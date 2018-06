Um Dia em Santana: Divirta-se indica três atrações para aproveitar no bairro

Um bairro, várias atrações. Aqui, você encontra dicas para facilitar sua vida no fim de semana – e (re) descobrir uma região da cidade

+ Biblioteca de São Paulo. Clássicos da literatura nacional e estrangeira são o foco do acervo da biblioteca, que também conta com CDs, DVDS e mais de 90 computadores com acesso gratuito à internet. Até o fim de julho, o espaço recebe colecionadores para trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo, de 6ª a domingo, entre 14h e 17h. Outra dica: na 5ª (21), das 15h às 17h, um clube de leitura discute o livro ‘Nossos Ossos’, de Marcelino Freire. Pq. da Juventude. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. 9h30/18h30 (fecha 2ª). Grátis.

+ Teatro Alfredo Mesquita. O espaço recebe montagem de ‘Coriolano’, uma das obras menos conhecidas do dramaturgo inglês William Shakespeare. A peça, com a Cia. Ocamorana, conta a história de Caio Marcio Coriolano, general romano que trama uma vingança após os cidadãos se recusarem a apoiá-lo na disputa pelo cargo de cônsul. A direção é de Márcio Boaro. No mês de julho, o teatro recebe apresentações do humorista Ary Toledo. 120 min. 12 anos. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, 2221-3657. 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 1º/7.

+ Coco Bambu Lounge & Music. O novo espaço da rede, inaugurado no fim de maio, ocupa o mezanino da unidade Anhembi. Com capacidade para 400 pessoas, o salão é animado todas as noites por VJs, que apresentam músicas e videoclipes. No cardápio, há drinques clássicos, como ‘Dry Martini’ (R$ 20,90) e ‘Moscow Mule (R$ 27,90), e petiscos, como o ‘Camarão Crocante’ (R$ 91, 8 unid.), empanado com coco. Av. Braz Leme, 201, 2373-7552. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom. e 2ª). Couv. art.: R$ 19,90.