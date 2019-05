The Fifties realiza festival de cachorro-quente; e outras dicas de Quitutes na capital

+ O ‘Berlim Dog’ (foto), com salsicha, coleslaw, mostarda e picles, é um dos cinco cachorros-quentes do ‘Dog Festival’, do The Fifties, que começa 4ª (15) e vai até 15/7. Todos os lanches são servidos com batatas chips, por R$ 21,40, cada. R. Funchal, 345, V. Olímpia, 3842-2636. 11h30/23h30 (6ª, 11h30/0h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h30).

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, por exemplo. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparos, como expresso (R$ 6) e prensa francesa (R$ 12/R$17). O macchiato (R$ 8), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 9). Há ainda pão de queijo da Serra do Salitre (R$ 6) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 15). Entre as cortesias, água filtrada e Wi-Fi. R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb., 9h/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fazenda Café

Faz quitutes do interior e mói os grãos nobres das marcas do Centro e Barista. O café expresso (R$ 4,75) figura ao lado de receitas que misturam a bebida com pé de moleque (R$ 18,50) ou cachaça, caso do ‘Café Brasil’ (R$ 13,50). A carta lista ainda o ‘Tailandês’, expresso, gelo e leite condensado (R$ 14). Para aplacar a fome, há também pratos rápidos como picadinho de carne (R$ 30,50), servido às segundas-feiras. De sobremesa, prove o pudim de café (R$ 7). Lgo. São Francisco, 20, Sé, 3101-8117. 7h/18h45 (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Inside

Dos mesmos donos da Tea Connection, segue a tendência de autosserviço, com um balcão abastecido com sucos, iogurte com granola, doces e uma estação quente, com sanduíches e pratos prontos e embalados, a exemplo do wrap de frango e queijo (R$ 29). Destaque para os chás gelados batidos com frutas frescas, como o delicioso ‘Lima Thai’ (R$ 13,50), com chá almond toffee, maracujá, limão e xarope de amêndoas e avelãs; e o ‘Berry Honey’ (R$ 13,50), à base de chá de blue berries, frutas vermelhas, limão e mel. R. Oscar Freire, 646, Jd. Paulista, 3477-7091. 8h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Chocolat du Jour

Faz um dos melhores chocolates finos da cidade. A linha Bean to Bar, por exemplo, é feita a partir da amêndoa de cacau sustentável e certificado do Sul da Bahia. Vale provar os bombons de chocolate Pratigi nas versões ao leite e meio amargo recheados com caramelo e flor de sal (R$ 51, 6 unid.). A casa também tem caixas de bombons para o Dia das Mães. R. Haddock Lobo, 1.421, Cerqueira César, 3168-2720. 10h/20h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Toasty

Misto de confeitaria e cafeteria, traz bolos vistosos na vitrine, mas também despacha pratos no almoço e prepara sanduíches, waffle e panquecas. Destaque para o ‘Banoffee Split’ (R$ 14), que tem base de massa de cheesecake, mousse de banana recheada com um pequeno waffle, banana caramelizada e marshmallow tostado. Tem também bolo de abóbora com marshmallow (R$ 9) e bolo crumble de mirtilos (R$ 12). O espaço amplo e bem iluminado, com plantas e mobiliário colorido, também convida a passar a tarde com xícara de café à mão. Aliás, os grãos especiais ali são da Stella Cafés. R. Colonização, 155 B, V. Madalena, 3819-3224. 9h/19h (sáb., 9h/16h; fecha dom.). Dom. (12), 9h/16h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria do Mosteiro

Os quitutes são preparados pelos monges beneditinos do Mosteiro de São Bento. O pão de mel ‘Benedictus’, recheado com geleia de damasco, custa R$ 10, a unidade. Prove também o cupcake de cacau com avelã (R$ 25, a lata com dois) e o ‘Pão São Bento’, de mandioquinha (R$ 25). O pão ‘Dominus’ (R$ 20), com blend de farinhas francesas, é fofo e saboroso, assim como o ‘São Joachim’ (R$ 25), de azeite, azeitonas verdes e farinha de sêmola. R. Barão de Capanema, 416, Cerqueira César, 3063-0522. 9h30/18h30 (fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rotisserias

Pastagrano

As massas da dupla Jorge Gamart e Jhonny Santos valem a viagem até a loja. Na seleção, cappellatti de carne assada com champignon e Dijon (R$ 44, 400 g); agnolotti de brie com aspargos e alho-poró (R$ 44, 400 g); e gnocchi de batata-roxa e nozes (R$ 40, 500 g). Para acompanhar as massas, também faz molhos como o bolonhesa (R$ 34, 320 g) e o branco ao limão (R$ 34, 320 g). R. Jaime do Espírito Santo, 83, Jd. Marajoara, 5523-0512. 9h/19h (dom. e fer., 9h/14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Eles continuam a apostar no formato, com mesas também num simpático terraço. O sanduíche recomendado do cardápio é o ‘16mm’ (R$ 24/R$ 31), com queijo gouda dando um toque especial à composição com queijo prato e molho especial da casa. A porção de batatas rústicas sai por R$ 18. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564-5410. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toro Burger

Traz à capital o conceito e o cardápio da Toro Burger Lounge, em Marbella, na Espanha. Os sanduíches vêm com disco de 120 ou 180 gramas de carne, podendo ser substituído por hambúrguer de frango ou vegetariano à base de lentilha. Entre as opções, o ‘Riviera Maia’ (R$ 29) traz carne, maionese de bacon, cream cheese, cebola roxa, bacon e cheddar derretido com espumante. A casa também serve saladas, drinques e sobremesas, como o ‘Toro Cake’ (R$ 32), bolo de chocolate quente com sorvete e doce de leite. Pça. Vilaboim, 77, Consolação, 3661-1294. 12h/23h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Le Botteghe di Leonardo

A rede italiana produz os sorvetes apenas com ingredientes naturais e sem conservantes. Mais de 20 sabores ficam armazenados na geladeira, como chocolate ao leite, morango e os ótimos de gianduia e de leite (R$ 8/R$ 26). Na vitrine, há ainda picolés de avelã e de pistache cobertos com chocolate (R$ 15). Para o Dia das Mães, sugere também a torta com creme de marzipã, geleia de damasco e amêndoas (R$ 15, a fatia; R$ 110, inteira). R. Oscar Freire, 42, Jd. Paulista, 2528-2000. 11h/23h (5ª a sáb., 11h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.