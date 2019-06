Temporada de ingredientes raros em dois restaurantes e as novidades no Mensa

+ Está aberta a temporada de trufas negras (foto) no restaurante Vinheria Percussi. Trazido de Norcia, na região da Úmbria, na Itália, o ingrediente aromático será delicadamente ralado sobre receitas selecionadas pela chef Silvia Percussi. Um grama custa R$ 12. Uma das combinações clássicas é com ovo – na casa, servido inteiro e empanado, com creme de parmesão (R$ 34,10). Há ainda opções de massas e risotos. R. Cônego Eugênio Leite, 523, Jd. América, 3088-4920. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

+ Cultivada na ilha de St. Erasmo, no Vêneto, e colhida apenas no período da primavera italiana, a ‘Castraure Di Venezi’, ou alcachofrinha (foto), ganham uma temporada no sofisticado restaurante Fasano, instalado no hotel de mesmo nome. Servida por tempo limitado, a iguaria surge combinada a massas, peixes e carnes vermelhas. Entre as receitas, figuram o trofie com camarão e alcachofras (R$ 230) e o filé de pargo com alcachofrinhas (R$ 270). R. Vitório Fasano, 88, Jd. Paulista, 3896-4000. 19h/0h30 (6ª e sáb., 19h/1h; fecha dom.).

+ O Mensa comemora um ano com mudanças na proposta do menu. O serviço anterior, sempre em três etapas, dá lugar a um cardápio mais amplo e com opções à la carte, que será renovado duas vezes por ano. O chef Rafael Navarini também aproveita a ocasião para lançar novos pratos, caso do ravióli de cordeiro, beurre blanc de beterraba, queijo de cabra crocante e óleo de cominho (R$ 30; foto). R. Wisard, 88, V. Madalena, 3031-7536. 20h/0h (sáb., 13h/16h e 20h/0h; dom., 13h/17h; fecha 2ª e 3ª).