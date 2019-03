Teatro: peça com Pedro Paulo Rangel é uma das estreias da semana em SP

Textos do premiado escritor português António Lobo Antunes são o cerne do espetáculo O Ator e o Lobo, solo com o qual Pedro Paulo Rangel – que além de atuar, também assina a dramaturgia – celebra seus 50 anos de carreira nos palcos e na televisão.

A direção é de Fernando Philbert, que comandou peças como as recentes ‘O Topo da Montanha’, com Thais Araújo e Lázaro Ramos, e ‘O Escândalo Philippe Dussaert’, com Marcos Caruso. À frente desta nova montagem, ele sugeriu a Rangel incorporar à encenação histórias e crônicas escritas pelo próprio ator, articulando-as (e embaralhando-as) com os escritos de Lobo Antunes.

Em cena, o ator septuagenário desdobra-se em dezenas de personagens. Ele aparece em um cenário simples, com bancos e cadeiras dispostos pelo palco, no qual contracena com projeções de fotografias sobre uma cortina ao fundo. É nesse ambiente que surgem histórias voltadas aos temas da memória, da família e da solidão – desde a de um difícil encontro com um velho amigo em um hospital, passando pela de um homem que espera uma mulher na chuva, até a de um menino que foge de casa por não querer comer abóbora.

60 min. 14 anos. ONDE: Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. QUANDO: Estreia 4ª (13), 20h30. 5ª, 6ª e sáb., 20h30. Até 6/4. QUANTO: R$ 7,50/R$ 25.

CONFIRA OUTRAS ESTREIAS

Fim

Sob direção de Felipe Hirsch, o coletivo Ultralíricos apresenta peça elaborada a partir de textos do argentino Rafael Spregelburd. O fim das fronteiras, da arte, da nobreza e da história pautam os quatro capítulos do espetáculo, que traz nomes como Danilo Grangheia e Magali Biff no elenco, e conta com participação especial de Renato Borghi. 120 min. 16 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 6ª (8). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 14/4.

Até que a Morte nos Separe

Rita Malot e Walmir Santana atuam na comédia assinada por Paula Giannini, sobre um casal que comemora 40 anos de união cantando em um karaokê. A direção é de Amauri Ernani. 80 min. 12 anos. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 4ª (13). 4ª e 5ª, 21h. R$ 50. Até 28/3.

A Catástrofe do Sucesso

Fruto de residência no Instituto Capobianco, o espetáculo, idealizado por Camila dos Anjos e dirigido por Marco Antônio Pâmio, une as peças ‘Mister Paradise’ e ‘Fala Comigo Como a Chuva e me Deixa Escutar’ com o artigo ‘A Catástrofe do Sucesso’, todos de autoria de Tennessee Williams. Compondo um registro autobiográfico do dramaturgo americano, Camila atua ao lado de Iuri Saraiva. 60 min. 14 anos. Instituto Cultural Capobianco. R. Álvaro de Carvalho, 97, Centro, 3237-1187. Estreia 6ª (8). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 30. Até 28/4.

Dois Perdidos Numa Noite Suja

O clássico de Plínio Marcos ganha montagem protagonizada por duas atrizes. Sob direção de Flávio Galvão, Daliléa Ayala e Mayara Magri interpretam Tonho e Paco, personagens que vivem à margem da sociedade. 80 min. 14 anos. Teatro Shopping West Plaza. Sala Nicette Bruno (128 lug.). Av. Francisco Matarazzo, s/nº, Água Branca, 4858-1421. Estreia 6ª (8). 6ª, 21h; sáb., 20h. R$ 50. Até 30/3.

Drácula

Silvio Tadeu assina e dirige adaptação do romance gótico de Bram Stoker. No elenco, nomes como Fábio Scheibe, Tainan Pongeluppe e Karina Kiss. 75 min. 12 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Estreia dom. (10). Dom., 19h. R$ 40. Até 31/3.

DuoSolo

O drama de uma empresa em crise é o mote do espetáculo, que tem texto de Nanna de Castro e direção de Dan Rosseto. No elenco, Bruna Magnes e Gustavo Haddad. 70 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia 4ª (13). 3ª e 4ª, 21h. R$ 40. Até 24/4.

Loucos São Vocês

O grupo de comédia homônimo encena a história de Doido, Louco e Maluco, três amigos que fogem do manicômio, buscam se encaixar na sociedade, mas começam a questionar o que é a verdadeira sanidade. Dir. Lucas Stevanato. 80 min. 18 anos. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Estreia sáb. (9). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 40. Até 31/3.