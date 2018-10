Um roteiro de bares e baladas para aproveitar neste fim de semana na cidade

Em parceria com a Escola da Cachaça, a cervejaria Dogma lançou uma carta com opções de aguardente, que podem ser harmonizadas com os rótulos da casa. A Middas Reserva (R$ 22) combina com a Cafuza (R$ 25), uma Double India Black. R. Fortunato, 236, S. Cecília. 17h/ 22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 12h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: D, E, M e V.

Confira outras dicas de bares na cidade:

Novos

Quincho

No bar de culinária vegetariana, a cozinha é conduzida por Mari Sciotti, que serve petiscos fritos, porções e hambúrgueres. Comece com o ‘Bolovo’ (R$ 12), preparado com massa de pupunha e um ovo caipira com gema mole. Peça também o ‘Kimchi Burguer’ (R$ 27), com um disco feito com cogumelos, molho de pimenta, ovo estalado e kimchi artesanal, no pão tipo brioche. Entre as criações do bartender Danilo Madeira, que assina a carta de drinques, experimente o ‘Aviation’ (R$ 30), feito com gim, creme de violeta, licor Maraschino e limão-siciliano. R. Mourato Coelho, 1.140, V. Madalena, 2597-6048. 12h/15h e 19h/1h (sáb., 12h/1h; 2ª, 12h/ 15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Academia da Gula

A anfitriã, dona Rosa Brito, é portuguesa de Barcelos. De lá, trouxe uma receita de nome curioso: a punheta – bacalhau cru desfiado e temperado com azeite e cebola (R$ 55/R$ 85). Outros hits do boteco são os bolinhos de bacalhau (R$ 19,50, 6 unid.; R$ 39, 12 unid.) ou a porção de moela portuguesa feita na cerveja, com molho vermelho (R$ 36,90). Cervejas como Original, Bohemia e Serramalte são servidas sempre bem geladas (R$ 13,90). R. Caravelas, 374, V. Mariana, 5572-2571. 10h/23h (sáb., 11h/ 17h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Barxaréu

Em uma esquina agitada da Vila Mariana, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (Bohemia, R$ 11,80; Serramalte, R$ 12,50). Para acompanhar, saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 43,90, 10 unid.) ou de bacalhau (R$ 49,50, 12 unid.). Com massa de fubá, o ‘Bolinho Duas Manas’ (R$ 42,90, 10 unid.) é recheado com costela bovina. R. Joaquim Távora, 1.150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb. e dom., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 10), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Há também o bolinho de carne-seca e almôndega (R$ 10, cada). Das cervejas, marcas como Itaipava (R$ 9,90) e Original (R$ 14). Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 38) é feita com ervas, passada no ovo e na farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Boteco Boa Praça

Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 23,90). Os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 29,50, 12 unid.), recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho, são boa opção para petiscar. Av. Brig. Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497. 17h/ 0h (6ª, 17h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 14h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Mercearia São Roque

Instalado desde 1990 em uma esquina tranquila, o bar tem mesas na área externa. O refresco vem com as caipiroscas, como a de lima da pérsia (R$ 26). O cardápio é bem extenso. Opte por pratos como a picanha com arroz e farofa (R$ 77,30). O carro-chefe é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Adega Original

A varanda é um bom local para beber o chope Brahma (R$ 7,90). Do cardápio, fazem sucesso a porção de bolinho de abóbora com camarão (R$ 34,90, 6 unid.), pastel de fricassê de frango (R$ 36,90, 6 unid.) e a picanha argentina no réchaud (R$ 99,90). Av. Luiz Dumont Villares, 794, Jd. São Paulo, 2978-7853. 17h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Encontro Cerveja Artesanal Brasil

A 7ª edição reúne área de alimentação, apresentações de bandas que tocam clássicos do rock e muita cerveja, servida em sistema open bar, com fabricantes brasileiras e artesanais. Centro de Eventos São Luís. R. Luís Coelho, 323, Consolação. Sáb. (20), 16h/22h. R$ 155/R$ 175. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Balada

Blue Night

A festa recebe os DJs Robson Mouse e Carolina Lessa, que cuidam da pista com hits de tribal e house, e também conta com performances e shows de comédia de drag queens, a partir das 2h. Blue Space. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (20), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

Halloween do Tokyo

A festa à fantasia terá maquiadores das 21h às 2h, premiações para as melhores caracterizações e decoração temática. Na pista do terraço, ritmos como pop, hip hop e hits dos anos 1980 e 1990. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (20), 23h/6h. R$ 500/R$ 100. Inf.: bit.ly/TokHall

Smirnoff Ice Original House

O projeto reúne música, gastronomia, arte e design na Casa do Colégio, prédio antigo repleto de grafites e intervenções urbanas. A programação desta semana inclui a banda Molejo, no sábado (20), e o DJ Marky, no domingo (21). Para garantir a entrada, é necessário fazer inscrição pelo site da festa. R. Bento Frias, 223, Pinheiros. Sáb. (20) e dom. (21), 15h/22h. Grátis. Inf.: www.iceoriginalhouse.com.br

Talco Bells

O selo agita a noite com sucessos do soul music e ‘raridades’ da música negra, comandados pelo DJ Marky. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.075, 95080-0033. Hoje (19), 23h/6h. R$ 45.

Valentina

A festa funciona em sistema open bar e toca ritmos como rock, indie, black, brasilidades e funk, divididos entre as duas pistas da casa. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Sáb. (12), 22h/6h. R$ 90. Inf.: bit.ly/ValOu