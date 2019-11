Tiago Iorc, Margareth Menezes e ópera dirigida por Miguel Falabella passam por São Paulo esta semana

+ Com ‘Autêntica’, Margareth Menezes quebra o hiato de onze anos sem lançar álbum cominéditas. Neste novo disco, ela estabelece laços com a nova geração da música baiana, incluindo o guitarrista do BaianaSystem Roberto Barreto, que participa da faixa ‘Vento Sã’ e a cantora Larissa Luz, convidada de ‘Capoeira Mundial’. “É bom a gente aprender com o novo e poder se reciclar”, afirma Margareth, que também gravou uma de Gilberto Gil, ‘Paraguassu’. A canção foi feita para ela cantar em uma edição do festival Percpan e relembrada agora. “Ela fala sobre Paraguaçu, uma índia importante na formação de Salvador. Como a intenção do disco é refletir sobre a mulher negra senti (a música) muito bem-vinda”. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (9), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Depois de um período sabático que durou mais de um ano, Tiago Iorc reapareceu em maio, de surpresa, com o álbum ‘Desconstrução’. No mesmo mês, ele gravou um programa da série ‘Acústico MTV’, retomando o formato vitorioso da emissora musical. Em show do disco com as músicas da atração televisiva, , o cantor e compositor apresenta releituras de ‘Desconstrução’, ‘Hoje Lembrei do Teu Amor’ e ‘Amei te Ver’. Espaço das Américas (3.214 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (8) e sáb. (9), 23h (abertura, 21h). R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Quatro anos depois de ‘Euforia’ (2015), Pélico lança o álbum ‘Quem Me Viu, Quem Me Vê’ (2019). ‘Acerto de Contas’ está entre as faixas. Negro Leo participa da apresentação. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (8), 20h30. R$ 9/R$ 30.Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

+ Miguel Falabella assina a tradução, versão e direção da opereta A Viúva Alegre, de Franz Lehár. A montagem do Teatro Municipal conta com dois elencos, um deles com Camila Titinger e Rodrigo Esteves (foto acima). O maestro assistente Alessandro Sangiorgi rege a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coro Lírico Municipal de São Paulo é preparado pelo maestro titular Mário Zaccaro e pelo assistente Sergio Wernec. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, sáb., 20h; dom., 18h. R$ 20/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Até 24/11.

+ Sob regência de Raoul Grüneis, a RTV Slovenia Symphony Orchestra faz concertos do Mozarteum Brasileiro. Dois no domingo (o de 16h especial para as crianças), no Auditório Ibirapuera, e os outros na Sala São Paulo, com participação do violoncelista Mischa Maisky (foto acima). Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (10), 11h e 16h. Grátis (no concerto de 16h, retirar ingresso 1h30 antes). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (12) e 4ª (13), 21h. R$ 150/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

