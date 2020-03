Tem luta, mas tem descontração

No Sofá

Murilo Busolin

@murilobusolin

O Dia Internacional da Mulher é celebrado neste domingo e representa a incansável busca por direitos iguais. Sem partir do clichê de que “todo dia é dia da mulher”, selecionei três produções que nos apresentam ícones femininos inspiradores e descontraídos das plataformas de streaming. Foco na descontração.

Grace and Frankie (Netflix/ 6 temporadas)

Quebrando tabus ao discutir os problemas das mulheres da terceira idade, Jane Fonda e Lily Tomlin formam a dupla de protagonistas dessa comédia dramática. O único spoiler que posso dar é de que a história é contada a partir do momento em que Grace e Frankie descobrem que seus respectivos maridos as deixaram para ficarem juntos e se assumirem gays… aos 70 anos.

Homecoming (Netflix, filme)

Beyoncé é símbolo de representatividade para um número imensurável de mulheres ao redor do mundo. O documentário sobre o show da cantora no festival Coachella de 2018 (e o seu gigantesco impacto cultural) apresenta a mais profunda força da texana. Derivado da produção, Homecoming – The Live Album conta com todas as canções do show e está disponível nas plataformas de streaming de música, como Apple Music, Spotify, Deezer e Tidal.

Keeping Up With The Kardashians (Amazon Prime/8 Temporadas)

Eu sei que serei criticado por incluir a família mais famosa da história dos realities nessa lista, mas quem é que não precisa de um bom e velho entretenimento? É isso que a rotina da família Kardashian/Jenner proporciona. As oito primeiras temporadas chegaram há poucos dias na Amazon Prime e você pode maratonar sem sentir vergonha e me marcar nos stories, ok?

À espera de ‘Chromatic’: os melhores singles de Lady Gaga

1) A melhor dela

Quem nunca imitou os “Gaga oh la la” de Bad Romance durante uma animada sessão de karaokê com os amigos?

2) Baladinha

Yoü And I foi o quarto single do álbum Born This Way. Com uma ótima composição, a música ficou nas top 10 da Billboard Hot 100.

3) Recorde

Born This Way ficou em 1º em quase todos os charts do mundo e é considerada um dos melhores hinos gays por críticos.

4) Faça suas apostas

Poker Face foi uma das canções da cantora que deixaram seu marco na música pop dos anos 2000.

5) Inesquecível

A épica colaboração com Beyoncé em Telephone rendeu um dos melhores vídeos da carreira da artista.

No Brasil. Kylie Minogue volta ao País após 12 anos para se apresentar no festival GRLS, junto com as britânicas do Little Mix. Ouça: bit.ly/kylieaqui.

Novos hits. Nova artista na área! A rapper Bivolt lançou seu álbum de estreia, homônimo, nesta sexta (6) em todas as plataformas de streaming. Rap, R&B e pop. Experimente!