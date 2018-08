‘Troca de Rainhas’ e ‘Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível’ estão entre as estreias

Abrindo o Armário

(Brasil/2016, 87 min.) – Documentário. Dir. Dario Menezes, Luís Abramo. Com MC Linn da Quebrada, Ciro Barcelos, João Silvério Trevisan. Por meio de entrevistas, materiais de arquivo e performances de artistas, o documentário é um retrato aprofundado sobre os processos de libertação e de conquistas do movimento LGBT no Brasil. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Christopher Robin – Um Reencontro Inesquecível

(Christopher Robin, Estados Unidos/2018, 104 min.) – Aventura. Dir. Marc Forster. Com Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss. Christopher Robin já não é mais aquele jovem garoto que adorava embarcar em aventuras ao lado de Ursinho Pooh e outros adoráveis animais no Bosque dos 100 Acres. Agora um homem de negócios, ele cresceu e perdeu o rumo. Mas seus amigos de infância decidem ajudá-lo. Livre. Confira salas e horários de exibição

Como É Cruel Viver Assim

(Brasil/2017, 107 min.) – Comédia dramática. Dir. Julia Rezende. Com Marcelo Valle, Fabiula Nascimento, Débora Lamm. Desempregado, Vladimir entra em desespero cada vez que escuta sua mulher Clívia dizer que sonha com uma festa de casamento. Eis que surge Regina, uma amiga do casal, que propõe um plano: sequestrar seu ex-patrão, um homem riquíssimo. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Como Fotografei os Yonomami

(Brasil/2017, 72 min.) – Documentário. Dir. Otavio Cury. O documentário faz um retrato aprofundado dos profissionais de saúde que trabalham na região indígena Yanomami. São enfermeiros e técnicos que dedicam suas vidas a tratar os habitantes de pequenos abrigos isolados na floresta. Livre. Confira salas e horários de exibição

Medo Viral

(Bedeviled, Estados Unidos/2016, 91 min.) – Terror. Dir. Abel Vang, Burlee Vang. Com Saxon Sharbino, Bonnie Morgan, Brandon Soo Hoo. Um grupo de amigos baixa um aplicativo que, no início, parecia ser inofensivo, dando apenas algumas direções e informações. Mas que depois passa a se tornar sobrenatural. Os jovens, então, começam a ser aterrorizados por uma entidade que manifesta o medo de cada um. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Mentes Sombrias

(The Darkest Minds, Estados Unidos/2018, 104 min.) – Ficção científica. Dir. Jennifer Yuh Nelson. Com Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore. Em um mundo apocalíptico, onde uma pandemia mata a maioria das crianças e adolescentes, alguns sobreviventes desenvolvem poderes sobrenaturais. Assim, eles são arrancados de suas famílias pelo governo e enviados a campos de custódia. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Outra Mulher

(Amoureux de ma Femme, França/2018, 84 min.) – Comédia dramática. Dir. Daniel Auteuil. Com Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain. Homem de meia idade, Daniel é apaixonado por sua mulher, mas também conhecido por sua imaginação fértil. E, muitas vezes, tem de lidar com um melhor amigo que é um verdadeiro peso. Mas, quando esse amigo insiste em organizar um jantar entre casais, com a intenção de apresentar sua nova namorada, Daniel começa a fantasiar. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Protetor 2

(The Equalizer 2, Estados Unidos/2018, 121 min.) – Ação. Dir. Antoine Fuqua. Com Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman. Robert McCall trabalha como motorista em Massachusetts. Um dia, um empresário coloca uma mulher em seu carro e ordena que ele a leve até sua casa. Percebendo que ela foi violentada, McCall resolve ir atrás do tal homem, com a desculpa de o cartão de crédito dele não ter sido aceito. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Troca de Rainhas

(L’Echange des Princesses, França-Bélgica/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Marc Dugain. Com Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei. Em 1721, para manter a paz entre França e Espanha, Philippe d’Orléans, regente francês, propõe um acordo que resulta no noivado do rei da França, Louis XV, de 11 anos, com Anna Maria Victoria, 4 anos, e do príncipe herdeiro Louis, de 11 anos, com Louise-Elisabeth d’Orleans, 12 anos. Porém, a chegada dessas princesas pode comprometer os jogos de poder na Corte. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Unicórnio

(Brasil/2017, 122 min.) – Drama. Dir. Eduardo Nunes. Com Bárbara Luz, Patrícia Pillar, Zé Carlos Machado. Quando o pai de Maria sai de casa, a menina e sua mãe voltam ao cotidiano de cuidar da casa e da plantação, esperando que ele regresse. Porém, quando o destino das duas se cruza com um criador de cabras que vive na mesma região, elas se entregam aos seus desejos e o futuro da família pode se tornar trágico. A produção é baseada em duas histórias criadas pela escritora Hilda Hilst. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

