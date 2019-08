Uma seleção de boas mostras para ver em galerias de arte em São Paulo

Edith Derdyk

As origens do livro são o tema de ‘Protolivro’, mostra em que a artista apresenta investigações em torno de páginas, objetos antigos e outros vestígios. Casa de Cultura do Parque. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros, 3811-9264. 11h/19h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 13/10.

Janaina Tschäpe

A artista exibe pinturas abstratas em grande formato em ‘Mapping the Unattainable’. Obras como ‘Radiant Hues of Paradise’ resultam de sua observação da natureza. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/9.

Luiz Hermano

O artista apresenta ‘Cura’, mostra composta por pinturas e esculturas inéditas que envolvem o caráter lúdico de sua produção, além de memórias ligadas a suas viagens pelo mundo. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (14). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/9.

Sérgio Sister

A mostra ‘Imagens de uma Juventude Pop – Pinturas Políticas e Desenhos da Cadeia’ reúne obras produzidas pelo artista entre 1967 e 1971. O conjunto inclui desenhos realizados nos meses em que esteve detido durante o regime militar. Galeria Nara Roesler. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 5/9.

Do Volume e do Espaço: Modos de Fazer

Pensamentos atuais em torno da escultura são o tema da mostra, que reúne obras de nomes como Claudio Cretti, Felipe Cohen, Laura Vinci e Tatiana Blass. Casa de Cultura do Parque. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1.300, Alto de Pinheiros, 3811-9264. 11h/19h (sáb. e dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 13/10.

Galeria Kogan Amaro

A galeria apresenta duas mostras simultâneas. Intitulada ‘Cataclismo’, uma delas reúne pinturas de Felipe Góes. A outra, do fotógrafo Fabiano Rodrigues, traz colagens e fotomontagens a partir de negativos das décadas de 1950 e 1960. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0944. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 6/9.

Eduardo Berliner

O artista apresenta 19 pinturas a óleo sobre diferentes suportes e três grupos de desenhos. Os temas envolvem registros diários feitos a partir da observação de seu entorno e um mapeamento de questões íntimas. Casa Triângulo. R. Estados Unidos, 1.324, Jd. América, 3167-5621. 10h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 14/9.

Galeria Luisa Strina

A galeria apresenta duas mostras paralelas. ‘Carcaça’ reúne pinturas em que Caetano de Almeida presta tributo à tradição da natureza-morta, de animais dissecados, realizada por nomes como Rembrandt, Soutine e Francis Bacon. Já ‘Taking Sides’ reúne esculturas e fotografias de Brian Griffiths. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/9.

Inês Schertel

A designer gaúcha apresenta uma série de trabalhos em lã na mostra ‘Lanares’, incluindo tapeçarias, luminárias, cestos, bancos e objetos. Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, V. Madalena, 3812-7137. 11h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6/9.

Zipper Galeria

A galeria apresenta ‘Renascimento’, mostra com curadoria de Eder Chiodetto, que reúne fotografias em que a colombiana Adriana Duque busca dialogar com a pintura retratual do movimento europeu. Paralelamente, o projeto Zip’Up apresenta ‘Retrogosto’, mostra de João GG, que inclui fotografias de paisagens e uma série de objetos. R. Estados Unidos, 1.494, Jd. América, 4306-4306. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 31/8.