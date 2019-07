Teatro: peça com Celso Frateschi está entre as estreias da semana

Diana

Celso Frateschi (foto) apresenta nova versão da peça, encenada pela primeira vez em 1999. Ele dá vida a um professor que, desesperançoso com as relações humanas, apaixona-se por uma escultura de Victor Brecheret. Dirigido por Rudifran Pompeu, o trabalho integra o projeto Teatro Mínimo. 60 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (12). 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 4/8.

A Paixão de Brutus

Na adaptação de ‘Júlio César’, de William Shakespeare, o ator Pedro Sá Moraes interpreta 15 personagens, além de um narrador. Em cena, ele apresenta composições inéditas inspiradas em ideias, diálogos e ritmos da obra original. A direção é do argentino Norberto Presta. 70 min. Livre. Teatro Pequeno Ato (40 lug.). R. Teodoro Baima, 78, República, 99642-8350. Estreia sáb. (13). Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 1º/9 .

Sylvia

Nomes como Françoise Forton e Cassio Scapin atuam na comédia romântica, sobre um homem que tem sua vida mudada com a chegada de uma cachorra. Dir. Gustavo Wabner. 80 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia 6ª (12). 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 90. Até 1º/9.

Coisas que Você Pode Dizer em Voz Alta

A DeSúbito Cia. apresenta peça sobre o despertar da sexualidade, os conflitos e os questionamentos de uma adolescente em sua busca por autoconhecimento. 70 min. 12 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 3ª (16). 3ª e 4ª, 20h. R$ 20. Até 4/9.

De Esperança, Suor e Farinha

Com texto de Paula Giannini, que atua com o diretor Amauri Ernani, o espetáculo reúne cinco monólogos que dão voz a personagens ‘invisíveis’ de cada região do País. O trabalho integra a Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos. 90 min. 12 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 6ª (12). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 11/8.

O Que Ali Se Viu

A peça do Coletivo Teatro Dodecafônico, que une performance, teatro, dança, artes visuais e música, é inspirada na obra ‘Alice no País das Maravilhas’, de Lewis Carroll. Nela, um coelho corre no meio da plateia para receber o público, que assume o lugar da protagonista, vivenciando suas aventuras. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Rua Central. R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (13). Sáb., 12h. Grátis. Até 3/8.