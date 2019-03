Carnaval infantil: um roteiro para curtir o feriado com as crianças em SP

Para os quatro dias de folia deste ano, blocos de carnaval infantis, shows e bailinhos para os pequenos não vão faltar! O ‘Divirta-se’ garimpou diversas opções para os pais que pretendem aproveitar o período mais animado do ano para levar a criançada a curtir com marchinhas, música, danças, filmes e até mostras. Confira a seguir!

Bloquinho infantil tradicional

O Mamãe Eu Quero – um dos maiores blocos paulistas voltados ao público infantil -, vai reunir os pequenos foliões para uma festa embalada ao som da Bateria Encantada, formada por ritmistas que se apresentam fantasiados de personagens infantis. Neste sábado (2), a folia para a família será no ginásio do Sesc Consolação, com o repertório adequado às crianças, incluindo canções que são referências e de grandes artistas como Cartola, Wilson Simonal e Gonzaguinha.

Fundado em 2015, o bloco nasceu da vontade de fazer carnaval e festas para crianças em espaços públicos. Em sua estreia, na Praça Irmãos Karmann, em Perdizes, o Mamãe Eu Quero reuniu cerca de 3 mil pessoas. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234 3000. Sáb. (2), 16h. Grátis.

Marchinhas infantis

O carnaval chegou! Com esse anúncio feito pelo galo, muitos outros bichos aparecem para cantar as marchinhas mais conhecidas, apresentando um animado show com bonecos e brincadeiras. Formada por Danilo Tomic (piano e voz) e Cris Miguel (acordeom e voz), a apresentação Carnaval dos Bichos conta ainda com a participação da bonequeira Paula Gallasso. Livre.

Sesc Santana: Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (2) a 3ª (5), 14h. Grátis.

Atividades de Carnaval

O Espaço de Brincar Mamusca, localizado em Pinheiros, abrirá as portas durante o carnaval com uma programação repleta de música, dança e brincadeiras para as crianças, incluindo atividades no ateliê de artes e vivências no quintal. As tardes carnavalescas também serão tomadas por atrações inspiradas na festa popular, com direito a um show da Trupe Pé de Histórias, às 15h30. Livre.

R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Dom (3) e 2ª (4), 14h/18h. R$ 65.

Berço Elétrico

No Parque Burle Marx, o evento reúne berços, fraldário, tenda de amamentação e outros serviços, tudo embalado por um repertório musical com marchinhas, músicas infantis e clássicos do carnaval nordestino. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200, V. Andrade. Sáb. (2), 10h/14h. Grátis.

Outras opções infantis para o Carnaval 2019

AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Em grupos de no mínimo quatro pessoas, os jogadores são trancados em salas temáticas, como a ‘Missão Judith’, inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª, sáb. e dom., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa).

Escape Júnior

Explorar o porão de um navio pirata; solucionar as charadas do laboratório do doutor Maquiavel; descobrir o que há no sótão do colégio; impedir que um contrabandista de animais seja solto. Esses são os temas propostos nas salas do Escape Junior. Lá dentro, as crianças têm 60 minutos para desvendar um mistério. Para tanto, precisam resolver problemas matemáticos, levantar dados sobre ciência, história e geografia, além de lidar com informações sobre o corpo humano, exercitando a capacidade de raciocínio, em uma atividade coletiva. Os grupos são compostos por um número de quatro a oito crianças, que participam da brincadeira acompanhadas por um monitor do local. 7 a 13 anos. Escape Júnior. R. Brentano, 513, V. Leopoldina, 4324-0444. 14h/20h (fecha 2ª). R$ 65 (por criança). Inf.: www.escapejunior. com.br

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis recentes e fora de cartaz nos cinemas. Neste sábado (2), será exibido ‘Você já foi à Bahia?’, animação dirigida por Norm Ferguson. Na 2ª (4), uma sessão extra para o feriado de carnaval exibe ‘Shrek’, de Andrew Adamson e Vicky Jenson. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (2) e 2ª (4), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MOSTRA

Mickey Mouse

O mascote da Disney comemora 90 anos com uma exposição inédita que ocupa 840 m2, divididos em 12 ambientes imersivos e uma loja. Um túnel do tempo apresenta as evoluções do personagem, além de várias curiosidades – como uma réplica dos estúdios de Walt Disney; o barco do curta-metragem ‘Steamboat Willie’ (que marcou a estreia do personagem nas telas de cinema); e a Casa do Mickey Mouse, da série do canal Disney Junior. A representação da ‘câmera multiplano’ (‘paralax’) é uma das grandes atrações. Desenvolvida por Walt Disney, foi uma revolução no mundo da animação, trazendo profundidade aos desenhos animados. Livre. JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia, 3152-6800. 14h/22h (sáb., 10h/22h; dom., 11h/ 21h). 2ª (4), 11h/22h; 3ª (5) 11h/21h. R$ 35/R$ 45. Até 21/4.

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 9h/17h. R$ 50/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Cidade da Criança

Depois de passar por uma ampla reforma no ano passado, o parque convida as famílias a brincar em mais de 35 atrações, como xícara maluca, roda-gigante, barco viking, minhocão, Vale dos Dinossauros, cinema 4D, Chapéu Mexicano, teleférico, carrinhos de bate-bate, Twister, trem fantasma e a novíssima fazendinha Fala Bicho. Livre (crianças a partir de 80 cm). R. Tasman, 301, São Bernardo do Campo (SP), 4330-6998. 9h/17h (fecha 2ª). 2ª (4), 9h/17h. R$ 50/R$ 70. Vendas pelo site: www.cidadedacriancasbc.com.br

Jump Mania

Inaugurado em julho de 2017, o parque fica dentro do Shopping Aricanduva, bem ao lado do Playcenter Family. Lá dentro, é quase impossível conter a vontade de sair correndo (e pulando) entre uma cama elástica e outra. A estrutura do parque totaliza 2.500 m2, o suficiente para deixar qualquer um cansado. O espaço tem uma piscina de espuma, a ‘foam pool’, local perfeito para praticar algumas acrobacias ao mergulhar. Bem ao lado, um pequeno circuito infantil testa o equilíbrio dos pequenos e é revestido por um piso inflável laranja. Uma outra área reúne quatro cestas de basquete, posicionadas em alturas diferentes e com trajetos individuais de cama elástica que levam até a altura da tabela. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2059-1813. 10h/22h (sáb., 10h/23h; dom., 10h/21h).R$ 35/R$ 50 (meias: R$ 20). Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb, com desafios de escalada nas paredes, e o Disko, brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

Urban Motion

Uma área de 900 m2 é reservada às atividades de salto na unidade Santo Amaro – a mais antiga da rede, inaugurada em abril de 2016. Além de brincadeiras como slackline, piscina de espuma, queimada, cesta de basquete, também há uma área para pular corda, atividade coordenada por um instrutor. Para quem gosta de obstáculos, as ‘paredes de dificuldade’ permitem saltar de um muro menor para um maior. São três monitores disponíveis para cada dez usuários do local – que não possui uma área específica para as crianças pequenas. A entrada sem acompanhante no parque pode ser feita a partir dos 4 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, S. Amaro, 4280-8539. 14h/20h (sáb. e dom., 10h/20h). R$ 44/R$ 49 (meias: R$ 15). Vendas pelo site: www.urbanmotion.com.br

Wind up

O local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem um macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com as dicas necessárias para um voo seguro e divertido. E o ‘salto’ é acompanhado, em tempo integral, por instrutores. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.

TEATRO

João e Maria – O Grande Mistério

Três crianças tentam desvendar os mistérios de uma casa antiga, local habitado por bruxas de mil anos que planejam uma grande festa. Durante a investigação, as crianças descobrem que a clássica história de João e Maria ocorreu naquela casa. Dir. Thiago Sak. 60 min. Livre. Teatro Fernando Torres (685 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025. Sáb. (2) e dom. (3), 16h. R$ 40.

Rei Leão – Ciclo Sem Fim

O musical dirigido por Tiago Pessoa retrata as aventuras de Simba, filhote de leão que, diante dos perigos da selva, aprende algumas lições sobre respeito e coragem. Além das coreografias, tem canções como ‘Ciclo Sem Fim’ e ‘Hakuna Matata’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 25/R$ 60. Até 17/3.

Rinocerantas

Inspirado no texto ‘O Rinoceronte’, do dramaturgo romeno Eugène Ionesco, o espetáculo da Cia. Lona de Retalhos convida o público infantil a mergulhar no fantástico universo do autor por meio de uma de suas obras mais famosas. Na história, pessoas se transformam em rinocerontes por serem intolerantes demais umas com as outras. A descoberta surpreendente rende cenas divertidas e inusitadas e propõe uma reflexão sobre temas como convivência e tolerância. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (3) e 3ª (5), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

PASSEIOS

Centro de Esportes Radicais

Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o espaço está entre as boas atrações da cidade para aproveitar com as crianças durante todo o ano. O local tem minipista de skate em formato de ‘U’; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.

Mercado Municipal de São Paulo

No Mercadão, a dobradinha cultura e gastronomia é garantida. Vá sem pressa e aprecie os coloridos vitrais do artista alemão Conrado Sorgenicht e a arquitetura do edifício, projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo e inaugurado em 1933. Pelos corredores, há uma rica variedade de frutas, carnes, peixes, temperos e tantos outros produtos brasileiros. Você vai descobrir e provar muita coisa – vale pechinchar. Além dos famosos sanduíche de mortadela e pastel de bacalhau, o lugar tem vários restaurantes. R. Cantareira, 306, metrô São Bento, 3313-1518. 6h/18h (dom., 6h/16h). Fecha 3ª (5).

Museu da Energia

Reaberto em 2018, o térreo do museu apresenta a história da iluminação pública de São Paulo por meio de vídeos, fotos e objetos históricos; no andar superior, o ‘Espaço das Águas’ explora a relação da água com a cidade, desde os reservatórios até a torneira. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Inf.: www.museudaenergia.org.br

Sesc Verão 2019

A 24ª edição do evento reúne cerca de 1.800 atividades esportivas nas unidades do Sesc, em diferentes dias. Neste sábado (2) e domingo (3), das 12h15 às 16h, o Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119) organiza, no 10º andar, partidas de tênis de mesa mediadas por especialistas. No Sesc 24 de Maio (R. 24 de Maio, 109), a atividade ‘O Mundo dos Tabuleiros’ apresenta jogos que têm alguma relação com a imigração em São Paulo – 6ª (1º) e sábado (2), das 10h às 20h; e domingo (3) e 2ª (4), das 10h às 17h. Grátis. Programação completa: bit.ly/SVerão19