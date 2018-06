Um Dia no Bom Retiro: Divirta-se indica três atrações para aproveitar no bairro

Um bairro, várias atrações. Na nova seção do Divirta-se, Um Dia em…, você encontra dicas para facilitar sua vida no fim de semana – e (re)descobrir uma região da cidade

Museu da Energia de São Paulo. Reserve o sábado (27) para visitar o museu, que acaba de ser reinaugurado, e admire a arquitetura do casarão do século 19 (foto), cujo projeto é atribuído a Ramos de Azevedo. Lá dentro, novas salas contam, por exemplo, a história da iluminação pública paulistana, desde os lampiões. Inspiradas no tema ‘água e energia’, obras de artistas como Guto Lacaz e Regina Silveira são expostas. E, na área externa, um espaço é reservado a grafites como os de Binho Ribeiro. Al. Nothmann, 184, 3224-1489. 10h/17h (fecha dom. e 2ª). Grátis.

Espaço Cultural Porto Seguro. Em uma área ao ar livre, a instituição promove, neste fim de semana, mais uma edição do projeto Versão na Praça, com food trucks, feira de artesanato e shows gratuitos. No sábado (27), às 11h, a Palhaça Rubra entretém as crianças com espetáculo musical interativo e, às 15h, Ana Canãs (foto) sobe ao palco interpretando canções de Arnaldo Antunes. Aproveite para almoçar no Gemma, que fica ao lado do local e fará bufê especial para a ocasião (27 e 28/1, 12h/16h; R$ 28,50, por pessoa). Al. Barão de Piracicaba, 610, 3226-7361. Sáb. (27) e dom. (28), 9h/18h. Grátis.

Sesc Bom Retiro. Neste fim de semana, a unidade (foto) será tomada pela cultura boliviana. Sábado (27) tem a abertura da exposição ‘Travessias Ocultas – Lastro Bolívia’, com fotos e vídeos feitos por artistas brasileiros no país andino; feira de artesanato típico (11h/19h); e até apresentação de danças tradicionais (12h). Para encerrar o dia, passe na Comedoria e tome um sorvete de iogurte com calda de frutas vermelhas (R$ 3,50). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/21h (sáb., 10h/ 21h; dom., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis.