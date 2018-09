Thirty Seconds to Mars, Emicida e Paulinho Moska estão entre os shows da semana

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

6ª (21)

Airto Moreira

O cantor, compositor, percussionista e baterista, que completa 50 anos de carreira este ano, apresenta o show baseado no disco ‘Aluê’ (2017). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (21), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Anelis, Lelena e Zé Nigro

No show ‘Djavan Sincero’, o trio apresenta um repertório de diversas músicas do cantor e compositor. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Hoje (21), 20h30. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Carminho

A cantora portuguesa se apresenta no projeto ‘Casa de Fado em São Paulo – Festival de Fado e MPB’. O show de abertura fica por conta do cantor Marcelo Jeneci, na 6ª (21), e do quarteto composto por Renato Braz, Breno Ruiz, Mário Gil e Roberto Leão, no sábado (22). Casa de Portugal (1.100 lug.). Av. Liberdade, 602, Liberdade, 3273-5555. 6ª (21) e sáb. (22), 21h. R$ 96/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

José Augusto

O cantor apresenta a turnê ‘Ainda + Romântico’, com sucessos como ‘Aguenta Coração’ e covers de canções românticas, como ‘Não Aprendi Dizer Adeus’, de Leandro e Leonardo. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (21), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mahmundi

A cantora, compositora e guitarrista carioca faz show em que apresenta seu novo disco, ‘Para Dias Ruins’, lançado em agosto. As músicas ‘Tempo pra Amar’ e ‘Outono’ fazem parte do trabalho, que, assim como o anterior, ‘Mahmundi’ (2016), tem sonoridade pop. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (21), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e José Miguel Wisnik

O show faz parte do lançamento do LP ‘Ná e Zé’, que contém quase todas as canções do CD homônimo, além de dois bônus: ‘Sopro de flor’, parceria inédita de Wisnik com Domiguinhos, e ‘Mais simples’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (21), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho Moska

O cantor celebra 25 anos de carreira solo com a estreia da turnê do disco ‘Beleza e Medo’, lançado em agosto. No repertório, entram sucessos como ‘Pensando em Você’ e ‘A Seta e o Alvo’, e faixas mais recentes, como ‘Minha Lágrima Salta’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (21), 20h30. R$ 80/ R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pitty

Após dois anos longe da estrada, a cantora volta aos palcos com a turnê ‘Matriz’. Além dos sucessos de sua carreira, a baiana vai apresentar faixas inéditas que estarão em seu próximo álbum, previsto para este ano. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (21), 22h. R$ 140/R$ 200 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rael

No repertório do show, o cantor mescla faixas do álbum ‘Coisas do meu Imaginário’ (2016) com músicas do início de sua carreira. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (21) e sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Romulo Fróes

O compositor apresenta o álbum ‘O Disco das Horas’, em que retrata a jornada de um casal. O show também recebe nomes como Juliana Perdigão e Thiago França. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (21), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Ela segue com a turnê do CD e DVD ‘Caixinha de Música’. Além dos sucessos, a cantora apresenta três inéditas: ‘Gente Feliz’, ‘Orgulho e Nada Mais’ e a faixa que intitula o projeto. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (21) e sáb. (22), 21h30. R$ 18/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Pagodinho e Marcelo D2

O show ‘Samba Maioral’ traz clássicos da música brasileira e das carreiras de ambos os artistas. Espaço das Américas (7.950 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (21), 23h30 (abertura da casa, 21h). R$ 70/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (22)

Anelis Assumpção

A artista interpreta faixas de seu terceiro álbum ‘Taurina’, cujas letras têm como base comidas e sabores. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Carminho

Devotos

Comemorando 30 anos de carreira, a banda de hardcore apresenta seu sétimo álbum, ‘O Fim que Nunca Acaba’. Participações especiais de Sandra Coutinho, baixista da banda Mercenárias, e de Clemente, vocalista e guitarrista do Inocentes. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Emicida

Em homenagem à sua primeira década de carreira, o rapper interpreta músicas do DVD ‘10 Anos de Triunfo’, lançado este ano. Sucessos como ‘A Chapa É Quente’ dividem espaço com lançamentos, como ‘Pantera Negra’. O show tem abertura do também rapper Drik Barbosa. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (22), 20h30; dom. (23), 16h. R$ 90/R$ 140 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Juliano Gauche

O cantor e compositor apresenta canções de seu terceiro disco, ‘Afastamento’, lançado no início deste ano. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (22), 20h. Grátis.

Otto

O cantor, compositor e percussionista lança o vinil do disco ‘Samba pra Burro’, que completa 20 anos. O trabalho foi o primeiro lançado pelo pernambucano e é um dos mais aclamados de sua carreira. No repertório, além das faixas do álbum, aparecem sucessos como ‘6 Minutos’ e ‘Saudade’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

Roberto Carlos

O ‘Rei’ da música brasileira, que recentemente lançou o single ‘Regreso’, em espanhol, inicia temporada de shows, com sucessos como ‘Emoções’ e ‘Detalhes’. Ele adiou a apresentação do dia 13/9 para sábado (22), por motivos de saúde – os ingressos serão válidos para a nova data. Já a de domingo (23) é exclusiva para mulheres. Espaço das Américas (3.507 e 3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb (22), 21h; dom. (23), 17h (abertura da casa, 15h30). R$ 200/R$ 740 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Shaman

Após 12 anos, a banda de metal se reúne novamente para dar início à turnê ‘Shaman Reunion’, que executa os álbuns ‘Ritual’ (2002) e ‘Reason’ (2005). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (22), 22h; dom. (23), 20h. R$ 160/R$ 260 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tavinho Moura

O compositor apresenta seu novo trabalho, ‘O Anjo na Varanda’, acompanhado por Beto Lopes (violão sete cordas, trompete e voz), Neto Belloto (baixo acústico) e Bárbara Barcellos (voz e percussão). Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (22), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

O Teatro Mágico

A trupe interpreta sucessos como ‘Deixa Ser’ e ‘O Sol e a Peneira’, em show que inclui números de malabares e improvisos cômicos. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (22), 22h. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa da Mata

Victor e Leo

‘Na Luz do Som’ é a nova turnê da dupla. Clássicos como ‘Borboletas’ dividem espaço com canções recentes, como ‘Senhorita’. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (22), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Viola Perfumosa

O coletivo, formado pela cantora Ceumar, pelo cantor e violoncelista Lui Coimbra e pelo violeiro Paulo Freire, apresenta seu primeiro disco homônimo, que homenageia a artista Inezita Barroso. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (23)

Anelis Assumpção

Arrigo Barnabé

Ele interpreta músicas de Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Paulo Braga (piano) e Sérgio Espíndola (violão) o acompanham. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (23), 20h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Emicida

Otto

Rael

Roberto Carlos

Shaman

Viola Perfumosa

2ª (24)

Del Rey

Em seu novo show, ‘Encontro de Brotos’, a banda presta homenagem a toda a Jovem Guarda. O show conta com a participação do cantor Otto. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (24), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Metá Metá

Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (saxofone) e Kiko Dinucci (guitarra), o grupo faz apresentações batizadas de ‘Ojo Aje’, que serão o embrião de seu próximo álbum. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª (24), 20h. R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

3ª (25)

César Camargo Mariano

O pianista volta aos palcos com novas músicas e clássicos da bossa nova e do jazz. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (25), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 75/R$ 150. Cc.: todos. Cd: todos.

Guilherme Arantes

‘Planeta Água’ e ‘Lindo Balão Azul’ são algumas das músicas que o cantor apresenta no show, que marca os seus 40 anos de carreira. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (25), 21h. R$ 150/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (26)

Carlos Rennó e Banda

Oito intérpretes celebram o lançamento do álbum ‘Poesia – Canções de Carlos Rennó’. Na 4ª (26), Moreno Veloso, Chico Cesar, Arrigo Barnabé e Tetê Espíndola dão voz às poesias do letrista; e, na 5ª (27), é a vez de Marcelo Jeneci, José Miguel Wisnik, Moreno Veloso e Tetê Espíndola se apresentarem. Em ambas as datas, participam Ellen Oléria e Rubi. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 4ª (26) e 5ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Demônios da Garoa

O grupo canta na íntegra ‘Trem das Onze’, o mais clássico de seus LPS, lançado originalmente em 1964. Mais cedo, às 16h30, eles se apresentam gratuitamente no projeto Segue o Baile, voltado para frequentadores da terceira idade (retirada de ingressos 1h antes). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (26), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juçara Marçal, Suzana Salles e Kiko Dinucci

Os músicos se juntam para interpretar canções de Itamar Assumpção, um dos grandes nomes da Vanguarda Paulista. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (26), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (27)

2 Reis

Filhos de Nando Reis, os irmãos Theo e Sebastião apresentam repertório do primeiro disco da banda de rock, ‘Dois Reis’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (27), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: V, M.

Carlos Rennó e Banda

Chico César

‘Mulhero’ é o novo show do músico, que reúne material das turnês ‘Estado de Poesia’ e ‘Preto Perto’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (27), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Fernando Portari

O novo espetáculo do tenor traz grandes clássicos da música latina, como ‘Besame Mucho’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 5ª (27), 21h. R$ 20/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

O show do quarteto baiano destaca seu último trabalho, ‘Todas as Bandeiras’, que completa um ano e mistura pop, rock psicodélico e canção brasileira. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (27), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Mundana Refugi

Sob regência de Carlinhos Antunes, o grupo formado por imigrantes apresenta composições próprias e temas de países como Palestina, Irã, Guiné, Congo e Brasil. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (27), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paula Toller e Barão Vermelho

A cantora apresenta a turnê ‘Como Eu Quero’, interpretando grandes sucessos como ‘Nada Sei’ e ‘Fixação’. Em seguida, a banda, com o vocalista Rodrigo Suricato no lugar de Frejat, faz o show ‘barãoprasempre’. Sucessos como ‘Pro Dia Nascer Feliz’ e ‘Por Você’ estão no repertório. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (27), 21h30. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Systema Solar

O coletivo recria cumbia, fadango, champeta e bullerengue, entre outros gêneros, utilizando ferramentas eletrônicas para misturá-los com ritmos como hip hop. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (27), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thirty Seconds to Mars

Após quatro anos, a banda volta à capital paulista – desta vez, com a turnê ‘The Monolith’. Neste ano, o grupo liderada por Jared Leto (foto) lançou seu quinto álbum de estúdio, ‘America’, que conta com a faixa ‘Walk on Water’. Sucessos como ‘The Kill (Bury Me)’ também são esperados. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3868-5860. 5ª (27), 21h30. R$ 240/R$ 480. Cc. e Cd.: todos.

Especial

VillaMix

A 6ª edição do festival reúne 11 artistas. Entre eles, os sertanejos Wesley Safadão e a dupla Jorge & Mateus; o funkeiro Kevinho e o DJ Alok. Autódromo de Interlagos (40.000 lug.). Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos. Sáb. (22), 17h. R$ 250/R$ 4.000 (camarote com open bar). Vendas pelo site: bit.ly/6vmix

Sampa Jazz Fest

A 3ª edição do festival reúne trabalhos de nomes consolidados do jazz e do blues em dois locais: hoje (21), no Espaço Itaú de Cinema Augusta, e no sábado (22), na Casa das Caldeiras. Destaque para o baixista camaronês Richard Bona e o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, que se apresentam no sábado (22). Espaço Itaú de Cinema (400 lug.). R. Augusta, 1.475, Consolação, 3288-6780. Hoje (21), 20h. R$ 30. Vendas pelo site: www.veloxtickets.com Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Sáb. (22), 18h (abertura, 16h). R$ 60. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Música clássica

Carmina Burana

A célebre cantata de Carl Orff tem regência de Luciano Camargo. Entre os solistas, estão Jéssica Leão – no sábado (22) e 3ª (25) – e Lina Mendes – na 2ª (24). No programa, ainda será apresentada a suíte ’O Pássaro de Fogo’, de Stravinski. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (22), 2ª (24) e 3ª (25), 21h. R$ 80/R$ 100 (sáb., esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lukás Vondrácek

Hoje (21) e no sábado (22), o pianista checo apresenta obras de Nielsen e Beethoven, ao lado da Osesp, sob regência de Arvo Volmer. No domingo (23), sua apresentação solo inclui obras de Chopin e Brahms. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3223-3966. Hoje (21), 20h30; sáb. (22), 16h30; dom. (23), 19h. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Experimental de Repertório

A orquestra executa, na série Grandes Sinfonias, obras de Dvorák e Carl Nielsen. Jamil Maluf rege e William Hagen (violino) é o solista. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (23), 12h. R$ 10/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Beethoven e Tchaikovsky

O maestro Isaac Karabtchevsky rege a orquestra. Obras compostas por Beethoven, na 4ª (26), e Tchaikovsky, na 5ª (27), estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (26) e 5ª (27), 19h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo

A apresentação executa composições da flautista Léa Freire, que se junta ao Quarteto em único encontro. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 5ª (27), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.