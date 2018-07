Teatro: musical sobre Zeca Pagodinho é uma das estreias da semana

+ No musical Zeca Pagodinho – Uma História de Amor ao Samba (foto abaixo), Peter Brandão e Gustavo Gasparani (que também dirige) interpretam o sambista em diferentes fases da carreira. 120 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. Estreia sáb. (14). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 17h. R$ 80. Até 5/8.

+ Escrita por Marcos Barbosa e dirigida por Aury Porto, Necropolítica, peça da Mundana Companhia, reúne seis quadros sobre o tema da morte em uma sociedade em crise. As sessões integram a IV Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos. 100 min. 14 anos. CCSP. Espaço Cênico Ademar Guerra (80 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Estreia 5ª (19). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 5/8.

+ A Companhia Involuntária encena Edward Bond para Tempos Conturbados. Inspirada na obra do dramaturgo inglês do título, a peça aborda temas como injustiças da atualidade. Dir. Daniel Belmonte. 60 min. 18 anos. Sesc Pompeia. Teatro (302 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (13). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 7,50/R$ 25. Até 22/7.

+ Na comédia O Último Capítulo, dirigida por Márcio Vieira, os atores Mariana Xavier e Paulo Mathias Jr. dão vida a um casal formado por uma diarista apaixonada por folhetins e por um desempregado fanático por futebol. No dia do último capítulo da novela favorita dela, os dois acabam tendo uma ‘discussão de relação’. 70 min. 10 anos. Teatro Itália (274 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. Estreia 6ª (13). 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h; dom., 18h. R$ 50. Até 2/9.

PEÇAS EM CARTAZ RECOMENDADAS PELO DIVIRTA-SE

Carmen

Nelson Baskerville e Luiz Faria reinventam o romance de Prosper Mérimée, que inspirou a ópera de Bizet. No enredo, uma mulher transgressora vive uma paixão trágica. Com Natalia Gonsales, Flávio Tolezani e Vitor Vieira. 60 min. 12 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50. Até 29/7.

O Escândalo Philippe Dussaert

Marcos Caruso protagoniza montagem de texto do francês Jacques Mougenot. Sob direção de Fernando Philbert, ele narra a história de um pintor que busca o sentido do ‘nada’. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 29/7.

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige montagem do texto de James Goldman, sobre intrigas no castelo do Rei Henrique II. Com Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até 29/7.

A Noite de 16 de Janeiro

Além de dirigir a peça, Jô Soares atua como o juiz da história escrita por Ayn Rand, sobre o julgamento de uma mulher acusada de matar o amante. Com Cassio Scapin, Erica Montanheiro e outros. 110 min. 14 anos. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 120. Até 9/12.

A Profissão da Sra. Warren

No texto de Bernard Shaw, a universitária Vivie Warren recebe a visita de amigos da mãe e descobre, então, que ela comanda uma rede de bordéis. Dir. Marco Antônio Pâmio. Com Karen Coelho, Clara Carvalho e outros. 100 min. 12 anos. Masp. Auditório (376 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 30/R$ 50. Até 22/7.