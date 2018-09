Teatro: peças de Antunes Filho e da Companhia do Latão estão entre as estreias da semana

Com mais de duas décadas de atuação, a Companhia do Latão realiza um desejo antigo: encenar peça inspirada na obra de Anton Chekhov. É assim que o grupo do diretor Sérgio de Carvalho estreia em São Paulo, depois de passagem pelo Rio de Janeiro, o espetáculo Lugar Nenhum.

Apesar de ser ambientado no fim da ditadura militar brasileira, seu enredo dialoga com a produção do dramaturgo russo ao tratar de temas como a distância entre discursos ideológicos e a realidade social.

Na história, uma família – que tem, entre os membros, um cineasta decadente, um jornalista e uma atriz de sucesso – reúne-se em torno do aniversário de um estudante de medicina.

São os diálogos desse encontro que escancaram, com ironia, o excesso ideológico de seus discursos em contraste com a inércia diante de problemas iminentes da sociedade.

Com elenco formado por Beatriz Bittencourt, Érika Rocha, Helena Albergaria, João Filho, Ney Piacentini e Ricardo Teodoro, a companhia busca mostrar, tal como Chekhov fez em muitas peças, as contradições de setores intelectualizados e as dificuldades de compreender seu lugar histórico.

120 min. 16 anos. ONDE: Sesc Avenida Paulista. Praça (60 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. QUANDO: Estreia 6ª (21). 4ª a sáb., 21h30; dom., 18h30. Até 14/10. QUANTO: R$ 9/R$ 30.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Eu Estava em Minha Casa e Esperava que a Chuva Chegasse

Com texto de Jean-Luc Lagarce e direção de Antunes Filho, a peça acompanha as narrativas de cinco mulheres que esperam a volta do caçula da família. 70 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 6ª (21). 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 16/12.

E, Com um Beijo… Eu Morro

Com direção e dramaturgia de Márcia Never, a peça, com tom performático, reúne 68 cenas de morte escritas por Shakespeare. Com Alexcia Custódio, Daíse Neves, Samira Lochter. 40 min. Livre. SP Escola de Teatro (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 210, Consolação, 3775-8600. Estreia hoje (21). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 22/10.

Estiagem

Inspirada em obra de Rilke, a peça assinada por Victor Nóvoa e dirigida por Paulo Fabiano aborda temas como o sentimento contemporâneo ligado a expectativas frustradas. Com Jussara Bracco, Manfrini Fabretti e outros. 55 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 4ª (26). 4ª a 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 6/10.

Gesta Mullier

Idealizadora da peça, Andressa Ferrarezi interpreta sete cenas sobre estereótipos femininos, dirigidas por Georgette Fadel, Renata Zhaneta, Nei Gomes, Maitê Freitas, Daniela Giampietro, Vera Lamy e Dinho Lima Flor. 90 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (30 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 4ª (26). 4ª a 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 6/10.