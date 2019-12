Última chance: confira musicais que saem de cartaz em dezembro

Diversos musicais saem de cartaz esta semana em São Paulo; aproveite a última chance para assisti-los

Elza

O espetáculo traz a história da cantora Elza Soares em diferentes fases de sua vida. No palco, atrizes como Larissa Luz, Janamô, Julia Tizumba e Késia Estácio se revezam para dar vida à personagem. A direção é de Duda Maia. 150 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, 3226 -7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até dom. (15).

Escola do Rock

Inspirado no filme, o musical traz 42 crianças e 21 adultos que se alternam para contar a trama do músico que forma uma banda com alunos. Dir. Mariano Detry. 120 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, 4003-1022. 5ª e 6ª, 20h30; sáb. e dom., 15h e 18h30. R$ 75/R$ 310. Até dom. (15).

O Fantasma da Ópera

O musical há mais tempo em cartaz na Broadway ganha nova versão brasileira. Com direção de Harold Prince, música de Andrew Lloyd Webber e letra de Charles Hart, conta a história de uma figura misteriosa que aterroriza a Ópera de Paris, apaixona-se por uma jovem soprano e passa a usar seus métodos diabólicos para torná-la uma estrela nos palcos. Com Thiago Arancam, Lina Mendes e outros. 180 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 100/R$ 300. Até dom. (15).

Grandes Encontros da MPB

Com direção de Sergio Módena e texto de Pedro Brício, o espetáculo propõe um mergulho em clássicos da música popular, destacando sucessos de nomes como Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo. 90 min. Livre. Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 18h e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 90. Até 22/12.

Novos Baianos

A vida e a obra de um dos grupos mais cultuados da MPB estão no musical com roteiro de Lúcio Mauro Filho. Doze artistas, dirigidos por Otavio Muller, lembram histórias de Baby do Brasil, Luiz Galvão, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Pepeu Gomes. 90 min. 12 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 15/R$ 50. Até dom. (15).

Pretoperitamar – O Caminho que Vai Dar Aqui

Com direção de Anelis Assumpção e Grace Passô, o espetáculo musical homenageia Itamar Assumpção. Com Denise Assunção, Iara Rennó, Tulipa Ruiz e outros. 120 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (15).