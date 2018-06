Um Dia na Mooca: Divirta-se indica quatro atrações para aproveitar no bairro

Um bairro, várias atrações. Aqui, você encontra dicas para facilitar sua vida no fim de semana – e (re) descobrir uma região da cidade

+ Casarão do Vinil. Aberta em 2014 pelo engenheiro Manoel Jorge Dias, a loja ocupa um imóvel da década de 1940, em uma esquina movimentada do bairro. O acervo de 700 mil LPs e compactos, espalhado por todos os cômodos, é organizado em ordem alfabética e tem preços que vão de R$ 10 a R$ 120. Colecionadores e novos adeptos do vinil frequentam o espaço para garimpar, principalmente aos domingos, títulos nacionais e importados de todos os gêneros. R. dos Trilhos, 1.212, Mooca, 2645-2808. 9h/18h (dom. e fer., 9h/17h). Inf.: bit.ly/CasaVinil

+ Hospedaria. O badalado restaurante do chef Fellipe Zanuto fica em um galpão com luminárias de fábrica e paredes de concreto. O menu resgata a cozinha de imigrantes, com itens como o ‘Pão com Molho’ (R$ 22), pão italiano da casa com molho de tomate “para chuchar”, como sugere a descrição; e o ‘Risoto de Imigrante’ (R$ 48), arroz com pedaços de frango, costelinha de porco assada a lenha, legumes orgânicos, queijo meia cura e ovo mole. R. Borges de Figueiredo, 82, Mooca, 2291-5629. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h; 2ª, 12h/15h).

+ Nos Trilhos. Cercado por trens antigos, o espaço cultural tem uma programação que varia a cada semana, com baladas e eventos como o ‘Festival de Comida Italiana Nos Trilhos’, que reúne barracas e foodtrucks de massas, pizzas, cannoli e bruschettas neste sábado (14), das 11h às 21h (entrada: R$ 10 e um quilo de alimento não perecível). A partir das 23h, o local também tem festa de hip hop com o grupo Haikaiss e a cantora Cynthia Luz (R$ 25/R$ 60). R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Inf.: bit.ly/NTrilhos

+ Templo Music. A nova casa de shows da zona leste fica ao lado do Templo, bar com programação dedicada ao samba. O local tem espaço para 900 pessoas e pretende levar à região grandes nomes da música brasileira. A cantora Maria Rita (foto) faz hoje (13) uma ‘pré-abertura’, interpretando canções de seu álbum mais recente, ‘Amor e Música’. O espaço será inaugurado oficialmente no dia 28/4, com show de Zeca Pagodinho. R. Guaimbé, 344, Mooca. Hoje (13), 22h (abertura, 20h). R$ 50/R$ 80. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

