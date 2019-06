Teatro: uma seleção de espetáculos com entrada gratuita em SP

As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão

Com texto de Newton Moreno e direção de Sérgio Módena, o musical destaca mulheres que se rebelam contra a opressão do cangaço. 120 min. 12 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 4/8.

Carta ao Pai

Depois de encenar o mesmo texto em 2009, Dionisio Neto, da Companhia Satélite, propõe uma nova versão para a obra de Franz Kafka. A montagem aborda a relação entre pais e filhos, a partir da carta em que autor tcheco busca fazer um acerto de contas com seu pai. 50 min. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (170 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/6.

Comédias Furiosas

Quatro histórias sobre a fúria e a incomunicabilidade compõem a peça escrita por Leonardo Cortez e dirigida por Marcelo Lazzaratto. O elenco reúne Daniel Dottori, Gláucia Libertini e Maurício de Barros, além do próprio autor. 90 min. 14 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 23/6.

Di Repente

Escrita por Theodora Ribeiro, a peça do Grupo Luz & Ribalta, com humor e música ao vivo, mostra três trabalhadores nordestinos que se reencontram em um canteiro de obras em São Paulo. O encontro com uma jovem mineira, doméstica das redondezas, desperta amor e afinidades e faz com que reavaliem seus próprios sonhos. Dir. Rodrigo Mercadante. 90 min. 12 anos. Teatro Flávio Império (206 lug.). R. Professor Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Sáb. e dom., 20h. Grátis. Até 23/6.

Entrega Para Jezebel

A peça escrita por Roberto Muniz Dias parte da história de uma travesti que alterna o seu tempo cuidando de uma criança, de dia, e tentando ganhar dinheiro pelas ruas, à noite. Dir. Rodolfo Lima. 70 min. 14 anos.Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 2ª, 3ª e 4ª, 20h. Grátis. Até 26/6.

Amar, Verbo Intransitivo

O primeiro romance de Mário de Andrade ganha adaptação com direção de Dagoberto Feliz e dramaturgia de Luciana Carnieli, que também atua ao lado de Pedro Daher. Na trama, ambientada nos anos 1920, uma governanta é contratada por uma família tradicional paulista para fazer a iniciação amorosa e sexual do primogênito herdeiro. 70 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (40 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 29/6.

Glória

Escrita e dirigida por Eloísa Vitz, a peça é ambientada em uma ilha no meio do nada, onde uma eleição agita os habitantes, que acompanham a disputa entre uma líder comunitária e uma sacerdotisa. 60 min. 12 anos. Teatro do Sol (60 lug.). R. Damiana da Cunha, 413, Santana, 3791-2023. Sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 30/6.