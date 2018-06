Última chance: confira peças de teatro que saem de cartaz esta semana em SP

Coriolano

A Cia. Ocamorana (foto) se inspira na obra de Shakespeare para apresentar a história de Caio Marcio Coriolano, general romano que trama uma vingança após os cidadãos se recusarem a apoiá-lo na disputa pelo cargo de cônsul. Dir. Márcio Boaro. 120 min. 12 anos. Teatro Municipal João Caetano (430 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. 5ª, 6ª e sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até dom. (8).

Ador-Ador

Com direção de Anderson Claudir, a peça do Coletivo Solto buscou inspiração no disco ‘A Mulher do Fim do Mundo’, de Elza Soares, para refletir sobre relacionamentos abusivos. 60 min. 16 anos. SP Escola de Teatro (80 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 2ª (2).

Nomen

Parceria entre a Cia. do Pássaro – Voo e Teatro e a Cia. do Caminho Velho, o espetáculo conta a história de uma garota, seu pai doente e um soldado, enclausurados nos escombros de uma guerra. Dir. Alex Araújo. 50 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até dom. (8).

Punk Rock

Segunda peça da Pentalogia do Feminino, da Cia. da Memória, a montagem do texto de Simon Stephens aborda temas como bullying e violência nas escolas. 180 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 20h. dom., 19h. R$ 20. Até dom. (8).

Macbettu

O Teatro Stabile Dell Sardegna, da Itália, apresenta sua montagem de ‘Macbeth’, de Shakespeare. A peça resgata mitos da Sardenha e, como na tradição elisabetana, é encenada só por homens. Dir. Alessandro Serra. 75 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40.