Três sugestões de pratos com frutos do mar em restaurantes da capital

+ Instalado no edifício que batiza a casa, o Esther Rooftop traz uma série de novidades elaboradas pelo chef Benoit. Entre elas, o ‘Apanhado de Conchas e Jerez’ (R$ 55; foto), um cozido com lambreta, mexilhão e vôngole. Já o ‘Poisson Pané’ (R$ 51) traz a pescada do dia empanada sobre musseline de aioli. R. Basílio da Gama, 29, 11º andar, República, 3256-1009. 11h30/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 11h30/0h; dom., 11h30/17h).

+ O Muza completa um ano com novas sugestões no menu. Da seção de principais, destaque para a ‘Caçarola de Frutos do Mar’ (R$ 98; foto), com peixe, lula, camarão, polvo e banana-da-terra. Outra opção é o ‘Spaghetti Vegano’ (R$ 52) à base de abobrinha, cenoura, cogumelos e tomate-cereja. R. Bueno Brandão, 80, V. N. Conceição, 3044-3822. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

+ Simpática casa da Mooca, o Rudá criou opções de ‘combos’ com os pratos mais pedidos do menu. Todos incluem entrada, prato principal e uma garrafa de vinho para duas pessoas. O cardápio especial fica em cartaz até 5/4, no jantar de 4ª a sábado e no almoço de fim de semana. A sugestão ‘Andeluna’ (R$ 239) traz o vinho argentino homônimo para acompanhar o camembert assado com mel, farofa de castanha-do-pará e tostadas, de entrada, e o ‘Jambalaya’ (foto), arroz vermelho com camarões, lula, mexilhão, polvo, castanha, calabresa e especiarias, como principal. R. Guaimbé, 742, Mooca, 2361-9916. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; dom., 12h/16h; 2ª e 3ª, 12h/15h).