Um roteiro de quitutes para aproveitar no fim de semana

+ O açougue Feed passou a servir almoço também aos domingos, no restaurante instalado no espaço, que conta com programação de cursos e empório. Na seção de tábuas, há cortes para dividir como o chorizo (R$ 129, 400 g; foto), servido com três guarnições. R. Dr. Mario Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. Restaurante: 12h/15h (sáb. e dom., 12h/16h).

Cafés

Vélo48 – Bikes & Coffee

Tudo na casa remete ao universo do esporte. Encostado à cafeteria, funciona uma loja e oficina para ciclistas. No amplo cardápio, há desde opções para o café da manhã até pratos e sanduíches, como o caprichado tostex no pão de miga integral com brie, abobrinha, queijo branco e molho pesto (R$ 22 ou R$ 32, com salada e chips assados de batata-doce). Já na seção de cafés figuram diferentes preparos, do ‘Café Frisante’ (R$ 15), com expresso e tônica, ao ‘Bulletproof’ (R$ 14), que mistura café coado, manteiga ghee e óleo de coco. Já o café coado na Hario V60 custa R$ 11. R. Amauri, 311, Itaim Bibi, 4780-0604. 7h/20h (dom., 7h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Confeitaria Dama

O campeão de pedidos na doceria é o delicado mil-folhas (R$ 16,50), bem montado e com boa proporção entre massa e creme. Mas bolos, brigadeiros e um cafezinho também atraem o público. Outros destaques da vitrine são a tartelete de frutas (R$ 14,50, a individual) e a éclair de chocolate (R$ 11,50). R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 9h30/19h (dom., 10h30/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Gallette Chocolates

A chocolateria artesanal conta com linha de produtos próprios feitos com cacau selecionado. Há barras de chocolate de origem (R$ 19,90, 100 g), caixa de bombons sortidos (R$ 52, 12 unid.) e caixa de bombons recheados com ganache de queijo nas versões roquefort, brie com damasco e camembert com limão-siciliano (R$ 73). Também vale provar os bombons de jabuticaba (R$ 69, 14 unid.). R. Augusto Tolle, 245, Santana, 2233-2726. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Santa Tereza

Fundada em 1872, a padaria tem um salão que funciona como restaurante. Serve pratos fartos, lanches e sucos (com chorinho), mas é conhecida pela famosa coxa-creme (R$ 7,50) e pela centenária canja (R$ 23,60). A rosca folhada com recheio de torresmo (R$ 14,90) também faz sucesso. Em qualquer época do ano, faz por encomenda chocotone (R$ 34,10, o quilo) e pão de forma de panetone (R$ 10,50). Nos fins de semana e feriados, serve café colonial (R$ 26,80), das 9h às 12h30. Pça. Dr. João Mendes, 150, Centro, 3101-9631. 6h/22h (sáb., 6h/21h; dom. e fer., 7h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios sempre fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 18,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 14,59), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 3, cada). Para acompanhar, peça o ‘Suco Refrescante’ (R$ 8,49), de limão com erva-cidreira. R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Esfiha Juventus

O nome vem do clube que fica nas imediações. Especializada em comida árabe, a casa tem tradição na Mooca. Foi aberta em 1967 e serve quibes (R$ 6,90), esfihas de carne ou escarola (R$ 4,90, cada) e também de frango com Catupiry (R$ 6) ou calabresa (R$ 5,80). Além dos salgados, há pães, doces sírios e porções como o charuto de repolho (R$ 37,90) e a abobrinha recheada (R$ 33,90). R. Visconde de Laguna, 152, Mooca, 2796-7414. 10h30/23h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bronx Street Food Shop

Com ambiente descolado, atendimento ágil e cardápio enxuto, a casa serve sanduíches como o ‘Bronx Burger’, com hambúrguer, cheddar e cebola caramelizada no pão australiano (R$ 30). Outra sugestão é o ‘Mc Lovin’ (R$ 28), com cheddar americano, picles, cebola roxa, catchup e mostarda, no pão com gergelim. Para começar, vá de ‘corn on the cob’ (R$ 22), milho adocicado, selado na chapa e servido com parmesão. R. Inhambu, 683, Moema, 5051-3974. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Burger Joint A filial da hamburgueria nova-iorquina reproduz o luminoso néon na porta e as paredes de madeira para serem rabiscadas pelos clientes. O hambúrguer custa R$ 16 e o cheese burguer, R$ 20, com direito a acrescentar alface, tomate, picles, cebola roxa, catchup, mostarda e maionese por mais R$ 2. Fazem boa companhia, a porção de fritas (R$ 8) e o milk-shake (R$ 18). Para festejar os três anos da rede no País, vai promover o Burger em Dobro, de 2ª (6) a 4ª (8). Na compra de um sanduíche, o cliente ganha outro igual ou de menor valor. R. Bela Cintra, 2.116, Jd. Paulista, 2495-1019. 12h/23h (4ª, 12h/0h; 5ª a sáb., 12h/1h). Cc.: A, M e V. Cd.: M e V.

Sorvetes

Damp

Fundada em 1967, a sorveteria do Ipiranga mudou-se para uma casa maior em 2015. Entre os sorvetes cremosos, prove alguns bem brasileiros como jabuticaba, castanha-do-pará e de abóbora com coco. Para homenagear o bairro de origem, a casa criou o sabor ‘Ipiranga’, à base de tapioca, ambrosia e vinho do Porto. Também há outras receitas especiais, como figo turco, pistache californiano e caramelo com sal e amendoim torrado. Ao todo, são mais de 50 sabores expostos na vitrine, por R$ 84,90, o quilo. R. Lino Coutinho, 983, Ipiranga, 2274-0746. 10h/20h. Cc.: A, D, M e V. Cd.: todos.

Sucos

Balada Mix

Rede carioca especializada em sucos e comida saudável. O salão amplo e colorido reforça o clima praiano. Os sanduíches são bem servidos, como o ‘Filé Shiitake’ (R$ 44,90), no pão ciabatta, com filé mignon, queijo minas e shitake, acompanhado de batatas ou salada. Os sucos levam frutas frescas. Vale provar o ‘Verde’ (R$ 13,90/R$ 18,90), com água de coco, abacaxi, gengibre, couve e hortelã, ou criar sua combinação. O açaí custa a partir de R$ 15,90. R. Tabapuã, 1393, Itaim Bibi, 3071-3881. 11h/23h (6ª, 11h/15h e 18h/23h; dom., 9h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.