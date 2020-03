Televisão: especiais de esporte, estreia de séries e maratonas de filme; confira dicas do que assistir

Danilo Casaletti (especial para o Estado)

Enquanto não tem futebol

Já que os campeonatos estaduais de futebol e a Copa Libertadores da América foram cancelados enquanto o coronavírus não dá uma trégua por aqui, os canais ESPN e SporTV investem em programas para mexer com o saudosismo dos fãs da bola. 6ª, às 21h30, começa a série Resenha ESPN, que vai abordar a trajetória de jogadores brasileiros que ganharam a Bola de Ouro, a principal premiação concedida pela Fifa ao lado de The Best Fifa Football Awards. O primeiro retratado será Ronaldinho Gaúcho, vencedor de 2005 – hoje, detido no Paraguai. O programa será comandado pelo jornalista André Plihal e contará com a participação dos comentaristas do canal. Os próximos jogadores em foco serão Ronaldo Fenômeno (25/3), Kaká (26/3), Romário (27/3) e Marta (1º/4).

No SporTV, o programa SporTV Clássicos também começa a exibir 6ª, às 23 horas, grandes partidas de futebol de diversos campeonatos. Com uma hora de duração, o primeiro programa focará na vida e na carreira do jogador Neymar – do seu começo no Santos até sua consagração nos times europeus Barcelona e Paris Saint-Germain.

Senta que lá vem a história

A segunda temporada do programa Que História é Essa, Porchat apresentado por Fábio Porchat (foto), já começou. E o primeiro episódio dessa nova fase – que tem como convidada principal a apresentadora Angélica – vai ao ar novamente na terça (24), às 22h30, no GNT. Ao todo, serão 40 programas, exibidos até dezembro. A ideia segue a mesma: anônimos e famosos contam histórias curiosas e engraçadas que vivenciaram.

6º (20/3)



+Rihanna Loud Tour Live

Baseada em seu quinto álbum de estúdio, a turnê foi apresentada nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul. O show que será apresentado foi gravado na Inglaterra, em 2012, e inclui sucessos como We Found Love, Only Girl, What’s My Name, Rude Boy e Umbrella. Multishow, 14h

+A Princesa e o Sapo

A animação, produzida em 2009, é uma atualização da clássica história e mostra uma pobre garota africana chamada Tiana, que sonha em abrir um restaurante. Quando o arrogante príncipe Naveen é transformado em um sapo por um mago, ele convence Tiana de que um beijo reverterá o feitiço. Mas não é bem isso que acontece – e ela também é transformada em sapo. Warner Channel, 16h09

+Maratona Chernobyl

Exibidos em sequência, os cinco episódios da primeira – e única – temporada da série Chenobyl dramatizam o maior acidente nuclear da história, ocorrido em 1986, na Ucrânia. Com direção de Johan Renck – o mesmo de Breaking Bad e Vikings – a série foca nas histórias de homens e mulheres que se empenharam para diminuir as consequências do grave acontecimento. HBO Signature, 17h15

+O Auto Da Compadecida

Minissérie de sucesso exibida em 1999, com direção de Guel Arraes, ganhou formato de filme no ano seguinte. Baseada na peça homônima de Ariano Suassuna, a comédia traz as aventuras dos amigos João Grilo (Matheus Nachtergaele), um sertanejo esperto, e Chicó (Selton Mello), um mentiroso compulsivo. Com destaque para o regionalismo nordestino e crítica à religião, reúne um elenco que tem nomes como Fernanda Montenegro, Lima Duarte e Marco Nanini. Canal Brasil, 18h10

+Brasil Visto de Cima

Para viajar sem sair de casa, uma boa opção é assistir ao episódio que mostra a Serra da Canastra, região localizada em Minas Gerais famosa pela produção de queijos. Como diz o nome do programa, as tomadas áreas ajudam a desvendar montanhas e centenas de cachoeiras, além das cidades ao redor. Mais Globosat, 22h



Sábado (21/3)



+O Mundo Mágico dos Trapalhões

Entre os anos 1970 e 1990, os filmes dos Trapalhões eram a grande atração das férias da garotada e, desde o ano passado, eles fazem parte da programação do Canal Viva aos fins de semana. Para quem quiser matar saudade dessa época, ou conhecer melhor a obra do quarteto formado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, o documentário O Mundo Mágico dos Trapalhões, lançado em 1981, comemora os 15 anos do grupo e mostra aspectos da vida pessoal e profissional de cada um dos integrantes. A narração é de Chico Anysio. Viva, 7h30

+Joias Escondidas da Turquia

O nômade Andrew Evans completa sua jornada cruzando o Estreito de Bósforo até o lado europeu de Istambul. Lá, ele mostra como a localização da cidade – entre Europa e Ásia – e sua complexa história contribuíram para que ela tivesse uma herança multicultural. National Geographic, 14h05

+Nat Geo Lab

A youtuber e apresentadora Paula Stephânia ensina as crianças a fazer experiências científicas e divertidas usando elementos caseiros e fáceis de encontrar – muito apropriado para tempos em que todos devem ficar em casa. Nat Geo Kids, 2º a 6ª, 15h30, 19h40 e 22h20

+Maratona de comédia

Para espantar o pessimismo, nada melhor do que dar boas risadas. A maratona, que vai exibir três filmes seguidos, começa com Uma Ladra sem Limites, produção de 2013, com Melissa McCarthy e Jason Bateman no elenco. Em seguida, As Loucuras de Dick & Jane, protagonizado por Jim Carrey e Téa Leoni, conta a história de um casal que vive confortavelmente até que ele perde o emprego e decide dar um golpe para se livrar das dívidas. Por fim, Esposa de Mentirinha, com Adam Sandler e Jennifer Aniston como protagonistas, mostra os encontros e desencontros de um casal de amigos em busca de um grande amor. Sony Channel, 16h10

+Cultura Livre

O programa que mescla números musicais e entrevista encerra sua 9ª temporada com um especial que traz apresentações inéditas de nomes como Tuyo, Teago Oliveira, Marcelo Jeneci, Mariana Aydar, Douglas Germano, Terno Rei, Josyara, Karina Buhr e da banda O Terno. A apresentação é de Roberta Martinelli. TV Cultura, 18h

+Amor de Mãe

Com a paralisação das gravações nos Estúdios Globo, a novela das nove terá seu último capítulo da temporada – é assim que a emissora chama a descontinuação do folhetim – exibido neste sábado. A história será interrompida quando Lurdes (Regina Casé) descobrirá novas pistas do paradeiro de Domenico, seu filho que foi vendido pelo pai quando era pequeno. Apesar de avançar nas buscas, ela terá como empecilho as armações de Thelma (Adriana Esteves), que a essa altura já sabe que Danilo (Chay Suede) é, na verdade, filho de Lurdes. Enfim, não será, por ora, que a principal trama da novela se resolverá. Sem previsão da volta, Amor de Mãe será substituída por um compacto de Fina Estampa (leia mais abaixo). TV Globo, 20h40

Domingo (22/3)



+Especial Dia Mundial da Água

Para chamar atenção à data, três programas especiais. Os Gigantes do Oceano mostra como, há 50 milhões de anos, os ancestrais das baleias e outros cetáceos retornaram ao oceano. Regaste de Leões Marinhos destaca a iniciativa de duas mulheres no México para salvar os animais de redes de pesca. Por fim, Paraíso Subaquático: a Defesa dos Oceanos, do produtor executivo Martin Sheen, flagra um movimento global para proteger o mar. National Geographic, 14h50

+Stan e Ollie – O Gordo e O Magro

Baseado na história de uma das duplas mais famosas do cinema, o longa retrata o momento em que os atores Stan Laurel, o magro, e Oliver Hardy, o gordo, saem em uma turnê de despedida pela Grã-Bretanha acompanhados de suas esposas. HBO Mundi, 17h20

+Maratona O Clone

Para os noveleiros de plantão, o Canal Viva exibe seis episódios da novela durante a semana, em sequência. São quase cinco horas seguidas das histórias vividas por personagens como Jade, Lucas, Said e Nazira. Exibida originalmente em 2001 pela TV Globo, a trama escrita por Gloria Perez começou a ser reprisada em dezembro do ano passado e se tornou um dos maiores sucessos do canal. Viva, 19h

+Undamaged

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, o documentário mostra os últimos rios intocados da Europa, na região dos Balcãs, que guardam uma abundante vida selvagem e ecossistemas preservados. O programa segue uma tripulação de caiaques formada por atletas, fotógrafos e moradores da região que lutam para defender a água pura desses rios. Off, 19h

+Maratona This Is Us

Enquanto aguardam a 5ª temporada, fãs da série americana poderão assistir aos episódios de 10 a 18 em sequência. Ambientado entre os anos 1980, 1990 e os dias atuais, This Is Us acompanha diferentes gerações da família Pearson, abordando os dramas do casal Jack e Rebecca e dos filhos Kate, Randall e Kevin. Fox Premium 1, 7h15

+De Volta para o Futuro 2

Clássico é clássico. Já faz tempo que a Band tem exibido os três filmes da saga estrelada por Michael J. Fox nos anos 1980. No segundo longa, lançado em 1989, Marty McFly está se recuperando da viagem que fez ao ano de 1955 e, ao se encontrar com a namorada Jennifer, ele é avisado pelo Dr. Emmett Brown que eles precisam partir para uma nova jornada pelo tempo – dessa vez, para o ano de 2015. Band, 21h

A Conquista do México



O drama épico inédito Hernán, o Conquistador, produzido e filmado no México, com coprodução espanhola, contará em oito episódios a conquista do território mexicano no século 16.

A trama explora a figura polêmica do conquistador espanhol Hernán Cortés – interpretado pelo ator Oscar Jaenada –, responsável por sangrentas batalhadas desencadeadas desde sua chegada à costa de Yucatán, em 1519.

No episódio de estreia, Cortés, diante da dificuldade de enfrentar um novo território, encontra o apoio da indígena Marina, uma escrava que, por sua beleza e esperteza, se torna uma das mulheres mais importantes do exército espanhol. Domingo, 22/3, no History Chanel. 19h55.

2ª (23/3)

+Detetives do Prédio Azul

A série infantil, que já conta com doze temporadas exibidas e mais três em produção, tem seus primeiros episódios exibidos diariamente desde o último dia 9/3. Uma boa oportunidade para a criançada que pula cedo da cama rever os antigos detetives Mila (Letícia Pedro), Tom (Caio Manhente) e Capim (Cauê Campos), o primeiro trio de protagonistas – eles são substituídos conforme o passar dos anos. Gloob, 2ª a 6º, 8h15

+Brega & Chique

A novela, exibida originalmente pela TV Globo em 1987, tem Marília Pêra e Glória Menezes como protagonistas. Na história de Cassiano Gabus Mendes, elas vivem, respectivamente, Rafaela e Rosimere, duas mulheres que têm algo em comum: o mesmo marido. Após a suposta morte dele, elas têm suas vidas transformadas. No elenco, ainda estão nomes como Raul Cortez, Marcos Paulo, Cássia Kiss e Marco Nanini. A reprise já se aproxima do 30º capítulo, mas é possível maratonar o folhetim no site do canal. Viva, 2ª a sáb., 14h30 e 0h45

+MegaMan

Para distrair as crianças, uma boa opção é a estreia dessa animação que conta a história do robô Aki Light, que se transforma em um super-herói para defender a cidade Silicon City, onde vive seu pai, o inventor Dr. Light, sua irmã, a humana Suna, e o robô-filhote Rush. A ideia é a de que a garotada tenha contato com o universo da robótica. Gloob. 2º a 6º, 17h35

+Fina Estampa

A apresentação de um compacto da novela escrita por Aguinaldo Silva foi a forma encontrada pela TV Globo para solucionar as paralisações das gravações. A trama, apresentada originalmente nos anos de 2011 e 2012, conta a história de Griselda (Lilia Cabral), uma mulher batalhadora que faz de tudo para criar os filhos. Do lado oposto está Tereza Cristina (Christiane Torloni), uma milionária esnobe que vive atormentando a vida do mordomo Crô (Marcelo Serrado), um dos personagens que ganhou destaque no folhetim. A vida das duas personagens se entrelaçam quando seus filhos começam a namorar. TV Globo, 20h40

+The Good Doctor

A reprise da 1º temporada do drama médico traz a rotina de Shaun Murphy, um jovem médico recém-formado portador de autismo, que é admitido no departamento de cirurgia do Hospital San Jose St. Bonaventure. Apesar do ceticismo dos colegas em relação ao seu método de trabalho, ele conta com o aval de seu mentor, Aaron Glassman. A série, atualmente, está na terceira temporada. Sony Channel, 21h

+Tempero de Família – Café da Manhã

O programa comandado por Rodrigo Hilbert recebe como convidado o apresentador Fábio Porchat, que conta alguns dos pesadelos que já teve e revela como é sua rotina ao acordar. Para o cardápio, eles preparam receitas como mousse de salaminho, pão doce enrolado com chocolate e blinis, tipo de panqueca tradicional da Rússia. GNT, 21h30

+Sua Última Vontade

A faixa Lifetime Movies, dedicada a filmes feitos para TV, exibe o thriller psicológico no qual dois irmãos armam para apressar a morte da mãe e herdar sua fortuna. Para alcançarem o objetivo, eles envolvem Maggie, cuidadora de idosos que, mais tarde, poderá ser a próxima vítima. Lifetime, 22h30

3ª (24/3)



+Simonal

Com Fabrício de Boliveira como protagonista, o longa conta a história do cantor Wilson Simonal (1938-2000), que conquistou o sucesso nos anos 1960, criando dentro da música brasileira o gênero que ficou conhecido como “pilantragem”. Acusado de ser informante da ditadura militar, Simonal caiu no ostracismo no início dos anos 1970. Com direção de Leonardo Domingues, o filme traz ainda Isis Valverde e Caco Ciocler. Telecine Pipoca, 18h20

4ª(25/3)

+Maratona Velozes e Furiosos

O canal aquece os motores com Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, de 2019, em sua programação, às 22h. Já Velozes e Furiosos, de 2001, começa às 9h50. Depois, em sequência, serão exibidos + Velozes + Furiosos, Velozes e Furiosos: Desafio Em Tóquio, Velozes E Furiosos 4, Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio e Velozes e Furiosos 6. Telecine Pipoca

+Elton John: The Nation’s Favorite Song

Em comemoração aos 73 anos do cantor e compositor britânico, o documentário exclusivo do Canal Bis traz célebres fãs do astro, como Chris Martin, Ed Sheeran, Sting, Rod Stewart e Boy George, que comentam suas músicas preferidas de Elton John. Bis, 22h

+Superbonita

O programa tem como tema nessa edição inédita a saúde mental. Para conversar sobre o assunto, a apresentadora Camila Pitanga recebe a atriz e cantora Cleo Pires. Elas falam sobre a importância de cuidar da mente e como isso reflete na beleza exterior. GNT, 23h30

5ª (26/3)

+Mostra Sergio Leone

A retrospectiva do cineasta italiano exibe o longa Por um Punhado de Dólares, de 1964. Com Clint Eastwood, o filme é responsável pela divulgação do gênero que ficou conhecido como Western Spaghetti – ou Bang-Bang à Italiana. Na história, o pistoleiro Joe chega a uma cidade mexicana próxima à fronteira com os Estados Unidos dividida por duas gangues rivais. Nela, Joe se aproveita da situação para enriquecer e ainda ajuda a mocinha a se livrar do vilão. Telecine Cult, 11h40

+Aniversário Keira Knightley

Para celebrar os 35 anos da atriz britânica, quatro filmes serão exibidos em sequência. O primeiro, às 20h, é a comédia romântica Mesmo Se Nada Der Certo, sobre uma cantora após o fim de um relacionamento. Depois, serão exibidos Orgulho E Preconceito, A Duquesa e Procura-Se Um Amigo Para O Fim Do Mundo. Telecine Touch

+The Blacklist

Estrelada por James Spader, a série estreia a sua 7º temporada aqui no Brasil. O enredo policial traz a história de Raymond “Red” Reddington, um dos fugitivos mais procurados pelo FBI, que, no final da temporada, foi passado para trás por Katarina. Agora, ele se vê em um ambiente hostil ao lado de novos aliados e velhos inimigos. AXN, 22h

Música brasileira para dançar e apreciar

Para quem gosta de samba: a cantora Fabiana Cozza é a convidada do programa Sr. Brasil deste domingo (22/3; TV Cultura, 9h), que faz uma homenagem à sambista Dona Ivone Lara. No repertório, canções como Sorriso Negro, Enredo do Meu Samba e Sonho Meu. A dupla Sá & Guarabira também participa da atração mostrando as músicas Me Faça Um Favor e Dona. Como de praxe, Boldrin ainda conta seus “causos”.

Outra opção neste sábado (21) é aproveitar para rever o episódio da quarta temporada do programa Vamos Tocar no Canal Bis, às 8h30. O músico Léo Gandelman recebe Seu Jorge para bate-papo sobre música e muita cantoria, acompanhado da banda regida por Gandelman. No repertório, músicas como Carolina e Zé do Caroço.

Na terça (24), às 14h, vale rever o grupo Nação Zumbi, ao vivo no Recife, em show gravado no Marco Zero em 2009, para 80 mil pessoas. A apresentação teve a participação de Os Paralamas do Sucesso, Arnaldo Antunes, Fred Zero Quatro e Siba e a Fuloresta, e sucessos como Maracatu Atômico.

Para se sentir bem

Em tempos de quarentena e más notícias, a programação da TV (e suas plataformas online) também dedicam espaço para conteúdo relacionado ao bem-estar. O Canal Off, por exemplo, vai investir em conteúdos exclusivos nas suas plataformas digitais, focados em tranquilidade e hábitos saudáveis. A empresa recrutou a iogini Milla Monteiro para ministrar a série #RespiraeSeInspira. Ela ensinará práticas e exercícios simples de meditação, respiração e ioga que podem ser realizados por qualquer pessoa dentro de casa, de maneira segura. As videoaulas serão postadas diariamente no aplicativo do Off e nas ferramentas do perfil do canal no Instagram (@canaloff). Ela também promete responder a dúvidas dos seguidores.

Já na TV paga, o canal GNT exibe o terceiro episódio do programa Caminho Zen (foto) na quarta-feira, 25/3, às 23 horas. Em tempos em que é preciso exercitar a paciência e o autocontrole, o episódio trata do tempo e a noção de impermanência por meio de um bate-papo entre a apresentadora Fernanda Lima e a Monja Cohen. Uma das questões levantadas pelo programa é “como viver o aqui e o agora”.