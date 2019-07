Teatro: três musicais estão entre as novidades da semana em São Paulo

De releitura literária a homenagem a cantor brasileiro, confira três musicais que chegam aos palcos da cidade esta semana

+ A companhia Barca dos Corações Partidos apresenta Macunaíma – Uma Rapsódia Musical, com canções originais e trechos adaptados a partir da obra de Mário de Andrade. A direção é de Bia Lessa, que propõe um espetáculo que foge dos padrões tradicionais dos musicais, remetendo mais a uma ópera. A partir da saga do protagonista, sempre lembrado como “o herói sem nenhum caráter”, a montagem propõe reflexões sobre a vida contemporânea. 180 min. 18 anos. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (611 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Estreia 6ª (19). 4ª, 15h; 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 15/R$ 50. Até 15/8.

+ Sucesso da Broadway nos anos 1970, Pippin ganha versão assinada pela dupla Charles Möeller & Claudio Botelho. Com elenco liderado por Totia Meireles, o musical gira em torno de um príncipe herdeiro do trono do rei Carlos Magno, cuja jornada em busca do sentido da vida é contada por uma trupe teatral. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. Estreia 6ª (19). 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 15h e 19h. R$ 75/R$ 120. Até 18/8.

+ A trajetória e o repertório de um dos ícones da música brasileira são relembrados em Cazuza, Pro Dia Nascer Feliz – O Musical, que retorna aos palcos. Assinada por Aloísio de Abreu, a dramaturgia foi criada a partir de conversas com pessoas próximas ao músico, interpretado por Osmar Silveira. A direção é de João Fonseca. 165 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 75/R$ 150. Até 25/8.

Confira outras novidades que chegam aos palcos

A Noite dos Mortos-vivos

Idealizada por Paula Picarelli e Ronaldo de Morais, que também atuam, a peça traz ainda Flávio Falcone e Nilcéia Vicente para abordarem diferentes histórias ligadas ao uso de drogas. 80 min. 16 anos. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 2ª (22). 2ª e 3ª, 20h. R$ 6/R$ 20. Até 27/8.

Eu/Telma

Nicole Marangoni apresenta solo com ‘provocações’ cênicas de Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria. Unindo realidade e ficção, a peça aborda temas como relações afetivas e tabus em relação à morte, a partir da história de uma cuidadora de idosos. 50 min. 14 anos. Teatro Aliança Francesa (266 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. Estreia sáb. (20). Sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h30. R$ 30. Até 26/8.

Gaveta d’Água

Com texto de Nina Nóbile e direção de Gustavo Ferreira, Os Satyros apresenta espetáculo que questiona estereótipos sociais a partir da trajetória de um jovem homossexual. 60 min. 14 anos. Espaço dos Satyros Um (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia 5ª (25). 5ª, 21h. R$ 30. Até 26/9.

Bairro Caleidoscópio

Em cena, sob direção de Marcella Piccin, Thiago Carreira interpreta monólogo do equatoriano Carlos Gallegos, que aborda temas como desejo, medo e outros problemas da vida moderna. 60 min. 12 anos. Giostri Livraria Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 3284-8783. A partir de sáb. (20). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 11/8.

Bartleby

Na peça do Núcleo Caixa Preta, inspirada na obra de Herman Melville, um escriturário não se opõe às investidas de seu chefe, mas, com o bordão ‘prefiro não’, consegue resistir às ordens do patrão. A convivência deles desperta uma sucessão tragicômica de acontecimentos. 80 min. 14 anos. Teatro Arthur de Azevedo. Sala Multiuso (50 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4/8.

Eu e Ela: Visita à Carolina de Jesus

Com texto e atuação de Dirce Thomaz, a peça concebida pela Companhia Experimental de Teatro Negro destaca a atuação artística, política e social da escritora Carolina Maria de Jesus. 55 min. Livre. Complexo Cultural Funarte (50 lug.). Al. Nothmann, 1.058, metrô Santa Cecília, 3662-5177. A partir de 6ª (19). 6ª e sáb., 19h; dom., 18h. R$ 30. Até 10/8.

Gatão de Meia Idade

Dirigida por Eduardo Figueiredo, a comédia é uma adaptação dos quadrinhos de Miguel Paiva. Oscar Magrini dá vida ao protagonista Gatão, que se envolve com diversas personagens femininas – todas interpretadas por Leona Cavalli. 80 min. 16 anos. Teatro Fernando Torres (685 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025. A partir de sáb. (20). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 70/R$ 80. Até 1º/9.

Romeu e Julieta 80

A peça conta a clássica história de Romeu e Julieta, de Shakespeare, com um toque especial: o casal é interpretado pelo ator Renato Borghi e a atriz Miriam Mehler, ambos octogenários. A direção é de Marcelo Lazzaratto. Hoje (19), às 11h, o ator fala de sua carreira em bate-papo gratuito promovido pelo projeto Camarim em Cena, no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777). 80 min. 12 anos. Teatro Alfredo Mesquita. (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. A partir de sáb. (20). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 4/8.

As Siamesas – Talvez Eu Desmaie no Front

Para falar do tema da coexistência das diferenças em um mesmo espaço, a peça conta a história real das irmãs siamesas Hilton. A direção é de Fernanda Camargo e Felipe Rocha. Com Carol Duarte e Carla Zanini. 80 min. 14 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. A partir de 6ª (19). 6ª, sáb. e dom., 20h. R$ 30. Até 28/7.