Trilha sonora #fiqueemcasa

Pessoas de todos os países estão isoladas em suas casas por um nobre motivo: diminuir a rápida curva de crescimento do contágio da covid-19. Com o avanço da doença, o adiamento de projetos visuais e musicais passou a ser uma estratégia adotada por artistas e produtores. A popstar Lady Gaga, por exemplo, comunicou a seus fãs, via Instagram, que seu aguardado álbum Chromatica não será mais lançado em abril. Sensatez, eu diria. Ainda assim, no meio dessa confusão, vários álbuns e singles foram lançados normalmente – alguns vazaram e outros foram antecipados para serem consumidos nesse período “caseiro”.

Além de lavar as mãos com frequência, aproveitei meu isolamento para separar os melhores lançamentos do mundo pop para você ter o fundo musical mais alegre e diversificado dessa quarentena.

‘After Hours’, The Weeknd

O quarto álbum do canadense chegou acompanhado dos singles Heartless e o número 1 Blinding Lights. Por coincidência, Abel declarou em diversas entrevistas que as canções foram escritas e produzidas em um período no qual ele raramente saía de casa. Temos aqui a trilha sonora oficial para a atual solidão coletiva?

‘111’, Pabllo Vittar. A segunda parte do terceiro disco da drag queen mais seguida nas redes sociais do mundo precisou ser antecipada após o vazamento do material na web. Tímida (com participação de Thalia), Salvaje, Lovezinho (duo com Ivete Sangalo) e Rajadão completam o álbum que teve o início de sua divulgação no segundo semestre de 2019. Pabllo entregou material suficiente para uma festa completa (mesmo que essa festa seja feita apenas com sua própria companhia).

‘Future Nostalgia’, Dua Lipa

A britânica também teve seu segundo álbum de estúdio vazado nas redes sociais, e decidiu adiantar o lançamento do disco em uma semana. Sorte para nós e para nossos treinos fitness praticados na sala, pois o álbum é um disco pop para não botar defeitos, com claras inspirações oitentistas, mas sem perder o frescor habitual que Dua carrega em suas produções. Arraste o sofá e coloque em volume alto: Levitating, Physical, Break My Heart e Pretty Please.

CONECTE-SE

-Houseparty

O aplicativo Houseparty é o queridinho do momento. Para não se sentir tão distante de amigos e família, o app permite chamadas coletivas em vídeo com até 8 pessoas. Um detalhe faz a diferença: há jogos e quizzes para fazer em grupo.

-Vida em Casa

Fique de olho no canal Vida em Casa da plataforma Deezer. Para distrair durante a tensão atual, o projeto é repleto de podcasts, playlists e rádios para que as pessoas encontrem o melhor entretenimento em formato de áudio.