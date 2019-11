Teatro: peças com Fernanda Montenegro e Sérgio Mamberti estão entre os destaques da semana

+ Fernanda Montenegro volta aos palcos em Nelson Rodrigues por Ele Mesmo, fazendo leitura dramática sobre o escritor, com base em livro organizado por Sônia Rodrigues, filha de Nelson. 60 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (18), 20h. R$ 5 (venda a partir das 12h do dia do espetáculo).

+ Sérgio Mamberti estrela O Ovo de Ouro, de Luccas Papp, sobre judeus forçados a trabalhar em campos nazistas. Completam o elenco nomes como Leonardo Miggiorin e Rita Batata. Dir. Ricardo Grasson. 90 min. 14 anos. Sesc Santo Amaro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 15/12.

CONFIRA OUTRAS PEÇAS QUE CHEGAM AOS PALCOS DA CIDADE

1975

Angela Figueiredo (que divide a direção com Sandra Massera) interpreta Teresa, mulher de 60 anos que teve o irmão desaparecido durante a ditadura militar no Uruguai. A trilha sonora é do músico Branco Mello. 60 min. 12 anos. Instituto Cultural Capobianco (40 lug.). R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Estreia 3ª (19). 3ª e 4ª, 20h. R$ 60. Até 18/12.

Frida Kahlo — Viva la Vida

Com direção de Cacá Rosset e atuação de Christiane Tricerri, a peça é ambientada no Dia dos Mortos, quando Frida Kahlo cozinha à espera de seus convidados. A partir disso, aborda sua relação com nomes como Diego Rivera, Trotsky, Breton e Rockefeller. 60 min. 14 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia 5ª (21). 4ª a sáb., 20h30. R$ 9/R$ 30. Até 14/12.

Lady Catherine e Lord Byron em Os Filhos da Noite

Dirigida por Ernesto Hypólito, a peça foi escrita a partir de pesquisas sobre Lord Byron e remonta à teatralidade do romantismo. Com Anette Naiman, Jeson Dotti e Leandro Rossini. 70 min. 14 anos. Teatro Garagem (25 lug.). R. Silveira Rodrigues, 331, V. Romana, 99122-8696. Estreia 6ª (15). 6ª e sáb., 21h. R$ 50. Até 21/12.

O Que Mantém um Homem Vivo?

Com dramaturgia de Esther Góes e Renato Borghi, que atua e dirige ao lado de Georgette Fadel e Elcio Nogueira Seixas, a peça propõe críticas ao autoritarismo, a partir de textos de Bertolt Brecht. 100 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (16). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/12.

Todos os Sonhos do Mundo

No solo dirigido por Rodolfo García Vázquez, Ivam Cabral costura o relato de experiências pessoais ligadas à depressão com a leitura de poemas, sobretudo de autores que também sofriam da doença. 60 min. 12 anos. Satyros Um (70 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia 4ª (20). 4ª a sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 15/12.