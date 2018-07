Última chance: confira peças que saem de cartaz nos próximos dias em São Paulo

Andy

Peça assinada e estrelada por Gero Camilo e Victor Mendes, aborda a trajetória de Andy Kaufman, artista conhecido por transgredir as estruturas da comédia tradicional. 80 min. 12 anos. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 29/7.

Pi (ou Panorâmica Insana)

Sob direção de Bia Lessa, a peça (foto) traz Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo em 150 personagens que traçam um painel irônico do mundo atual. 90 min. 16 anos. Teatro Novo (320 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até 29/7.

Carmen

O diretor Nelson Baskerville e o dramaturgo Luiz Faria reinventam o romance de Prosper Mérimée, clássico francês que inspirou a famosa ópera de Georges Bizet. No enredo, marcado pela cultura cigana, uma mulher transgressora vive uma paixão trágica. Com Natalia Gonsales, Flávio Tolezani e Vitor Vieira. 60 min. 12 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50. Até 29/7.

O Escândalo Philippe Dussaert

Marcos Caruso protagoniza montagem de texto do francês Jacques Mougenot. Sob direção de Fernando Philbert, ele narra a história de um pintor que busca o sentido do ‘nada’. Com obras cada vez mais valiosas, ele se envolve em um escândalo que leva a reflexões bem humoradas sobre os ‘limites’ da arte contemporânea. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 29/7.

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige montagem (foto) do texto de James Goldman, que mostra intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II, da Inglaterra. O elenco traz nomes como Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e Caio Paduan.100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 29/7.

Molière

O texto da mexicana Sabina Berman traz o embate entre os dramaturgos Molière (Matheus Nachtergaele) e Racine (Elcio Nogueira Seixas), representantes da comédia e da tragédia na França do século 17. O elenco ainda conta com nomes como Renato Borghi e Georgette Fadel. A direção é de Diego Fortes. 120 min. 16 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 29/7.

O Pai

A partir da relação de um pai e de uma filha, a peça, com Fulvio Stefanini no elenco, mostra as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela convivência familiar. 80 min. 12 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h. R$ 80/R$ 100. Até 29/7.