada do século 1 d.C. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc . R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 18/2 a 18/3 (exceto 4/3). 2ª, 19h/21h. R$ 15/R$ 50. Inscrições: bit.ly/musisesc

+ Tema da exposição ‘Meu Nome Era Lourenço’, Lourenço Mutarelli (foto), referência dos quadrinhos, comanda uma oficina de retrato e de desenho com modelo vivo, em 9/2. O curador da mostra, Manu Maltez, também participa. Já no dia 17/2, quando se encerra a mostra, Mutarelli coordena outra atividade, com um modelo vivo de seu personagem Diomedes, que os participantes deverão transpor para o papel. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 9/2, 19h/22h; 17/2, 14h30/17h30. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

+ Doutor em Comunicação e Semiótica, Sílvio Anaz ministra A Era das Séries de TV Complexas. Em quatro encontros, ele analisa títulos como ‘Game of Thrones’ (foto), ‘Westworld’ e ‘Lost’, a partir do processo de criação e dos recursos narrativos utilizados nessas produções. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 4 a 13/2. 2ª e 4ª, 14h/17h. R$ 18/R$ 60. Inscrições: bit.ly/seriesesc

+ Na Casa do Saber, o historiador da arte Denis Bruza Molino conduz o curso ‘Vermeer, Velázquez e Rembrandt – Magos da Luz’, no qual aborda o uso da luz na produção dos três artistas (12, 19 e 26/2, 20h/22h; R$ 555). Já ‘As Origens do Mundo Islâmico’, ministrado por Plinio Gomes, aborda a importância das cidades de Petra, Meca, Damasco, Jerusalém e Bagdá para o mundo árabe e do Islã (19, 21, 26 e 28/2, 20h/22h; R$ 740). R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900.

Inscrições: casadosaber.com.br

+ A Sinnatrah Cervejaria-escola promove o Curso Iniciante de Produção de Cerveja Artesanal (foto). Em um único dia, os alunos – que não precisam ter conhecimentos prévios – receberão lições teóricas e práticas a respeito da história da bebida e de seus diferentes tipos, ingredientes e métodos de preparo. A aula dá direito a apostila, certificado, uma garrafa da cerveja produzida pela turma e vale-compra de R$ 35 na loja online da casa. Av. Pompeia, 2.021, V. Pompeia, 3862-5421. 9, 16 ou 23/2, 10h/17h. R$ 350. Inscrições: bit.ly/cervart19

+ O Masp sedia Corpos e Imagens: Artistas Mulheres na Mídia Brasileira, em que a pesquisadora, curadora e professora Ana Maria Maia reúne estudos de caso ligados à história da arte e da imprensa para abordar representações de artistas mulheres na mídia. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4 a 8/2, 19h/22h. R$ 460. Inscrições: bit.ly/maspesc19

+ O Sesc Santo Amaro promove, em encontros independentes, oficinas de xilogravura com educadores da unidade e com Júlia Bastos (17/2) e Rafael Toledo (10/2), artistas que fazem parte da exposição ‘Madeira Nova – Xilografia Contemporânea’. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (2) a 17/2. Sáb., 15h; dom., 14h. Grátis (inscrições na Central de Relacionamentos da unidade).

+ O Curso de Café em Casa, do Coffee Lab, promove diversas aulas entre fevereiro e março – e a primeira delas ocorre nesta 4ª (6). No encontro, os participantes aprendem a comprar cafés de qualidade em gôndolas e cafeterias, a identificar sua qualidade sensorialmente e a preparar diferentes métodos caseiros (foto). R. Fradique Coutinho, 1.340, V. Madalena, 3375-7400. 4ª (6), 9h/16h. R$ 280. Inscrições: bit.ly/clab19

+ Nos dois encontros do curso Lampião e Maria Bonita: Identidades, Gênero e Invenções de Nordestes, quatro acadêmicos apresentam suas visões sobre o cangaço a partir da perspectiva de gênero e das figuras de Lampião e Maria Bonita. Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 21 e 22/2, 14h30/17h30. R$ 15/R$ 50. Inscrições: bit.ly/lampmaria

+ Até março, o Sesc Santana promove uma temporada de aulas abertas de dança de salão. Conduzidos pelos professores Vilson Malaquias e Karen Pavani, os encontros – voltados a qualquer um que se interesse pela modalidade – apresentam os diferentes ritmos, estilos e influências da dança. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 4ª (6) a 29/3. 4ª e 6ª, 20h15/21h45. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

+ No Unibes Cultural, a professora Cecilia Ben David conduz o curso Cultura Judaica. Em sete aulas, ela apresenta a história, os significados de costumes, as festividades e outras tradições judaicas. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 21/3 a 2/5. 5ª, 20h/21h45. R$ 450. Inscrições: educacao@unibescultural.org.br

+ Tema de uma retrospectiva que exibirá seus filmes no CCBB e no Cinesesc, a partir deste mês, o cineasta americano Martin Scorsese (foto) também é o mote de um curso com o crítico Robledo Milani. Em Martin Scorsese: O Lobo de Hollywood são abordados, cronologicamente, a ascensão do diretor de clássicos como ‘Touro Indomável’ (1980), ‘Os Bons Companheiros’ (1990) e ‘Gangues de Nova York’ (2002); os percalços de sua carreira; e a consagração como criador. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. 11 a 14/2, 19h/21h30. R$ 12/R$ 40 (inscrições na Central de Atendimento do Cinesesc).