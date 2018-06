‘Trama Fantasma’ e ‘A Grande Jogada’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

A Grande Jogada

(Molly’s Game, Estados Unidos-China/2017, 140 min.) – Drama. Dir. Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Após um acidente, que tirou suas chances de ir aos Jogos Olímpicos, a esquiadora Molly Bloom acaba se envolvendo num esquema de jogos de cartas clandestinos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Minha Amiga do Parque

(Mi Amiga del Parque, Argentina-Uruguai/2014, 86 min.) – Drama. Dir. Ana Katz. Com Julieta Zylberberg, Ana Katz, Maricel Álvarez. Enquanto o marido viaja a trabalho, Liz leva o filho para passeios em uma praça que é ponto de encontro entre pais e bebês. Lá, ela conhece Rosa, que logo começa a se portar estranhamente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Paulistas

(Brasil/2017, 86 min.) – Documentário. Dir. Daniel Nolasco. O filme mostra, a partir do ponto de vista dos irmãos Samuel, Vinícius e Rafael, as transformações da cidade de Paulistas, no interior de Goiás. Apesar de terem se mudado de lá, os três sempre retornam ao local para passar as férias. Livre. Confira salas e horários de exibição

Pequena Grande Vida

(Downsizing, Estados Unidos/2017, 136 min.) – Comédia dramática. Dir. Alexander Payne. Com Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz. Na cidade de Omaha, os habitantes descobrem uma fórmula para reduzir de tamanho para uma versão minúscula. E, assim, seria possível viver em pequenas comunidades e economizar dinheiro. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Trama Fantasma

(Phantom Thread, Estados Unidos/2017, 133 min.) – Drama. Dir. Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville. Na década de 1950, um renomado estilista trabalha na confecção de roupas para a elite britânica e sua realeza. Mas o destino de Reynolds mudará após ele conhecer a intrigante Alma. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A programação completa está no Guia de Cinema do Divirta-se