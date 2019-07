Tetto Bar lança nova carta de drinques; confira outras dicas de vida noturna em São Paulo

+ Após reformular o menu, o Tetto Bar tem uma nova carta de drinques. Uma das receitas, o ‘Ao Sucesso’ (R$ 38; foto) leva rum com infusão de frutas silvestres e especiarias, purê de abacaxi, Frangelico, mix de cítricos, bitter de limão e óleo de gergelim. Av. Rebouças, 955, Pinheiros, 3062-2851. 20h/2h (5ª, 20h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc. e cd.: todos.

NOVOS

Candeeiro

Aberto no último Dia de Iemanjá, em 2 de fevereiro, o bar é uma mistura de referências inspiradas em casarões de Paraty com o clima de interior do sul da Bahia. Comida regional brasileira e cachaça são a alma do menu, com itens como o ‘Acarajé’ (R$ 16), feito com massa de feijão fradinho, servido com camarão seco, caruru, vatapá, vinagrete e pimenta. Dos drinques, tem o ‘Banzeiro’ (R$ 27), com cachaça de amburana, limão, xarope de açúcar, vinho tinto e espuma de gengibre, e três opções sem álcool: peça a ‘Ilha da Folha’ (R$ 18), feita com chá preto, cozido de abacaxi com embiriba e mel. R. Dr. Melo Alves, 205, Cerqueira César, 3086-4774. 12h/16h e 18h/1h (6ª, 18h/2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Mercearia São Pedro

As mesinhas no terraço vivem cheias de gente. Para beber, a cerveja Original (R$ 11,90), de 600 ml, é uma das opções. Para comer, há o sanduíche de pastrami (R$ 24,90) ou os pastéis (R$ 6, cada), com a primeira fritada saindo sempre às 19h. R. Rodésia, 34, V. Madalena, 3815-7200. 9h/1h (dom., 9h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestre das Batidas

As batidas são preparadas só com frutas naturais, nada de polpa congelada. Uma das campeãs é a de coco com vodca (R$ 17), assim como a de bombom Sonho de Valsa, com licor de cacau, leite condensado e vodca (R$ 17). Aberto em 1963, o bar prepara a linguiça grelhada em um fogareiro a álcool (R$ 48) e o tradicional bolinho de bacalhau (R$ 36, a porção). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., 6h/1h; dom., 18h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve um ótimo chope Brahma (R$ 9,20, claro; R$ 10,20, black). Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 39, 6 unid.). Para acompanhar as batidas, como a ‘Leite de Macaco’ (R$ 17,50), com cachaça, licor de coco, leite de coco, leite condensado e coco desidratado, experimente, aos sábados, a feijoada (R$ 83). Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª a sáb., 12h/2h; dom., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salve Jorge

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas da Original de 600 ml (R$ 14,80) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas, mas quem prefere chope também tem a opção da Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 10,90, black). Prove a porção de bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 34) e a de bolinhos de provolone (R$ 30). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/2h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Nacional

O local é feito para os fãs de cervejas artesanais. Entre as cervejas produzidas ali mesmo, estão a ‘Domina Weiss’ (R$ 13,50; 330 ml), de trigo, e a ‘Kurupira Ale’, de alta fermentação e caramelo (R$ 14,50; 330 ml). Para acompanhá-las, peça o bolinho de mandioca com linguiça (R$ 27, 6 unid.). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/ 0h, dom., 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Baixo Pinheiros

De inspiração nordestina, com chitas floridas no teto, o bar tem espaço para exposições de arte. No cardápio, fazem sucesso a porção de carne-seca com mandioca frita (R$ 37) e o tradicional baião de dois (R$ 72, para duas pessoas). Para beber, tem cerveja gelada a preço justo, com marcas como Heineken (R$ 14) e Original (R$ 14). R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 16h/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve bebidas como o chope Heineken (R$ 14,90, 470 ml). O local funciona desde 1973 perto da Avenida Paulista e serve porções tradicionais, como a de pastéis mistos (R$ 47,90, 12 unid.), de queijo, carne, camarão e palmito, e a de bolinhos de bacalhau (R$ 62,70, 12 unid.). Das mesas internas e na calçada, é possível assistir às transmissões de jogos. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (2ª e 3ª, 11h/ 1h; 6ª e sáb., 11h/3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve chope Brahma claro (R$ 8) e cervejas long neck Brahma e Skol (R$ 8). Mas tem uma enorme seleção de músicas em português, inglês e japonês. Quem quiser cantar tem de chegar cedo, senão, corre o risco de não conseguir mostrar a voz. Enquanto espera sua vez de subir ao palco, prove um quitute da culinária japonesa, como o temaki de salmão grelhado (R$ 25), o yakissoba (R$ 35) e o yakissoba com frutos do mar (R$ 44). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h (fecha 2ª). Entrada: R$ 10/R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADA

MadonnaXperience

A festa homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’, além das faixas do novo álbum, ‘Madame X’. Zig Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (20), 23h45/7h. Grátis.

Pop& Wave

Com o melhor dos anos 1980 e 1990, a matinê é comandada pelos DJs Alex Bonaccio, Alessandra Garanci e Marcio Vaez, que tocam sucessos de nomes como Depeche Mode, Madonna e Bruce Springsteen. Laundry Deluxe. R. da Consolação, 2.937, Cerqueira César, 2894-4084. Sáb. (20), 18h/1h. Grátis.

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Sucessos do soul, Tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (21), 17h/23h30. Grátis.