Teatro: versões brasileiras de dois musicais da Broadway estão entre as estreias da semana

Dois musicais de sucesso na Broadway ganham versões brasileiras – e estreiam no palco e no terraço do Teatro Santander

+ Baseado na história em quadrinhos ‘Little Orphan Annie’, de Harold Gray, Annie, o Musical (foto acima) estreou na Broadway em 1977, em uma produção premiada com seis Tony Award. Estrelada por Miguel Falabella (que também dirige) e Ingrid Guimarães, a versão brasileira do espetáculo estreia nesta 5ª (30). No enredo, a garota Annie tenta fugir do orfanato onde vive para encontrar seus pais. Depois disso, acaba sendo escolhida para passar o Natal com um milionário ranzinza e solitário – e acaba subvertendo seu cotidiano. Selecionadas entre mais de 3.500 crianças, Luiza Gattai Anderáos Delfim, Maria Clara Fernandes de Rosis e Sienna Belle Pontes Vicente alternam-se no papel-título. 160 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia 5ª (30). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h30 e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 310. Até 30/9.

+ Com direção de Zé Henrique de Paula e atuação de nomes como André Frateschi, Bruna Guerin e Gabriel Leone, Natasha, Pierre e o Grande Cometa de 1812 (foto acima), criado pelo americano Dave Malloy, traz ares contemporâneos para uma passagem de ‘Guerra e Paz’, de Tolstoi. Encenado em passarelas e embalado por ritmos como pop, soul e eletrônico, o espetáculo remonta a um clube russo do início do século 19. Aliás, o público pode degustar, a partir de 1h30 antes das sessões, um menu típico (R$ 130) preparado pelo chef Mario Azevedo (vendas pelo site: bit.ly/menu1812). 150 min. 12 anos. 033 Rooftop (404 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Estreia 6ª (24). 6ª, 21h30; sáb., 16h e 21h30; dom., 19h30. R$ 130/R$ 160. Até 25/11.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Cérebro_Coração

Em cena, a atriz Mariana Lima faz uma ‘aula-performance’. Inspirada na obra de Proust, ela aborda memória, linguagem e neurociência. Dir. Enrique Diaz e Renato Linhares. 70 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia hoje (24). 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 23/9.

Doris, a Mulher da Tupperware

Dirigida por Alexandre Reinecke, a montagem do texto de Kris Andersson traz, em uma ‘festa cênica’, o ator Wilson de Santos como a animada Dóris, líder em vendas de Tupperware nos Estados Unidos. 80 min. 14 anos. Teatro Renaissance. Sala Especial (200 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. Estreia sáb. (25). Sáb., 20h; dom., 19h. R$ 60. Até 30/9.

Medusa Concreta

Montagem da Cia. Les Commediens Tropicales e do Quarteto à Deriva, o espetáculo faz uso, de forma não linear, do mito de Medusa para abordar temas contemporâneos. Com canções autorais, uma banda acompanha toda a peça, que percorre o Vale do Anhangabaú e termina no Teatro Municipal. 120 min. Livre. Ponto de encontro: Pça. Pedro Lessa, s/nº, Centro. Estreia hoje (24). 6ª, sáb. e 3ª, 17h. Grátis. Até 9/11. Inf.: 97202-3597.

Outra Noite

A Cia. Véu do Vento une o universo do escritor Caio Fernando Abreu com depoimentos de homens que viveram em São Paulo nos anos 1980. 60 min. 16 anos. Teatro da Companhia do Feijão (50 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 68, República, 98615-8875. Estreia sáb. (25). Sáb., 21h. R$ 40. Até 29/9.