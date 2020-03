Todo mundo no sofá

No Sofá

O nome desta coluna nunca foi tão apropriado. Festivais adiados, shows cancelados, cinemas vazios e restrições cada vez mais rigorosas para (tentar) driblarmos a curva de crescimento do contágio da covid-19, que é rápida.

Com o caos instaurado, a primeira medida da maioria das empresas foi adotar o home office. Se você é um dos privilegiados que trabalharão de casa por um tempo indeterminado: sem pânico! Eu fiz o meu dever e separei os melhores conteúdos para que seu tempo de isolamento seja o mais proveitoso – e entretido – possível.

Tem coragem? Se existe algo tão ruim quanto o isolamento (para alguns) é o filme Cats (2019/Apple TV). O visual bizarro que mistura o rosto humano dos atores em corpos de gatos causou estranheza desde os primeiros trailers. A bilheteria fracassou mundialmente e as críticas, bom, eu nem preciso dizer, né? Aí você me pergunta: mas qual é o motivo da indicação? Eu te respondo: existe algo mais prazeroso do que assistir a um filme ruim no conforto do seu sofá? Filmes ruins salvam o nosso humor.

Make pagode cool again. Nossa hitmaker favorita, Ludmilla, lançou o compilado Spotify Singles com os sucessos A Boba Fui Eu, música da própria funkeira, e Faz Uma Loucura Por Mim, de Alcione, totalmente repaginadas para versões deliciosas de pagode. O clima de nostalgia dos anos 90 vai alegrar as suas faxinas.

Festival Fico em Casa. Sem ninguém precisar sair de sua casa para prestigiar música ao vivo, entre os dias 24 a 27 de março ocorre o Festival Fico em Casa Br. O evento com transmissão online pelo Instagram (@festivalficoemcasabr) conta com mais de 60 apresentações, em formatos intimistas, de cantoras, artistas, bandas e produtores do Brasil. Mahmundi, Maria Gadú, Francisco El Hombre e Majur estão entre as atrações confirmadas. Fique por dentro de horários e datas na página do festival. Os shows serão transmitidos na rede social de cada artista.

Show particular. O ex-integrante da banda One Direction que apresentou os trabalhos mais interessantes após a separação do grupo – claro que eu falo de Harry Styles – gravou o conhecido show intimista Tiny Desk Concert, quadro da rádio americana NPR: bit.ly/harry-live. Harry cantou as músicas de seu último álbum, Fine Line, e, se você gostar do quadro, procure pelas apresentações de Liniker, Lizzo e Mac Miller. Será o fundo musical perfeito de sua nova rotina.

Entretimento para todos os gostos

1 Quem não viu…

A estreia mundial de Um Lugar Silencioso 2 foi adiada por razões óbvias. Mas o primeiro filme está no Telecine Play, liberado pelas operadoras de TV a cabo.

2 Miley Cyrus.

A cantora @mileycyrus inaugurou a série diária de transmissões ao vivo Bright Minded em seu Instagram, para debater saúde mental em tempos de pandemia.

3 Pokémon.



Para quem quer dar um tempo nas notícias, a animação live-action Pokémon: Detetive Pikachu chegou recentemente à plataforma HBO GO.

4 Museus online.

O Google Arts & Culture (artsandculture.google.com) permite observar o acervo de museus do mundo todo do seu celular ou smart TV, sem filas.

5 De ontem e de hoje.

A Globoplay disponibilizou algumas produções, como temporadas de Malhação, para não assinantes por 30 dias. Os demais títulos são focados no público infantil.