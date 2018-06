Torta e sanduíche de sorvete estão entre as dicas de quitutes na cidade

A sorveteria Cookie’n Ice está com duas novidades na vitrine: o ‘Fruit Mallow’ (R$ 5,90), cookie feito com cereais de fruta e marshmallow, e o ‘Coconut Carbon’ (R$ 9/R$ 15), sorvete de coco com carvão ativado na massa. Juntos, formam o novo sanduíche de sorvete (R$ 16,90; foto). Quem quiser, pode adicionar ainda Nutella e doce de leite (R$ 3, cada cobertura). Al. Campinas, 1.066, Jd. Paulista, 2769-4157. 12h/20h (sáb., 12h/22h; dom. e fer., 14h/20h).

Um dos destaques da veterana rotisseria Bologna é o sorvete feito na casa. Em diferentes sabores, eles viram ingrediente de bolos e tortas, como a ‘Pistache’ (R$ 97,50, o quilo; foto), montada com sorvetes de pistache e de chocolate, chantilly, frutas cristalizadas e cereja. Já a ‘St. Moritz’ (R$ 97,50, o quilo) leva sorvetes de zabaglione e de chocolate, pão de ló, licor e crocante de caju. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (fecha 2ª, 0h/6h).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café do Pateo

O espaço, no Pátio do Colégio, tem mesas ao lado do jardim do Museu Anchieta. O balcão exibe especialidades como a broa de milho (R$ 6,50) e a tortinha de carne-seca com Catupiry (R$ 8,50), que fazem boa companhia ao expresso (R$ 5,45). Não saia sem provar a mousse de queijo com goiabada (R$ 15). Lgo. Pateo do Collegio, 2, Centro, 3101-8512. 9h/16h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparo, como expresso (R$ 5,50) e prensa francesa (R$ 12, cada). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra do Salitre (R$ 5,50) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 12). R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Adora Doces

Na casa de Dora Razuck, experimente os docinhos de damasco com amêndoas e de marzipã com pistache (R$ 5,50, cada). Um dos bolos mais vendidos é o bem-casado (R$ 89, o quilo). Já o ‘Chocoball’ é feito com pão de ló, recheio duplo de creme de brigadeiro e coberto com doce de leite e bolinhas de cereais (R$ 89, o quilo). Entre os salgados, prove a esfiha de carne e a coxinha de frango com Catupiry (R$ 6,50, cada). Al. Campinas, 1.253, Jd. Paulista, 3884-6969. 10h/19h (sáb., 10h/18h; dom., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Dulca

Aberta em 1951, a tradicional confeitaria serve uma lista variada de quitutes, entre bolos, chocolates, panetones, sorvetes, tortas doces e salgadas. Um dos sucessos é o sonho bem recheado (R$ 10). Outro destaque é a bomba de zabaglione (R$ 5,50/R$ 8,50). R. Itacolomi, 639, Higienópolis, 3129-5561. 8h30/20h30 (sáb., dom. e fer., 9h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomate, funghi e vinho branco. Já o quilo do papardelle fresco custa R$ 39,90. No almoço, o prato de massa, com parmesão e fatia de pão, custa a partir de R$ 16,99. Também vende pratos congelados. R. Fradique Coutinho, 211, Pinheiros, 3881-9080. 9h/21h (5ª a sáb., 9h/23h; dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria 14 de Julho

No balcão da padaria e mercearia centenária, há linguiça curtida no vinho por três dias, com alho, azeite e orégano (R$ 70, o quilo). Já o sanduíche de pernil assado no vinho (R$ 32,90) é receita da família Franciulli. Experimente também o ‘Frolá’ (R$ 39,90, o quilo), pão recheado com linguiça calabresa, tomate seco, azeitona, muçarela, provolone e berinjela. Para adoçar, leve um pacote do biscoito ‘Crustoles’ (R$ 60, o quilo). R. 14 de Julho, 76, Bela Vista, 3105-3215. 7h30/20h30 (dom., 7h/18h; 2ª, 12h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, mas ganhou fama no Itaim Bibi, com pratos árabes e ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 7,50) ou a de zaatar (R$ 8). A de carne com champignon (R$ 8,60) é uma ousadia para os padrões árabes. R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., 10h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Box St. Burger & Bar

A hamburgueria segue a tendência de casas instaladas em contêineres. O ambiente é descontraído e o serviço, informal: você se dirige ao caixa, faz o pedido e espera o lanche. No cardápio, há dez opções de hambúrgueres. Destaque para o ‘Box St.’ (R$ 29), que leva um disco de 160 gramas, cheddar inglês, bacon, cebola, picles e maionese – tudo no pão australiano. R. Joaquim Távora, 991, V. Mariana, 2495-9603. 18h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: A, E, M e V. Cd.: todos.

Dock Burger

Em um salão apertadinho serve sanduíches caprichados. Entre as opções, estão o ‘Clássico’ (R$ 22,90), com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a batata rústica (R$ 10,90); e o ‘VG Burger’ (R$ 28,90), com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o delicioso pudim de leite (R$ 10). R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Sorvetes

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais. Mais de 20 sabores ficam expostos, como chocolate, morango e os ótimos de gianduia e de leite. Todos podem ser pedidos na casquinha ou no copinho (R$ 8/R$ 19). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 10h/0h (6ª e sáb., 10h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Balada Mix

Rede carioca especializada em sucos e comida saudável. O salão amplo e colorido reforça o clima praiano. Os sanduíches são bem servidos, como o ‘Filé Shiitake’ (R$ 44,90), no pão ciabatta, com filé mignon, queijo minas padrão e shitake, acompanhado de batatas ou salada. Os sucos levam frutas frescas – inclusive o de fruta-do-conde (R$ 12,90). O açaí custa a partir de R$ 8,90. R. Tabapuã, 1.393, Itaim Bibi, 3071-3881. 9h/0h (dom. e 2ª, 9h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.