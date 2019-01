Uma seleção de boas novidades em sorveterias paulistanas

+ Na vitrine da Gelateum estreiam sabores refrescantes como melancia e ‘Gingerina’ (foto), que mistura gengibre com tangerina. Outra criação é o ‘Full Fit’, nas versões baunilha, chocolate e café, que tem a mesma cremosidade do gelato, mas com apenas 5% de gordura, até 9% de proteína e nada de açúcar (R$ 11/R$ 14). R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi, 2373-6953. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h; dom., 11h30/21h; fecha 2ª).

+ À base de leite e chá verde, o sorvete de matcha (R$ 8/R$ 17; foto) é uma das apostas da Le Botteghe di Leonardo. Doce italiano, o tiramisú também virou gelato, com mascarpone, cacau, café e biscoito champanhe. R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 10h/23h (6ª e sáb., 10h/0h).

+ Tem novidade fresquinha saindo da cozinha da Gelato Boutique: a linha de picolés da sorveteira Marcia Garbin. Entre os sabores estão banana com gianduia e iogurte, torta de limão (foto), brigadeiro e limão com manjericão (R$ 12, cada). R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532. 10h/20h (6ª e sáb., 10h/21h).

+ Tradicional sorveteria do Ipiranga, a Damp faz desde sabores clássicos até combinações inusitadas. Para esta temporada, além do sabor manga com gengibre, a casa aproveita a safra de grumixama (R$ 84,90, o quilo; foto). R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h.

+ O picolé que fez fama no litoral paulista surge em novos sabores na Praça Rochinha: kombucha de hibisco e abacaxi (foto), laranja com acerola, manga com água de coco e, agora, jabuticaba, uva e groselha adoçados com suco de maçã (R$ 6/R$ 7). Av. Paes de Barros, 2.477, Mooca, 2021-1748. 11h/22h (fecha 2ª).

+ Desde que trocaram as antigas profissões pelo sorvete, as irmãs Suelen Ferrari e Débora Tesoto levam o ofício a sério, na Davvero. A qualidade vem na casquinha ou no copinho, como o do novo sorvete de açaí com banana (R$ 12/ R$ 22; foto). R. Pais de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552. 11h30/22h (6ª e sáb., 11h30/23h).

+ O refrescante sorbet de abacaxi com hortelã (R$ 14/ R$ 25; foto) já disputa a preferência na Stuppendo. Fundada pelo chef e apresentador Edu Guedes, a gelateria soma mais de 600 receitas que se alternam na vitrine. R. Canário, 1.321, Moema, 5093-2967. 13h/22h.

+ Ele fez tanto sucesso que voltou para o verão: o soft de jabuticaba (R$ 8; foto) da Sorveteria do Centro. O sorvete também ganhou uma versão alcoólica coberta com caldas de chia e de cachaça (R$ 18). Outra novidade é o soft napolitano (R$ 11). R. Epitácio Pessoa, 94, República, 3129-8735. 12h/23h.

+ A San Paolo Gelato investe na combinação de cítrico e azedinho do ‘Pink Lemonade’ (R$ 11/R$ 15,50; foto), à base de água, suco de limão e morango. Para incrementar, a rede cearense tem no balcão uma seleção de ‘mixes’, desde caldas e chocolates até frutas frescas, que podem ser misturados aos sorvetes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, 3º piso, Pinheiros, 2197-7433. 11h/23h.

+ Com cinco endereços na capital, a Da Pá Virada aumenta a seleção de sorvetes e sorbets de frutas, como o de framboesa (foto), e traz de volta os sabores sazonais de manga, kiwi, laranja e jabuticaba (R$ 10/R$ 18). R. Cardoso de Almeida, 1.021, Perdizes, 2157-1524. 11h30/21h.

+ Em um simpático sobrado, a Vico – Gelato Artigianale faz sorvetes cremosos e com sabor equilibrado. Para a época, há misturas como manga com maracujá e o vegano de chocolate 100% com suco de laranja (R$ 12/R$ 17; foto). R. Goiás, 47, Higienópolis, 2373-6739. 11h/20h (fecha 2ª).

+ Na Bartô Gelateria, as criações ficam a cargo de Caio Corrêa, como os novos sorvetes de açaí orgânico com iogurte grego (foto) e de pitaia roxa com maracujá (R$ 10,90/R$ 22). Também dá para adicionar calda azedinha de frutas vermelhas. R. Itapura, 1.522, Tatuapé, 2091-1994. 12h/22h (6ª, 12h/0h; sáb., 11h/0h; dom., 11h/22h).

+ A rede Bacio di Latte produz, em janeiro, os três sabores que foram hits entre as criações do ano passado: doce de leite com coco; banana com leite, calda de caramelo e chocolate crocante; e baunilha com geleia de framboesa, suspiro e framboesa (R$ 12/R$ 17; foto). R. dos Pinheiros, 404, Pinheiros, 3064-0827. 10h/23h (6ª e sáb., 10h/0h).

+ Para abastecer as cubas da Stuzzi, os sorvetes são feitos todos os dias e artesanalmente, como o novo sabor limão-siciliano com manjericão (R$ 10, 100 g; foto), que estará à venda também na Veganeria Stuzzi (R. Harmonia, 506, V. Madalena). O cliente que levar o recipiente para tomar sorvete ganha 10% de desconto. R. Zacarias de Góis, 1.419, Campo Belo, 4329-2103. 12h/20h (sáb. e dom., 9h/20h).

+ Agradável sorveteria de bairro, com espaço para crianças e taças gigantes, a Gelateria Primo Amore faz, para o verão, sabores como os de kiwi e de melancia com morango, exposto dentro da fruta (foto). Há também versões como de tangerina, coco e caju (R$ 12/R$ 18). R. Barão do Bananal, 947, V. Pompeia, 3672-6014. 12h/21h (6ª e sáb., 12h/23h).