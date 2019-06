‘Tropicalinha’ e ‘O Show da Luna’ são algumas das atrações para crianças

Ponte Aérea

Espetáculos infantis que fizeram sucesso no Rio de Janeiro chegam a São Paulo, em um festival que ocupa o Teatro das Artes, no mês de junho. A programação começa com uma adaptação da obra de Monteiro Lobato – Sítio do Picapau Amarelo, com a Cia. Teatral Sassaricando, tem sessões neste sábado (8) e domingo (9), às 17h. No fim de semana seguinte (dias 15 e 16/6, às 17h) é a vez de Rock for Babies, show do grupo Violúdico para bebês e crianças, que mescla repertório de bandas nacionais, como Skank, e estrangeiras, como Guns N’Roses. E Tropicalinha – Caetano e Gil para Crianças (22 e 23/6, 17h; foto) é um musical sobre amizade que presta homenagem aos dois ícones da Tropicália. Livre. Teatro das Artes. Shopping Eldorado. Av. Rebouças 3.970, 3º piso, 3034-0075. R$ 70 (ou R$ 34,90, pelo site: bit.ly/festteatral).

Clima caipira

O espaço de brincar Mamusca, localizado no bairro de Pinheiros, convida os pequeninos de 0 a 6 anos (e também seus pais) para uma animada programação junina, inspirada nos arraiais de antigamente. Haverá comidinhas típicas, roda de música, ateliê e um ambiente preparado para todos se divertirem e brincarem livremente. Livre. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Sáb. (8), 9h/13h. R$ 39/R$ 55.

Desventuras em série

A Cia. Um apresenta uma adaptação de Oliver Twist, obra clássica de Charles Dickens. O espetáculo conta as aventuras e desventuras de um menino órfão, que sobrevive em condições precárias na Inglaterra do século 19. Em meio à violência das ruas, o garoto sai em busca de afeto. Livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. A partir de dom. (9). Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/6.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.





MÚSICA



Aerosmith for Kids

A banda Fever e o Sr. Rock trazem os sucessos da banda americana para o universo infantil. No repertório, sucessos como ‘Cryin’, ‘Crazy’, ‘Dream On’ e ‘Walk This Way’. Livre. 90 min. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3439-9312. Dom. (9), 11h. R$ 80/R$ 100.

Os Saltimbancos

O musical italiano, escrito por Sergio Bardotti e Luis Enriquez Bacalov, ganha nova montagem, desta vez pelas mãos da Banda Estralo. Livre. Sesc Guarulhos. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jd. Flor do Campo, 2475-5550. Sáb. (8), 12h. R$ 5/R$ 17.

O Show da Luna

A cientista Luna vai tentar responder questões como por que a bolha é redonda, como a água vira chuva e se tem alguém vivendo em Marte. O espetáculo tem canções de André Abujamra e Márcio Nigro. Livre. 60 min. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. Sáb. (8) e dom. (9), 15h. R$ 80/R$120.

OFICINA



MundoMaker

A casa antecipa a programação de férias, que inclui atividades como mão na massa, marcenaria e robótica, utilizando todas as ferramentas disponíveis, sejam digitais ou manuais. 6 a 15 anos. R. Jaceru, 225, Brooklin, 3181-4683. Estreia 2ª (10). 2ª a 6ª, 9h/12h ou 14h30/17h30. R$ 750 (por semana). Até 31/7.

Oficina Panc

A atividade aborda práticas de consumo responsável e incentiva o conhecimento, o cultivo e o uso das PANCs – as plantas alimentícias não convencionais. 6 a 12 anos. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República, 3350-6256. Sáb. (8), 14h30. Grátis (retirar ingresso 20 min. antes).

PARQUE DE DIVERSÃO



Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações para as crianças e seus acompanhantes. Durante o mês de junho, o destaque fica por conta da oficina de bandeirinhas, na qual a garotada aprende a fazer e a customizar bandeirinhas. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 10h30/16h30 (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). R$ 198.

TEATRO

Bichos Vermelhos

Da companhia Pia Fraus, o show cênico apresenta, por meio de marchinhas, frevos e sambas, as espécies de animais que estão na lista vermelha de extinção, entre eles, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada e o porco-espinho. Livre. 60 min. Sesc Parque Dom Pedro II. Tenda Arquibancada. Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Dom. (9), 16h. Grátis.

É Como Diz o Ditado

Isabel e Joaquim são artistas circenses do grandioso Circo Vital. Um dia após se casarem, eles acordam e descobrem que o circo não está mais lá. Abandonados, eles precisam arrumar algo para sobreviver. Livre. 50 min. Teatro Dr. Botica. Shopping Metrô Tatuapé. R. Domingos Agostim, 91, Tatuapé, 2251-5775. Sáb. (8) e Dom. (9), 18h. R$ 40.

Era uma vez um Tirano

Encenado pelo Grupo Pole, a peça, baseada no livro de Ana Maria Machado, conta a história de um país onde as pessoas viviam felizes e tinham liberdade. Porém, a situação mudou com a chegada de um tirano que proibiu tudo. Livre. 60 min. Sesc Consolação. Teatro Anchieta. R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. Estreia sáb. (8). Sáb, 11h. R$ 5/R$ 17. Até 6/7.

Uma Pitada de Pitágoras

Dois palhaços, Branco e Augusto, agendam suas palestras para o mesmo local e horário. Um fala sobre gastronomia, o outro sobre astronomia. É no meio dessa mistura que a diversão está garantida. Livre. 45 min. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (8) e dom. (9), 16h. Grátis.