Uma seleção de atrações culturais e gastronômicas para comemorar os 464 anos de São Paulo

No palco do Vale do Anhangabaú, Anitta (foto) se apresenta às 23h15. Antes, às 15h, cantoras como Tulipa Ruiz, Letrux, Xenia França e Raquel Virgínia homenageiam Rita Lee. A programação ainda inclui Paula Fernandes (12h) e o encontro de BaianaSystem e Karol Conka (20h30). 5ª (25), a partir das 11h. Grátis.

Tema da Vai-Vai em 2018, Gilberto Gil (foto) sobe no trio elétrico com a bateria da escola, em frente ao Bar Brahma. Antes, ele faz pocket show dentro da casa. Os horários das apresentações de Gil não foram divulgados. Av. São João, 677, 2039-1250. 5ª (25), 13h/19h (trio) e 14h/20h (bar). R$ 70 (entrada no bar, com chope à vontade).

Uma retrospectiva de Jean-Michel Basquiat chega à cidade nesta 5ª (25) e fica em cartaz até 7/4. São mais de 80 trabalhos (foto) do famoso artista nova-iorquino, entre pinturas, desenhos e gravuras. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 5ª (25), 9h/21h. Grátis.

A Pinacoteca recebe o bloco afro Ilú Obá De Min – composto apenas por mulheres e que sai pelas ruas de São Paulo desde 2005 – para uma apresentação no estacionamento do museu. Haverá food trucks no local e, neste dia, o público poderá visitar de graça as exposições. Pça. da Luz, 2, metrô Luz, 3324-1000. 5ª (25), 15h. Grátis.

Rodrigo Aguiar, do Rios Restaurante, vai preparar um dos pratos mais populares na cidade: o picadinho. A receita do chef leva filé mignon, couve, chips de banana, ovo e farofa de cebola e milho (R$ 55; foto). R. Itapura, 1.480, Tatuapé, 3213-9030. 5ª (25), 12h/16h30 e 19h/23h.

Na calçada do restaurante Ramona, o aniversário da cidade será celebrado com uma banda tocando Jimi Hendrix e Janis Joplin. O chef Felipe Zanuto fará baurus por R$ 15 – o combo com chope custará R$ 20. Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. 5ª (25), 12h/19h.

O Vila Butantan abre na 5ª (25) uma exposição com 48 fotos inéditas do projeto @CidadedaGaroa, no Instagram, que registra pontos como a Avenida Paulista (foto). No food park, também haverá um show em tributo aos Demônios da Garoa, às 17h. R. Lemos Monteiro, 206, Butantã, 3564-8731. 5ª (25), 11h/22h. Grátis.

A Praça da República recebe a programação do Hip Hop Celebration, com vários nomes do estilo que, pela primeira vez, tem um palco só para si no aniversário da cidade. Eduardo, ex-Facção Central (17h40), Dexter (19h30) e Thaíde (21h20) estão entre os artistas. 5ª (25), 12h/ 22h. Grátis.

O Teatro Municipal (foto) recebe concerto da Orquestra Sinfônica Municipal, às 14h, e a coreografia ‘Das Tripas… Coração’, com o Balé da Cidade, às 19h. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Um show de Elba Ramalho (foto) é animação garantida. Nesta apresentação, ela comemora o aniversário de São Paulo relembrando os sucessos de 40 anos de carreira. ‘De Volta pro Aconchego’ e ‘Banho de Cheiro’ estão no repertório. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651.5ª (25), 18h. Grátis.

O show de luzes da Fonte do Ibirapuera apresenta um espetáculo temático, com duração de 20 minutos. As projeções em homenagem à cidade mostram três personagens que caminham por ruas e pontos históricos, retratando sua diversidade cultural. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. 5ª (25), 20h30 e 21h. Grátis.

Com o álbum ‘Galanga Livre’ (2017), Rincon Sapiência (foto) conquistou definitivamente seu espaço no rap nacional. No disco, ele mescla música africana e eletrônica. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510- 2700. 5ª (25), 18h. Grátis.

O Conexão Cultural São Paulo-Japão celebra a cultura japonesa na cidade com música, artes plásticas, gastronomia e cinema. Três filmes são exibidos – às 16h, tem ‘Um Conto sobre a Culinária Samurai’ (foto), de Yuzo Asahara (retirar ingresso 1h antes). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 5ª (25), 11h/20h. Grátis.

Na Casa Mário de Andrade, o grupo Sambadas, formado por sete mulheres, apresenta repertório que reverencia o samba paulista – desde clássicos de Adoniran Barbosa até canções mais atuais, como as de Douglas Germano e Kiko Dinucci. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. 5ª (25), 16h/18h. Grátis.

Autora de uma das melhores pizzas da capital, a Carlos vai preparar novas versões de três sabores tradicionais, de 2ª (22) até 29/1. Batizada ‘Mercado Municipal (R$ 48; foto), a de atum vem coberta com atum fresco confitado, tomate assado, cebola e manjericão roxos. R. Harmonia, 501, V. Madalena, 3813-2017. 18h/0h.

No show Amizade Sincera II, Renato Teixeira e Sérgio Reis (foto) apresentam clássicos do sertanejo, com sucessos de suas carreiras e de outros artistas. No repertório, ‘Beijinho Doce’, ‘Deus e Eu no Sertão’ e ‘Saudade’. Centro Cultural Fiesp. Palco Externo. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. 5ª (25), 16h. Grátis.

A imagem do Viaduto do Chá (foto), registrada em 1955 por Chico Albuquerque, integra a projeção São Paulo: Três Ensaios Visuais, em cartaz no Instituto Moreira Salles e que tem curadoria de Guilherme Wisnik. Av. Paulista, 2.424, metrô Trianon-Masp, 2842-9120. 5ª (25), 10h/20h. Grátis.

Organizado na Casa das Rosas, o Recital para São Paulo vai apresentar poemas de nomes como Haroldo de Campos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida, além de canções de compositores paulistanos. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 5ª (25), 19h. Grátis.