Teatro: peças inspiradas em obras de Cortázar e Dostoievski estreiam em São Paulo

+ Em A[R]MAR, peça dirigida por Paulo Azevedo, a Suacompanhia parte de conto do argentino Julio Cortázar para explorar o jogo de afetos entre um homem e uma mulher. 70 min. 14 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lu g.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia sáb. (7). 6ª, sáb. e 2ª, 19h30; dom., 20h. R$ 40. Até 1º/10.

+ Em O Grande Inquisidor – Século XXI, Celso Frateschi encena sua terceira versão da obra de Dostoievski. Na peça, que se passa em São Paulo, Cristo retorna à terra e é sumariamente condenado e executado. 60 min. 14 anos. Ágora Teatro (60 lug.). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. Estreia sáb. (8). Sáb. e dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 50. Até 29/10.

CONFIRA OUTRAS NOVIDADES

Noite: Film Noir Cabaret

Unindo circo, projeções de vídeo e música ao vivo, o espetáculo dirigido pelo australiano Mark Bromilow conta a história de Jack Malone, um escritor que mora em cima de um cabaré e observa, da janela de seu apartamento, a rotina do local. 60 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia sáb. (8). 6ª, 21h; sáb., 20h. R$ 6/R$ 20. Até 22/9.

O Espírito do Tempo

Com interpretação de Perí Carpigiani, o monólogo é inspirado na série de documentários ‘Zeitgeist’, do americano Peter Joseph, que trata de temas como política, ciência e religião. 65 min. Livre. Espaço Cia. da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1.135, S. Cecília, 3791-5200. Estreia 4ª (12). 4ª, 21h. R$ 15. Até 24/10.

Mau Lugar

O Coletivo de Galochas traz a história de Lúcia, uma mulher comum cuja vida é transformada pelo suicídio da filha. 80 min. 16 anos. Tusp. Sala Multiuso (72 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5233. Estreia 5ª (13). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 30/9.

Pequena Ladainha Anti-dramática para a Reunião de Emergência dos Catedráticos do Instituto Feitosa Bulhões, a Excelência do Ensino em mais de Cinco Décadas de Funcionamento

Com direção e dramaturgia de Chico Carvalho, a peça da Cia. do Bife gira em torno de uma reunião sobre o comportamento inadequado de um professor. 60 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (56 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (13). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom. e fer., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 6/10.