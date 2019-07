Temporada de lasanha e funghi em dois restaurantes e nova carta de bar no La Frontera

+ Até 31/7, o Così realiza seu 1º Festival da Lasanha. No evento, são servidas três versões da receita: camarão com tomate fresco (R$ 77; foto); cogumelos com creme de parmesão (R$ 69); e pato confitado com purê de batata-doce roxa e creme de gorgonzola doce (R$ 66). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h). Cc. e Cd.: todos.

+ A Temporada de Funghi na Osteria Del Pettirosso tem entre as opções o ‘Tagliatelle ai Funghi Porcini’ (R$ 55; foto) e o ‘Funghi Porcini Freschi e Uovo’ (R$ 59), servido com o cogumelo em diferentes texturas e um ovo perfeito. O evento começa 2ª (15) e vai até 30/7. Al. Lorena, 2.155, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/23h30; sáb., 12h/ 16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O La Frontera se inspira nos clássicos da coquetelaria para sua nova carta de bar. O ‘Hanky Pank’ (R$ 38; foto), à base de gim, vermute e Fernet Branca, é uma das novidades. Os drinques são executados pelas bartenders Suz Menga e Júlia D’Alessandro. R. Cel. José Eusébio, 105, Consolação,

3159-1197. 12h/15h e 20h/0h (6ª, 12h/15h e 20h/1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.