Tempo quente: casas servem sopas para aquecer o inverno

+ O Na Tortinha serve tortas acompanhadas de sopa na hora do almoço (R$ 19/R$ 34). Mandioquinha e cebola estão entre os sabores. R. José Otaviano Soares, 71, Brooklin, 2924-1783. 11h30/16h (sáb., 12h/16h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Na Casa Bonometti, a focaccia de espinafre com nozes e bechamel de amêndoas (foto) faz par com as sopas do dia – entre elas, a minestrone. O combo custa R$ 20. R. Bahia, 480, Higienópolis, 2774-1888. 9h/20h (dom., 9h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cafés

Bendito Café

O espaço charmoso e colorido fica ao lado do spa L’Occitane, nos Jardins. Elaborado com um blend de grãos, o café da casa é preparado com diferentes métodos de extração e usado em bebidas quentes e geladas. Doce e com baixa acidez, o café coado na xícara (R$ 14,50) vai bem com os bolos fofinhos, como o de tangerina (R$ 9,80), e também com os recheados, como o molhadinho de prestígio (R$ 15,90). No balcão, há ainda croissant (R$ 11,50), diferentes pãezinhos e sanduíches. R. Bela Cintra, 2.023, Jd. Paulista, 2729-3510. 10h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Veggie Café

Na cafeteria vegana, é possível saborear quitutes como a coxinha de jaca verde e a de alcachofra (R$ 8,90, unid.). Já o sanduíche ‘Cheddar Tudo de Bom’ é montado com hambúrguer de quinoa com cheddar vegetal e cebola ao molho shoyu (R$ 26,30). A parte do café ganha destaque com opções como o cappuccino (R$ 8/R$ 10,30) e o chamado ‘Paçocafé’, café gelado com paçoca, leite de girassol e chantilly (R$ 19,50). R. Dr. Zuquim, 1.720, Santana, 3360-7188. 10h30/18h (5ª e 6ª, 10h30/20h; sáb., 10h/16h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Faire La Bombe

Uma loja só de bombas, feitas de massa leve com recheios e coberturas variados. A lousa na parede mostra os sabores produzidos na casa e vendidos em três tamanhos. Prove a de damasco, amêndoa e blueberry (R$ 5, a mini, R$ 8,50, a pequena, e R$ 15, a grande). Outras boas pedidas são as versões de cappuccino, frutas vermelhas, brigadeiro e a clássica de creme de baunilha. Também prepara saladas, lanches e éclair salgado, como o de presunto cru e gruyère ou de queijo brie com geleia (R$ 18,90, cada). R. dos Pinheiros, 223, Pinheiros, 2628-7667. 9h/22h (dom. e fer., 9h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pâtisserie Douce France

Na loja de Fabrice Le Nud, é fácil se perder entre os doces e tortas. Há macarons (R$ 6,90, cada), delicados bombons (R$ 38, 100 g) e um ótimo croissant com amêndoas (R$ 9,90). Já o mil-folhas (R$ 16,90) é doce na medida certa e montado com massa e creme sempre fresquinhos. Também prepara ótimos sorvetes e sorbets, como os de manga e de chocolate 70% cacau (R$ 16, duas bolas; R$ 85, o quilo). Al. Jaú, 554, Jd. Paulista, 3262-3542. 8h/20h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Bella Klabin Empório dos Pães

Tem serviço atencioso e um bom brownie (R$ 14,90). Apenas por encomenda faz o ‘Pão Delícia’ (R$ 38,90, o quilo), sanduichinho recheado à escolha do cliente, com opções como peito de peru e queijo branco. Diariamente, monta bufê de café da manhã (R$ 33,90/R$ 39,90, à vontade). À noite, entra em cena o farto bufê de sopas, que inclui pães, frios, sucos, massas, frutas e sobremesas (R$ 24,90, à vontade). R. Rousseau, 34, V. Mariana, 5572-1977. 6h/23h (6ª e sáb., 6h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Blés d’Or

A casa com varanda convida a uma pausa no meio da tarde ou a um café da manhã sem pressa. No misto de café, pâtisserie e boulangerie, prove o croissant (R$ 8), o pão de chocolate com amêndoas (R$ 10,40) e leve para casa o pão de nozes (R$ 48, o quilo). Nos fins de semana e feriados, entregue-se ao brunch (R$ 60), boa alternativa para provar muitos dos doces do balcão, servido das 8h30 às 15h. R. Tuim, 653, Moema, 5093-6401. 7h30/18h (5ª e 6ª, 7h30/22h; sáb., 8h30/22h e dom., 8h30/18h).

Salgados

Esfiha Imigrantes

Desde 1976, a massa fininha da esfiha aberta, de 12 cm de diâmetro, recebe 60 gramas de recheios como carne, atum, escarola, queijo ou frango (R$ 4,30/R$ 10). A casa também serve outras opções árabes, entre elas a berinjela ao molho de tomate, recheada com carne moída e arroz (R$ 30,60, porção com 2 unid.), e os charutos de repolho (R$ 35, 7 unid.). Para beber, a dose do Arak nacional custa R$ 10,95. Av. Dr. Ricardo Jafet, 3.332, Saúde, 5071-2988. 10h/ 0h (6ª e sáb., 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

New Dog

Desde 1967, os lanches abastecem os baladeiros famintos. O cheese salada custa R$ 27,90. O cliente também pode montar seu próprio cachorro-quente. O ‘Cheese Dog’ básico, com pão, salsicha e queijo (R$ 17,90), pode vir acompanhado de bacon e creme de milho, por R$ 32,10. A porção de fritas sai por R$ 22,90. Para arrematar, milk-shake de chocolate (R$ 29,60, 400 ml). R. Joaquim Floriano, 254, Itaim Bibi, 3168-7899. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ponto Chic

O tradicional bauru é montado no pão francês, com bastante rosbife, queijo, tomate e pepino em conserva (R$ 26,90). A casa também serve o ‘Rococó’, pão francês com rosbife, aliche, gorgonzola, manteiga, tomate e pepino (R$ 30,30), além de sanduíches clássicos como o ‘Americano’ (R$ 23,80), que pode vir no pão francês, de forma, preto ou de hambúrguer. Largo Padre Péricles, 139, Perdizes, 3826-0500. 7h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sorveteria do Centro

Na pequena casa os sorvetes tipo soft, sem conservantes, ganham diferentes sabores como leite, cupuaçu e chocolate 70% (R$ 9), e também entram na composição de sobremesas montadas nas ótimas casquinhas da casa. Uma delas leva sorbet de morango, morango fresco, poejo, suspiro e pimenta-rosa (R$ 15). Há ainda versões com bacon, brigadeiro e ‘frutas crocantes’ (R$ 15), além de sorvetes alcoólicos (R$ 19). R. Bento Freitas, 454, República, 3129-8735. 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Desfrutti

Em clima praiano, serve sucos espessos e bem batidos. O refrescante suco de manga custa R$ 11,90, podendo acrescentar gengibre por mais R$ 1. Especialidade da casa, os cremes de frutas são perfeitos para os dias quentes. Tem também açaí tradicional (R$ 22,90, 400 ml). Para aplacar a fome, serve saladas, grelhados, wraps, crepes e sanduíches, como o de filé mignon, com muçarela e tomate (R$ 31,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441. 11h/22h.

