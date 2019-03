Teatro: peça com Maria Padilha é uma das estreias da semana em SP

Diários do Abismo

Maria Padilha interpreta a história autobiográfica de Maura Lopes Cançado, ‘Hospício É Deus’, com os relatos (adaptados por Pedro Brício) de quando a escritora viveu internada. A direção é de Sergio Módena. 70 min. 12 anos. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). Estreia 6ª (15). 5ª a sáb., 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 7/4.

Condomínio Visniec

Dirigido por Clara Carvalho, o espetáculo é inspirado em seis monólogos presentes na coletânea ‘O Teatro Decomposto ou O Homem – Lixo’, do romeno Matéi Visniec. 55 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (15). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 7/4.

Tom na Fazenda

Idealizada pelo ator Armando Babaioff, que também integra o elenco, a peça é baseada na obra do canadense Michel Marc Bouchard – já adaptada para o cinema pelo diretor Xavier Dolan. Na história, o publicitário Tom vai ao funeral de seu companheiro realizado em uma área rural, onde descobre que a sogra o desconhecia e também não sabia que o filho era gay. A partir disso, o personagem é envolvido em um perigoso jogo familiar. A direção é de Rodrigo Portella. 120 min. 18 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia sáb. (16). 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 14/4.

Todos os que Caem

Sob direção de Roberto Alvim, a Cia. Club Noir apresenta peça inspirada na obra ‘All that Fall’, de Samuel Beckett. Na história, a protagonista, Sra. Rooney, caminha pela floresta para encontrar o marido cego que volta de viagem. No trajeto até a estação, encontra estranhos personagens. 70 min. 14 anos. Sesc Campo Limpo. Tenda Multiuso (50 lug.). R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, 5510-2700. Estreia 5ª (21). 5ª e 6ª, 20h; sáb. e dom., 18h. R$ 8/R$ 30. Até 7/4.

ESPECIAL

Ilusões

Primeiro trabalho da mostra Cena Sul, que propõe um panorama do teatro autoral produzido na região sul, a peça dos catarinenses da Cia. La Vaca (foto) é inspirada no texto do dramaturgo russo Ivan Viripaev e traz reflexões sobre mitos a respeito de sentimentos como o amor. Dir. Fabio Salvatti. 90 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 21h30. R$ 6/R$ 20.

Louis Aragon, Je Me Souviens

Com direção de Damien Gouy, que atua ao lado do músico Benjamin Kerautret, a peça da companhia Théâtre National Populaire parte de poemas em primeira pessoa do poeta francês Louis Aragon (1897-1982). Haverá legendas em português. 60 min. 12 anos. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 3ª (19), 20h. Grátis.

Luis Antonio – Gabriela

A Cia. Mungunzá apresenta peça que retrata a trajetória do irmão mais velho do diretor Nelson Baskerville. Em cena, o protagonista, vivido pela atriz trans Fabia Mirassos, é um homossexual que desafia sua família conservadora nos anos 1960. 88 min. 16 anos. Teatro de Contêiner Mungunzá (99 lug.). R. dos Gusmões, 43, metrô Luz, 97632-7852. Sáb. (16), 23h; dom. (17), 2ª (18) e 3ª (19), 22h. R$ 30.

frequência_ausente.doc

A ExCompanhia de Teatro apresenta uma instalação interativa, com dramaturgia desenvolvida para o espaço do Sesc Avenida Paulista. O grupo convida o público a participar de uma experiência imersiva pelos andares do prédio, para encontrar os vestígios de um ator que sumiu no dia da estreia de um monólogo no local. O roteiro dura cerca de uma hora, com saídas individuais a cada dez minutos, das 14h às 17h. Sesc Avenida Paulista. Arte II. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. 5ª a sáb., 14h/17h. Grátis. Até sáb. (16).