Titãs, Maria Gadú e festival com Luisa Sonza são destaques de shows da semana

6ª (9)

Bruno e Marrone

Comemorando 25 anos do primeiro álbum, a dupla sertaneja faz show do projeto Studio Bar Live. Além de inéditas, há releituras de ‘Dormi na Praça’ e ‘Boate Azul’. Espaço das Américas (3.410 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (9) e sáb. (10). 23h (abertura, 21h). R$ 160/R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ellen Oléria

Beyoncé é a personalidade que a cantora homenageia neste show. Hits de todas as fases da artista americana são interpretados por ela. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (9), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francisco, el Hombre

No segundo álbum, ‘RASGACABEZA’, a banda mostra influências do punk e da música latina em um disco com letras contundentes. ‘Encaldeirando :: Aqui Dentro Tá Quente’ e ‘Parafuso Solto :: Ponto Morto’ estão entre elas. A banda Abacaxepa abre a noite. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (9), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ian Ramil

Com sonoridade indie, ‘Derivacivilização’ (2015) é o segundo disco do artista, que encerra a turnê do trabalho. Ele apresenta letras incisivas, como ‘Artigo 5º’. Juliana Cortes e grupo Dingo Bells participam da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

João Donato e Raul de Souza

Donato (piano) e Souza (trombone) comemoram 85 anos de vida em show especial, com clássicos do jazz e da bossa nova, além de repertório autoral. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (9), 20h. R$ 90/R$ 140 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Maneva

Com 14 anos de carreira, a banda de reggae faz show do projeto ‘Acústico na Casa do Lago’. ‘Daquele Jeito’ e ‘Pisando Descalço’ estão no repertório. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (9), 22h. R$ 89/R$ 209. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Gadú

Em turnê que comemora seus 20 anos de carreira, a cantora e compositora apresenta releituras de ‘Shimbalaiê’ e ‘Dona Cila’, além da nova ‘Mundo Líquido’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (9) e sáb. (10), 21h30. R$ 9/R$ 30 (sáb., esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. ‘Amor de Índio’, parceria com Beto Guedes, é uma delas. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (9), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tássia Reis

Com influências do soul e do rap, a artista lança o terceiro álbum, ‘Próspera’. ‘Ansiejazz’ e ‘Pode me Perdoar’ estão no repertório. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (9), 23h59 (abertura, 22h). R$ 10/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Titãs

Com Sérgio Britto, Tony Bellotto e Branco Mello da formação clássica, os Titãs apresentam o show ‘Titãs Trio Acústico’, relembrando os tempos do projeto ‘Acústico MTV’ (1997). Mário Fabre e Beto Lee participam. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (9), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (10)

Alice Caymmi

Ao lado do pianista Itamar Assiere, ela faz show do álbum ‘Electra’ (2019), com músicas de nomes como Maysa e Fagner. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (10), 22h (abertura, 20h30). R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ana Cañas

Acompanhada por Mônica Agena e Estevan Sinkovitz, ela faz o show ‘Voz e Violões’. Em formato intimista, ela apresenta músicas marcantes de sua trajetória, incluindo faixas de seu trabalho mais recente, ‘Todxs’ (2018). Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (10), 20h30; dom. (11), 19h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

André Abujamra

‘Omindá – A União das Almas do Mundo pelas Águas’ é projeto audiovisual do artista, com composições sobre a água e suas conexões com o ser humano. No show, ele é acompanhado por banda e orquestra de cordas. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (10), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bruno e Marrone

Filipe Catto

Na turnê ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta o álbum ‘Catto’ (2017). Ele interpreta composições de Marina Lima, Romulo Fróes e outros autores. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (10), 21h; dom. (11), 18h.R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton de Holanda

Ao lado de Daniel Santiago (violão), Thiago do Espirito Santo (baixo) e Edu Ribeiro (bateria), o bandolinista apresenta as músicas do novo álbum, ‘Harmonize’. Com dez faixas, o trabalho traz oito músicas inéditas. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (10), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Laila Garin e A Roda

Ao lado do trio, a cantora e atriz faz show do DVD dirigido por Ney Matogrosso. O registro traz releitura de ‘Na Primeira Manhã’ (Alceu Valença). Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (10), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Gadú

Marina de la Riva

No show ‘Memórias de um Jardim’, a cantora se inspira no jardim de casa e nas memórias da infância, passando por sucessos de Glória Estefan e Roberto Ribeiro. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (10), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mombojó

Da geração pós-manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta show de lançamento do vinil comemorativo de 15 anos do disco ‘Nadadenovo’. ‘Cabidela’ e ‘Deixe-se Acreditar’ foram gravadas para este album. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (10), 20h30; dom. (11), 17h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Thiaguinho

Misturando samba e pop, o cantor lança o nono álbum da carreira, ‘Vibe’. ‘Deixa Tudo Como Tá’ está entre as 14 faixas inéditas. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (10), 22h30. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (11)

Ana Cañas

Boca Livre

‘Viola de Bem Querer’ é o 13º álbum do grupo vocal formado por Zé Renato (violão e voz), David Tygel (viola de 10 cordas e voz), Lourenço Baeta (violão, flauta e voz) e Mauricio Maestro (baixo e voz). No show, eles destacam o repertório do novo trabalho, que tem músicas de Beto Guedes, Geraldo Azevedo, entre outros autores. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (11), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Carne Doce

A banda apresenta o terceiro álbum da carreira, ‘Tônus’ (2018), repleto de influências do rock e da música eletrônica. ‘Comida Amarga’ e ‘Já Passou’ fazem parte do repertório. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (11), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Duduka da Fonseca Trio

Ao lado dos instrumentistas David Feldman (piano) e Guto Wirtti (contrabaixo), o baterista brasileiro radicado nos Estados Unidos faz show com músicas de Dom Salvador, Toninho Horta e Tom Jobim. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (11), 18h. R$ 25/R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Filipe Catto

Leões de Israel

No show ‘Filhos Rebeldes’, a banda de reggae comemora os 20 anos de carreira. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (11), 15h. Grátis.

MC Tha

Em show do projeto Geração Z, a funkeira apresenta as músicas do álbum de estreia, ‘Rito de Passá’ (2019). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (11), 18h. Grátis.

Mombojó

2ª (12)

Luiz Chagas

Guitarrista da banda Isca de Polícia, ele dá início a temporada do projeto Vizinhos, dividido em quatro shows. No primeiro, intitulado ‘Luiz Visita Meninos’, Gustavo Galo e Júlia Rocha participam. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (12), 20h. Pague quanto quiser (pelo site www.sympla.com.br, R$ 20).

3ª (13)

Dingo Bells

‘Todo Mundo Vai Mudar’ é o segundo disco do grupo, agora lançado em vinil. Com ecos de pop, rock e folk, o trabalho traz faixas que falam sobre o impacto das mudanças no cotidiano. O trio Tuyo participa da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (13), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Rubel

Passando por folk, rap e R&B, ele faz show contemplando músicas de seus dois álbuns). Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (13), 21h. R$ 60/R$ 80 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (14)

Paulo Neto

Gravado com direção artística de Celso Sim e produção de Rodrigo Campos, ‘Rosário de Balas’ (2017) é álbum de 13 faixas em que o cantor se lança como compositor. A faixa ‘Temos Todos o Mesmo Tudo a Perder’ foi gravada ao lado de Zélia Duncan. Campos participa da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (14), 21h. R$ 9/R$ 30.

Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Thalma de Freitas

Radicada em Los Angeles há sete anos, a cantora e atriz apresenta canções próprias em parceria com Ava Rocha, Anelis Assumpção e João Donato. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 4ª (14), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (15)

Cida Moreira

A cantora, pianista e atriz apresenta o show ‘Canções Para Cortar os Pulsos – A Música de Tom Waits’. Além de canções de Waits inspiradas por rock e folk, ela interpreta clássicos de Amy Winehouse e Leonard Cohen. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (15), 20h. R$ 75/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Clube do Balanço

Dedicado ao samba-rock, o grupo comemora 20 anos de carreira em show com participação do cantor e guitarrista Walmir Borges. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (15), 22h30. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Léo Santana

O cantor grava o DVD ‘Levada do Gigante’. A cantora Anitta e a banda Atitude 67 estão entre as participações confirmadas. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (15), 22h. R$ 140/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcel Powell

Filho de Baden Powell, o violonista faz o show ‘Só Baden’, com releituras de ‘Tempo Feliz’, ‘Berimbau’, entre outros clássicos compostos pelo músico. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (15), 22h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Gadú

Depois dos shows no Sesc Pompeia neste fim de semana, a cantora volta a celebrar no palco os 20 anos de carreira. Teatro Gamaro (756 lug.). R. Dr. Almeida Lima, 1.176, Mooca. 5ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 100/ R$ 150. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Rumours of Fleetwood Mac

O grupo homenageia a banda Fleetwood Mac, interpretando seus sucessos dos anos 1970 e 1980. Espaço das Américas (3.206 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

E a Terra Nunca me Pareceu Tão Distante + Hurtmold

O selo e produtora Balaclava Records reúne os dois grupos instrumentais, que fazem parte de seu cast. Ambos têm influências do indie rock e do eletrônico. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (15), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Amar e Mudar as Coisas

Marisa Orth, Karina Buhr e Taciana Barros participam deste tributo a Belchior, ao lado da poeta Natália Barros. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 2ª (12) e 3ª (13), 20h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Estéreo MIS | Especial Björk

Com uma exposição sobre sua obra no MIS, Björk é homenageada em show com arranjos e direção de Yan Montenegro. Nomes como Filipe Catto e o violoncelista cubano Yaniel Matos interpretam canções da artista islandesa. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Hoje (9), 21h. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Ethno Brazil – Festival de Músicas do Mundo

O festival reúne 25 jovens músicos de 11 países.. Acompanhados pelos líderes artísticos Carlinhos Antunes (Brasil) e Suchet Malhotra (Índia), eles mostram um repertório composto por músicas tradicionais de seus países de origem. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Epifania Kariri

O grupo Irmãos Aniceto, o quarteto instrumental Marimbanda e o músico Carlos Malta integram o espetáculo, que promove o diálogo entre vertentes da MPB. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (11), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Teen

Com mais de dez horas de show, o Festival Teen chega à sua segunda edição. Estrelas da música jovem, como Luisa Sonza (foto), Lexa, Mc Kekel, Dani Russo, UM44K e João Guilherme, estão entre as atrações. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (10), 11h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

L’Italiana in Algeri

A obra de Gioachino Rossin é a nova montagem de ópera do Teatro São Pedro. A mezzo-soprano Ana Lucia Benedetti é uma das estrelas do espetáculo. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 6ª (9), 20h; dom. (11), 17h. R$ 30/R$ 80 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra, em concerto com obras de Antonín Dvorák, Gabriel Fauré, Debussy e Rodrigo Lima. Jiyoon Lee (violino) é a solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (11), 16h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a orquestra interpreta obras de Beethoven, Tchaikovski, Mahler e Samuel Barber. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (11), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Guerrero e Yang

Giancarlo Guerrero rege a Osesp em concerto com a pianista Joyce Yang. Obras de Strauss, Jacques Offenbach e Prokofiev estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (9), 20h30; sáb. (10), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp e a São Paulo Companhia de Dança

Sob regência de Roberto Tibiriçá (foto), a Osesp e a São Paulo Companhia de Dança fazem a Noite Russa. Obras de Stravinski estão no programa. Lina Mendes (soprano), Giovanni Tristacci (tenor) e Vinícius Atique (barítono) são solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (15) e 16/8, 20h30; 17/8, 16h30. R$ 75. Cc. e Cd.: todos.

Osusp

Sob regência de Luís Gustavo Petri, a orquestra faz concerto com a pianista Heloísa Fernandes e o flautista Toninho Carrasqueira. Obras de Fernandes, Camargo Guarnieri e Debussy estão no programa. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (9), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.