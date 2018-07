Tecnologia e performance inspiram eventos de arte em São Paulo

+ Com o tema ‘O Corpo É a Mensagem’, o File (Festival Internacional de Linguagem Eletrônica) ocupa o Centro Cultural Fiesp com obras que exploram os limites entre o real e o virtual. Uma tendência da 19ª edição são artistas que se apropriam de tecnologias de áreas como medicina e biologia. É o caso de ‘Outrospecter’ (foto), obra dos holandeses Frank Kolkman e Juuke Shoori, por meio da qual o visitante pode experimentar a sensação de flutuar fora do próprio corpo, a partir do uso de realidade virtual. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. Inauguração: 4ª (4). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/8.

+ Em sua 14ª edição, a Verbo – Mostra de Performance Arte determinou conceitos partir dos quais os artistas deveriam desenvolver seus trabalhos. Mais de 40 brasileiros e estrangeiros voltaram-se, então, a temas como corrupção e racismo. Entre 3ª (3) e 6/7, o evento gratuito ocupa a Galeria Vermelho (R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520) com ações como ‘Coroa’, de Ana Pi, na 4ª (4), às 20h30; e ‘Rastreando’ (foto), de Bianca Turner, em 6/7, às 21h30. E, em 7/7, a mostra ocupa o Galpão VB (Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516), com performances como ‘Elegy’, de Gabrielle Goliath, às 19h.

CONFIRA DICAS DE EXPOSIÇÕES PARA VER EM SÃO PAULO

A Biblioteca que Eu Vi

Com curadoria de Marcelo Salles, da Casa Contemporânea, o Grupo Pigmento, formado por artistas como Adriana Pupo, Fábio Hanna e Renata Pelegrini, apresenta mostra com obras que refletem sobre o edifício da Biblioteca Mario de Andrade e sua relação com a cidade. A exposição também traz livros, objetos e documentos do acervo da própria biblioteca. Biblioteca Mario de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0027. Inauguração: sáb. (30). 8h/18h. Grátis. Até 12/8.

Guarda o Círio de Nazaré

Com curadoria de Juan Esteves, a mostra reúne 45 imagens captadas por Soraya Montanheiro. A fotógrafa retrata fiéis envolvidos na liturgia que aproxima a Imagem Original da Nossa Senhora de Nazaré – venerada na basílica do Santuário, em Belém – à Imagem Peregrina, produzida pelo escultor italiano Giacomo Vincenzo Mussner. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes,

3326-5393. Inauguração: 6ª (29). 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 29/7.

Igor Vidor

Em ‘Heróis Nunca Celebram Vilões – Heróis Apenas Celebram Vilões’, o artista apresenta o resultado de sua pesquisa sobre violência e juventude no Rio de Janeiro. Com objetos que carregam resquícios de brutalidade, como cápsulas usadas de fuzis, Vidor busca mostrar como símbolos de violência são naturalizados. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: 5ª (5). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 11/8.

Irmãos Campana

A dupla de designers Humberto e Fernando Campana apresenta peças de mobiliário em cortiça, produzidas após uma imersão na cultura portuguesa. Consulado Geral de Portugal em São Paulo. R. Canadá, 324, Jd. América, 3084-1800. Inauguração: 2ª (2). 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 19/8.

O Lugar Enquanto Espaço

Com curadoria de Francisco Dalcol, a mostra busca explorar as relações entre artista, curador e espectador com o espaço expositivo. Entre os nove artistas da coletiva, que reúne obras em diferentes suportes, estão Túlio Pinto, Frantz, Lilian Maus e Letícia Lopes. Baró. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3661-9770. Inauguração: sáb. (30), 16h. 10h/19h (2ª, 14h/19h; sáb., 11h/19h; fecha dom.). Grátis. Até 21/7.

Porfírio Valladares

Em ‘(i) móveis’, o arquiteto mineiro apresenta 17 projetos confeccionados em madeira pelo marceneiro Zé Dias. São miniaturas de estilos arquitetônicos a partir das quais o artista cria analogias entre gavetas e moradias urbanas. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, Jd. Paulista, 3853-5800. Inauguração: 4ª (4). 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 4/8.