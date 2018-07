Teatro: musical ‘O Fantasma da Ópera’ está entre as estreias da semana

Adaptação do romance homônimo publicado em 1910 por Gaston Leroux, O Fantasma da Ópera chegou aos palcos da Broadway em 1988, onde, em cartaz até hoje, firma-se como o trabalho mais longevo a ocupar o local. Traduzido para 15 idiomas e com passagem por 35 países, o musical já esteve por aqui em 2005, quando foi assistido por cerca de 880 mil espectadores. Agora, a partir desta 5ª (2), cumpre temporada em São Paulo com uma nova versão brasileira.

Com direção de Harold Prince, música de Andrew Lloyd Webber e letra de Charles Hart, o espetáculo conta a história de uma figura misteriosa que aterroriza a Ópera de Paris. Conhecido como o Fantasma da Ópera, ele se apaixona por uma jovem soprano, Christine, e passa, então, a usar seus métodos diabólicos para torná-la uma estrela nos palcos.

Thiago Arancam e Leonardo Neiva alternam-se no papel do Fantasma. Já Christine ganha interpretação das atrizes Lina Mendes e Giulia Nadruz. Atores como Fred Silveira, Sandro Christopher, Bete Diva e Marcos Lanza completam o elenco principal, que reúne 11 pessoas. Além disso, há oito bailarinos e 14 nomes no ensemble.

180 min. Livre. ONDE: Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. QUANDO: Estreia 5ª (2). 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 16/12.

QUANTO: R$ 75/R$ 300.

CONFIRA OUTRAS DICAS

ESTREIAS

Contrarrevolução

Construída a partir de textos do espanhol Esteve Soler, a peça discute mazelas da sociedade contemporânea em cenas que trazem figuras como uma mulher que relata práticas pedófilas do marido e um comandante de um avião que se tranca na cabine. Dir. Reginaldo Nascimento. Com Alessandro Hernandez, Amália Pereira e Vera Monteiro. 70 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 5ª (2). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/9.

Haroldo

Parte da Mostra Espontânea, o espetáculo faz referência a Harold, estrutura de teatro de improviso de longa duração criada pelo americano Del Close. Sob direção de Ian Soffredini e Gui Neves, tem como ponto de partida palavras sugeridas pelo público. 60 min. 12 anos. Teatro dos Arcos (70 lug.). R. Jandaia, 218, Bela Vista, 3101-8589. Estreia 5ª (2). 5ª, 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 20/9.

REESTREIAS

Um Casamento Feliz

Com direção de Eri Johnson, que também atua, a peça mostra um solteirão convicto que, para receber uma herança milionária da tia, precisará ficar casado por pelo menos um ano. 90 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. A partir de hoje (27). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 80/R$ 90. Até 7/10.

Nós

Na peça da Meraki Cia. Teatral, dois meninos questionam os valores sociais e as convicções religiosas de suas famílias. Dir. Cléo Moraes e Juliana Lucilha. 50 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 4ª (1º). 4ª, 21h. R$ 40. Até 29/8.

ÚLTIMA CHANCE

Carmen

Nelson Baskerville e Luiz Faria reinventam o romance de Prosper Mérimée, clássico que inspirou a famosa ópera de Bizet. No enredo, marcado pela cultura cigana, uma mulher transgressora vive uma paixão trágica. Com Natalia Gonsales, Flávio Tolezani e Vitor Vieira. 60 min. 12 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h; sáb., 21h30; dom., 20h. R$ 50. Até dom. (29).

O Escândalo Philippe Dussaert

Marcos Caruso protagoniza montagem de texto do francês Jacques Mougenot. Sob direção de Fernando Philbert, ele narra a história de um pintor que busca o sentido do ‘nada’. 80 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até dom. (29).

O Leão no Inverno

Ulysses Cruz dirige texto de James Goldman, sobre intrigas que ocorrem no castelo do Rei Henrique II. Com Regina Duarte, Leopoldo Pacheco e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 80. Até dom. (29).

Pi (ou Panorâmica Insana)

Sob direção de Bia Lessa, a peça traz Cláudia Abreu, Leandra Leal, Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo em 150 personagens que traçam um painel irônico do mundo atual. No domingo (29), no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776), Bia Lessa e Cláudia Abreu participam de um bate-papo sobre o espetáculo, com mediação de Maria Eugênia de Menezes. 90 min. 16 anos. Teatro Novo (320 lug.). R. Domingos de Moraes, 348, V. Mariana, 3542-4680. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 70. Até dom. (29).