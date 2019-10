Temporada de alcachofra nos restaurantes de São Paulo

A safra da alcachofra vai até dezembro. Até lá, vários restaurantes da capital paulista aproveitam para servir pratos com a flor comestível. Confira algumas dicas:

Com salão elegante e cozinha afinada, o Cantaloup sugere duas entradas e três pratos com alcachofra, até 3/11. Entre as opções, está o ‘Risotto Alla Milanese com Alcachofra’ (R$ 79; foto). R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/0h; dom., 12h/17h).

O chef Sergio França, do Des Cucina, também serve vários pratos com a flor até 3/11, como o fagottini recheado com alcachofra e fonduta de gruyère (R$ 54; foto). R. Des. do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

A temporada de alcachofra do Ristorante Pettirosso vai até 15/11. Para abrir o menu (R$ 95), com entrada, prato e sobremesa, há alcachofra frita inteira. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h e 19h/23h30; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

Um dos bons endereços italianos da cidade, o Piselli prepara receitas como a salada com fundo de alcachofra, folhas verdes, queijo de cabra fresco e pimenta rosa (R$ 45), e o ravióli recheado com alcachofra e ricota, servido com molho de tomate assado (R$ 67; foto). R. Padre João Manuel, 1.253, Cerqueira César, 3081-6043. 12h/16h e 19h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h).

Na simpática Vinheria Percussi, destaque para o penne com alcachofrinhas, tomates secos e frescos e rúcula (R$ 71; foto). R. Cônego Eugênio Leite, 523, Jd. América, 3062-8684. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/0h; dom., 12h/16h30; fecha 2ª).

A posta de robalo com alcachofra grelhada, espinafre e molho de limão (R$ 86; foto) é uma das quatro sugestões da Enosteria Vino e Cucina para a época. Outra pedida é o risoto com alcachofrinhas grelhadas (R$ 66). R. Jacques Felix, 626 A, V. Nova Conceição, 2774-1710. 12h/23h (dom., 12h/17h; fecha 2ª).

O ingrediente também está na pizza da Soggiorno da Vila. A redonda sai do forno coberta com muçarela de búfala, alcachofra e tomate seco (R$ 47, individual; foto). R. Harmonia, 359, V. Madalena, 3815-9545. 17h30/23h (6ª a dom., 17h30/0h; fecha 2ª).

O Barolo Trattoria traz no menu duas entradas com o ingrediente: coração de alcachofra marinado em azeite e ervas (R$ 32) e bruschetta de coração de alcachofra (R$ 24; foto). R. Padre João Manuel, 1.249, Cerqueira César, 3064-3406. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/17h e 19h/1h; dom., 12h/18h).