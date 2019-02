Teatro: uma seleção de peças com ingressos por até R$ 30

Selecionamos 12 espetáculos em cartaz em São Paulo com ingressos por até R$ 30

Na Cama com Molière

Sob direção de John Mowat, o novo trabalho do Commune – Coletivo Teatral propõe uma adaptação de ‘O Doente Imaginário’, última peça escrita por Molière. O ator Henrique Taubaté Lisboa, que comemora 50 anos de carreira, lidera o elenco. 80 min. 12 anos. Teatro Commune (99 lug.). R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. 15/2, não haverá sessão. R$ 30. Até 21/4.

Marta, Rosa e João

Com direção de Malu Galli, a peça mostra o reencontro conturbano entre uma mãe e uma filha após anos de separação. 75 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (100 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª a sáb., 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Até 23/2.

A Ponte

Montagem do texto do canadense Daniel MacIvor, a peça conta a história de três irmãs que, diante da morte iminente da mãe, precisam se reencontrar e superar as diferenças de valores entre elas. Dir. Adriano Guimarães. Com Bel Kowarick, Débora Lamm e Maria Flor. 110 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 6ª, sáb. e 2ª, 20h; dom., 18h. Sessões extras: 21 e 28/2 e 7/3, 20h. R$ 30. Até 25/3.

Três Mudanças

Mário Bortolotto dirige peça (foto abaixo) com texto inédito do americano Nicky Silver. Em cena, os atores Carolina Mânica, Renata Becker, Nilton Bicudo, Bruno Guida e Lucas Romano interpretam histórias com reflexões sobre relações familiares. 70 min. 16 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 10/3.

Eu Sei Exatamente Como Você se Sente

A partir de monólogos do dramaturgo britânico Neil Barlett, a peça do Núcleo Experimental reúne depoimentos do próprio autor sobre como é ser homossexual na sociedade contemporânea. A direção é de Inês Aranha e Zé Henrique de Paula. 70 min. 14 anos. Teatro do Núcleo Experimental (56 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/2.

O Atormentador

Dirigida por Eid Ribeiro, a Companhia Absurda, vinda de Minas Gerais, lança seu olhar para a história política da América Latina, com referências como a obra ‘O Livro dos Abraços’, de Eduardo Galeano. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 25/2.

Ensaio sobre a Lucidez

Com direção de Fernando Nistch e dramaturgia de Marcos Barbosa, a Cia. da Revista apresenta uma livre adaptação do romance de José Saramago, abordando temas como a democracia. 100 min. 16 anos. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 31/3.

Meu Quintal É Maior do que o Mundo

A obra ‘Livro Sobre Nada’, de Manoel de Barros, inspira o monólogo dirigido por Ulysses Cruz e estrelado por Cássia Kiss (foto abaixo). 70 min. Livre. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Sessão extra: 21/2, 20h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 24/2.

Outros

O Grupo Galpão apresenta nova montagem, desdobramento do trabalho ‘Nós’, de 2016, cujo foco é a reflexão sobre o lugar do artista e da arte nos tempos atuais. Dir. Márcio Abreu. 90 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. 6ª a sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 3/3.

Quando as Máquinas Param

Montagem da obra de Plínio Marcos dirigida por Augusto Zacchi, a peça narra a dificuldade de um homem em encontrar trabalho, o que torna a relação com sua esposa cada vez mais complicada. Com Carol Cashie e Cesar Baccan. 60 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa. Sala Atelier (40 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 24/2.

Terrenal – Pequeno Mistério Ácrata

Os atores Danilo Grangheia, Celso Frateschi e Dagoberto Feliz atuam em peça de Mauricio Kartun baseada na história de Caim e Abel. Dir. Marco Antonio Rodrigues. 100 min. 16 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 24/2.

Peça Para Adultos Feita Por Crianças

Com direção de Elisa Ohtake, um grupo de crianças encena ‘Hamlet’, de Shakespeare, em texto que traz suas reflexões sobre a obra. A peça termina com a participação do ator Paulo César Pereio. 90 min. 10 anos. Espaço Parlapatões (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Dom., 19h. R$ 30. Até 31/3.