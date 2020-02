Teatro: peça com Camila Pitanga está entre as dicas da semana em São Paulo

Consagrada por criações originais e montagens de autores contemporâneos, a Companhia Brasileira de Teatro volta-se aos clássicos com a adaptação de uma obra de Anton Chekhov. Assinada por Marcio Abreu (que também dirige a peça), Nadja Naira e Giovana Soar, Por Que Não Vivemos? atualiza Platonov, texto publicado pelo autor russo em 1923.

Esta nova montagem, que conta com atuação de nomes como Camila Pitanga, Cris Larin, Josi Lopes e Rodrigo dos Santos, mantém temas de destaque da obra original, como o conflito entre gerações, mas não se desenrola em nenhum lugar ou tempo definidos. Além disso, para encenar a história de um aristocrata falido, que reencontra seu amor de juventude durante uma grande festa em uma propriedade rural, o grupo optou por buscar a proximidade com o público. Ao longo da encenação, os atores se deslocam por um espaço que quebra as barreiras com a plateia, que também participa das ações.

150 min. 16 anos. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. R$ 30. 1ª temporada: 5ª, 6ªe sáb., 20h; dom., 19h. Até 1º/3. 2ª temporada: a partir de 20/3. 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Até 19/4.

CONFIRA OUTROS ESPETÁCULOS

Alma Despejada

Irene Ravache comemora 75 anos de idade estrelando o solo escrito por Andréa Bassitt e dirigido por Elias Andreato. A atriz vive Teresa, senhora que, depois de morta, faz sua última visita à casa da família. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 28/3.

Bertoleza

Dirigida por Anderson Claudir, a peça da Gargarejo Cia. Teatral é uma adaptação da obra ‘O Cortiço’, de Aluísio Azevedo. Na montagem, ganha destaque o ponto de vista da personagem Bertoleza, escrava que busca sua alforria, a quem o protagonista da trama original, João Romão, propõe uma sociedade. Com Lu Campos, Eduardo Silva e outros. 90 min. 12 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos I (100 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 9/R$ 30. Até 1º/3.

1975

No monólogo, a atriz Angela Figueiredo (que divide a direção com Sandra Massera) interpreta Teresa, uma mulher de 60 anos que teve o irmão desaparecido durante a ditadura militar no Uruguai. 60 min. 12 anos. Teatro Arthur Azevedo. Sala Multiuso (60 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. 6ª e sáb., 19h; dom., 17h. R$ 30. Até 1º/3.

Mãos Limpas

Uma trama que envolve tráfico, política, infidelidade e muitos dólares escondidos marca a comédia escrita por Juca de Oliveira. Além de assinar a peça, ele atua ao lado de Fulvio Stefanini, Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton Bicudo e Bruna Miglioranza. A direção é de Léo Stefanini. 80 min. 14 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 2/2.

O Mistério de Irma Vap

Consagrada no Brasil pela atuação de Ney Latorraca e Marco Nanini, a comédia de Charles Ludlam ganha nova montagem. A história de Lady Enid, que vive em uma mansão mal-assombrada pelo fantasma de Irma Vap ­– a primeira mulher de seu marido, Lord Edgar –, tem agora Luis Miranda e Mateus Solano vivendo seus diversos personagens, sob direção de Jorge Farjalla. 100 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 150. Até 29/3.