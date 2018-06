Teatro: peça sobre Imperatriz Leopoldina está entre as estreias da semana

Leopoldina, Independência e Morte

Com direção de Marcos Damigo, destaca a atuação política da imperatriz na história brasileira, mostrando aspectos como sua aliança com José Bonifácio. Com Sara Antunes e Joca Andreazza. 80 min. 12 anos. CCBB (140 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia sáb. (26). 6ª, sáb., 4ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 20 (28/5 e 2/6: grátis; retirar ingresso 1h antes). Até 21/6.

Venus Ex Libris

Dirigida por Luiz Fernando Marques, a peça é inspirada na obra ‘A Vênus das Peles’, do austríaco Sacher-Masoch. 90 min. 16 anos. Instituto de Arquitetos do Brasil. R. Bento Freitas, 306, República, 3259-6149. Estreia 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. 22 e 29/6, não haverá sessão. Sessão extra: 5ª (31), 21h. Pague quanto quiser. Até 8/7.

A Iminência da Morte das Plantas pelos Canhões de Guerra

O Coletivo Seiva Bruta, que se inspira em obras como o filme ‘Os Sonhadores’, de Bertolucci, traz as vivências de três jovens no período de opressão no Brasil de 1968. Dir. Victor Walles. 120 min. 16 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Estreia sáb. (26). Sáb. e dom., 20h. R$ 20. Até 17/6.

O Jogador de Basquete

Antonio Destro e João Barletta encenam texto de Israel Horowitz, que mostra um garoto e um jogador veterano, que dividem a paixão pelo basquete. 70 min. Livre. Pça. Mateus Grou. R. Mateus Grou, 508, Pinheiros. Estreia sáb. (26). Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 24/6.

Kansas

Dirigida por Gabriela Mellão, a peça parte de pesquisa sobre o medo na vida contemporânea. Com Ester Laccava, Erika Puga, Clovys Tôrres e outros. 60 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Estreia 4ª (30). 3ª e 4ª, 20h. R$ 30. Até 4/7.

Quero Morrer com Meu Próprio Veneno

Com direção de Mika Lins, a peça questiona o que ocorreria com Ofélia, personagem de ‘Hamlet’, de Shakespeare, caso ela tivesse controle de seu destino. 60 min. 14 anos. Centro Cultural Fiesp. Mezanino. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. Estreia 4ª (30). 4ª a sáb., 20h30; dom., 19h30. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/ccultfiesp). Até 22/7.

REESTREIAS

Aula Magna com Stálin

Na peça, que parte de texto de David Pownall, o público acompanha o encontro de personagens históricos: Stálin, Jhdanov, Prokofiev e Shostakovich – interpretados por Eduardo Semerjian, Luiz Damasceno, Carlos Palma e André Garolli. Dir. William Pereira. 120 min. (com intervalo). 16 anos. Teatro Municipal João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. A partir de 6ª (25). 6ª, 21h; sáb., 20h30; dom., 19h. R$ 20. Até 17/6.

Nos Países de Nomes Impronunciáveis

Com texto de Paula Autran e direção de Magali Biff, a peça é construída a partir de cartas de despedida de três mulheres que iniciam viagens sem volta. Com isso, reflete sobre as possibilidades de comunicação entre diferentes povos e a complexidade das relações familiares. 80 min. 14 anos. Teatro Arthur de Azevedo. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. A partir de 6ª (25). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 17/6.

O Rei da Vela

Com adaptação de Hugo Possolo e direção musical de Fernanda Maia, os Parlapatões encenam texto de Oswald Andrade. A montagem enfatiza o caráter burlesco e festivo da obra. 85 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (110 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de sáb. (26). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30/R$ 40. Até 15/7.

ESPECIAL

Minha Mãe É Uma Peça

O humorista Paulo Gustavo apresenta remontagem da peça, onze anos após a estreia. Em cena, ele dá vida a Dona Hermínia. Aposentada e sozinha, com os filhos crescendo, a personagem vive atrás de coisas para fazer. 90 min. 14 anos. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Santo Amaro, 4003-1212. Sáb. (26), 19h30 e 22h; dom. (27), 17h e 20h. R$ 90/R$ 160. Observação: devido à greve dos caminhoneiros, o espetáculo teve as sessões adiadas para 18 e 19/8.