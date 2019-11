Um roteiro com bares e baladas para aproveitar o feriado prolongado em SP

+ Aberto em 1968, o Bar do Alemão, conhecido pelas apresentações de samba e música brasileira ao vivo, esteve prestes a encerrar as atividades. Após o proprietário Eduardo Gudin anunciar que o local seria fechado em novembro, dois nomes decidiram assumir o comando do bar: Clovis Fenelon, antigo cliente, e Heleno Anselmo, o cozinheiro da casa. “Nosso objetivo agora é manter o bar no imaginário e no coração do público paulistano”, resumiu a produtora cultural Livia Mannini, responsável pela programação musical. Por enquanto, os novos donos planejam manter a mesma proposta do local – e novidades no menu, com opções veganas e vegetarianas, serão inseridas a partir de janeiro de 2020. No menu atual, fazem sucesso receitas como o ‘Eisbein’ (R$ 81,50, para duas pessoas), joelho de porco frito ou cozido, servido com salsichão alemão, chucrute e batatas cozidas. Para beber, tem chope Brahma (R$ 8,60, 350 ml). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 18h/3h (dom., 18h/0h; 3ª e 4ª, 18h/ 1h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/BardoAlemão

Confira outras dicas:

NOVOS

Baixo MiCi

Além de um simpático sofá rosa retrô, iluminação reduzida e quadros com retratos de músicos dão o tom da decoração do bar. O menu tem drinques brasileiros, variações de gins-tônicas e três receitas da casa. Experimente o ‘Beta’ (R$ 32), de tequila, Cointreau, limão-siciliano e suco de beterraba com abacaxi, servido em copo com borda de sal. Das comidinhas, vale pedir a porção de queijo da Canastra empanado, pastrami de javali e geleia de vinho (R$ 32, 6 unid.). Às quintas-feiras, a partir das 20h, o local recebe apresentações de jazz ao vivo (couvert artístico: R$ 12). R. Ministro Ferreira Alves, 244, Perdizes, 3871-5294. 19h/0h (sáb., 19h30/0h; fecha dom. a 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo, a partir de R$ 10. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 25). R. da Consolação, 455, Consolação, 9847-78849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vórtex BrewHouse

A casa conta com 15 torneiras, de onde saem chopes como o Vórtex Huracán IPA (R$ 22,90, o pint) e o Vórtex Lager (R$ 12, o pint), ambos de produção própria. Outra opção é a recém-lançada CMCH (R$ 36), uma Black IPA vendida na lata. Da cozinha, saem hambúrgueres como o ‘Burger Vórtex’ (R$ 29), com queijo Serra da Canastra, tomate e cebola roxa no pão de brioche, e várias porções. Peça o ‘Bolinho de Arroz’ (R$ 19, 8 unid.), feito com ervas, bacon e queijo parmesão, ou a porção de coxinhas (R$ 20, 8 unid.). R. Alexandre Dumas, 1129, Chácara S. Antônio, 5184-0526. 17h/0h (sáb., 13h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). 6ª (15), 13h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). Entre os drinques, peça o ‘The Slope’ (R$ 25), receita da bartender Julie Reiner, feita com uísque, vermute tinto e licor de damasco. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

BEC Bar

Uma casa construída na década de 1930 abriga o bar. O menu lista receitas como a do ‘Vegan Burger’ (R$ 35), feito com jaca, provolone vegano, cogumelos defumados, tomate e agrião no pão de hambúrguer multigrãos. Para beber, as seis torneiras do bar alternam rótulos nacionais, como a Burgman Lager (R$ 13, o pint). De hoje (15) a domingo (17), o bar vende o pint (473 ml) de suas cervejas pelo preço da ‘caldereta’ (325 ml). R. Pe. Garcia Velho, 72, Pinheiros, 9966-02161. 12h/0h (5ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Lagunitas Pop Up TapRoom

Novidade no Brasil, a cervejaria Lagunitas Brewing Company acaba de abrir um bar temporário na região do Largo da Batata. Por seis semanas, o espaço reúne estúdio fotográfico para cães e apresentações musicais. O local serve a IPA da marca (R$ 16, 330 ml) e comidinhas, como o ‘Lagunitas’ (R$ 31), sanduíche de costelinha marinada na cerveja IPA acompanhado de vinagrete. A programação musical desta semana inclui o grupo Pessoas Estranhas, que se apresenta no sábado (16), às 21h. R. Fernão Dias, 624, Pinheiros, 18h/23h (6ª, 16h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/21h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Até 22/12.

Semana Paulistana da Cerveja Artesanal

Mais de 50 bares participam da 1ª edição do evento com cervejas em valores promocionais, apresentações musicais e lançamentos de cervejas. Na Cervejaria Tarantino (R. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão), visitas guiadas gratuitas pela fábrica ocorrem hoje (15) e sábado (16), às 16h e às 19h. Na cobertura do Shopping Light (R. Cel. Xavier de Toledo, 23, Centro), a também gratuita ‘Beer Street Fair’ reúne hoje (15), das 12h às 18h, estandes de distribuidores de cervejas e equipamentos para produção caseira. A partir de 6ª (15). Até 24/11. Inf.: semanacervejasp.com.br

BALADA

Baile das Marinheiras Apresenta

A festa dedicada ao público LGBT lança um novo projeto dedicado a apresentações de música ao vivo. Nesta edição, Luana Berti conduz um pocket show e DJs como Eleonora Branco e Ju de Paula tocam sucessos do pop, brasilidades e funk. Z – Largo da Batata. Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. Sáb. (16), 18h/2h. R$ 60. Inf.: bit.ly/BaileMar

Banga Brilha Muito

O bloco Bangalafumenga, fundado pelo cantor e compositor Rodrigo Maranhão em 1998, faz um aquecimento para o próximo carnaval. Além de Maranhão, participam da festa Thiago di Sabatto, na guitarra, Hamilton Fofão, no cavaquinho e voz, Edy no trombone e Gustavo Souza no trompete. No repertório, composições próprias dos integrantes do bloco e outros sucessos da música brasileira, com arranjos em ritmos como maracatu e samba. Carioca Club. R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 3ª (19), 20h/4h. R$ 75. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Existe Amor em SP

Em duas pistas de dança, música brasileira, funk e ritmos latinos embalam a festa, de entrada gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. 4ª (20), 17h/0h. R$ 15. Inf.: bit.ly/AmorSPNov

Justice for Bionic

Sucessos como ‘Not Myself Tonight’ e ‘Glam’ embalam a festa dedicada à cantora Christina Aguilera e seu sexto álbum, Bionic, lançado em 2010. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. 3ª (19), 23h45/7h. Grátis. Inf.: bit.ly/BionicZig

Nø Mercy

No Club Jerome, as festas de sábado são dedicadas à cena eletrônica, do disco e deep ao house e techno, com os DJs residentes Marina Dias e Pedro Paulo. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Sáb. (16), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130. Vendas pelo site: www.sympla.com.br