Teatro: homenagem a Plínio Marcos está entre as atrações da semana

+ Concebido pelo diretor Marco Antônio Braz, o projeto Noites Sujas vai ocupar o Teatro de Arena, até o fim de julho, com diversas atividades em torno do escritor, diretor e dramaturgo Plínio Marcos (1935-1999).

Entre os destaques desta semana, na abertura, 4ª (1º), a partir das 20h, Mário Bortolotto dirige a leitura de ‘Barrela’. Depois, Walderez de Barros comanda a leitura de ‘O Ator’, marcando a inauguração da exposição ‘Onde Vamos?’, que tem curadoria de Kiko Barros, filho do dramaturgo, e destaca a história da peça ‘Abajur Lilás’. Na mesma noite, um grupo de músicos relembra um disco de 1974 em que Plínio apresenta sambas de Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro.

O evento marca a criação da Cia. Plin de Repertório, que vai apresentar duas montagens inéditas ao longo da programação – ‘Dois Perdidos numa Noite Suja’, a partir do dia 15/5, e ‘Abajur Lilás’, a partir de 27/6.

Antes das estreias, o público poderá conferir ensaios abertos das encenações. Nesta 5ª (2), às 20h, o ensaio da primeira peça é seguido por uma palestra de Oswaldo Mendes, biógrafo do autor.

ONDE: Teatro de Arena. Sala Augusto Boal (99 lug.). R. Dr. Teodoro Baima, 98, República, 3259-6409. QUANDO: 4ª (1º) a 31/7, diversos horários. QUANTO: Grátis (peças, R$ 20).

CONFIRA OUTROS ESPETÁCULOS QUE ENTRAM EM CARTAZ

O Mundo Está Cheio de Nós

Na nova peça da Companhia do Latão, uma prostituta transita por uma São Paulo onde religiosidade, trabalho precário e violência marcam o imaginário urbano. 80 min. 14 anos. Teatro Arthur Azevedo. Estacionamento. Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2604-5558. A partir de 5ª (2). 5ª, 6ª e sáb., 19h; dom., 17h. Grátis. Até 12/5.

Ícaro

Luciano Mallmann apresenta peça inspirada na sua própria vivência desde que ficou tetraplégico e em depoimentos de pessoas com lesões medulares que acabou conhecendo. Dir. Liane Venturella. 70 min. 14 anos. Sesc Ipiranga. Auditório (30 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia 6ª (26). 5ª e 6ª, 21h30; sáb., 19h30; dom., 18h30. Sessão extra: 4ª (1º), 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 19/5.

Benjamin

Com texto e direção de Arthur Haroyan, a peça do Grupo Arca conta a história de Benjamin (Mário Goes), um vira-lata que muda a vida de Berta (Júlia Marques), mulher que o adota após ser traída pelo marido durante a lua de mel. Ao final das sessões, um cachorro assistido por uma ONG de proteção aos animais estará disponível para adoção. 80 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de 4ª (1º). 4ª, 21h. R$ 40. Até 29/5.

Condomínio Visniec

Dirigido por Clara Carvalho, o espetáculo é inspirado em seis monólogos presentes na coletânea ‘O Teatro Decomposto ou O Homem – Lixo’, do romeno Matéi Visniec. 55 min. 14 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (60 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. A partir de 5ª (2). 5ª e 6ª, 20h; sáb., 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 18/5.

Neva

Montagem da obra do chileno Guillermo Calderón, a peça do Núcleo de Criação Isso Não É Um Grupo conta a história de Olga Knipper, que ensaiava a peça do último texto de seu marido, o dramaturgo Anton Tchekhov, enquanto, do lado de fora, ocorria o massacre do Domingo Sangrento. Dir. Diego Moschkovich. 80 min. 16 anos. Teatro Eva Herz (168 lug.). Livraria Cultura. Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. A partir de dom. (28). Dom., 15h. R$ 40. Até 30/6.

Peça Para Adultos Feita por Crianças

Com direção de Elisa Ohtake, um grupo de crianças encena ‘Hamlet’, de Shakespeare, em texto que traz suas reflexões sobre a obra. A peça termina com a participação do ator Paulo César Pereio. 90 min. 10 anos. Espaço Parlapatões (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. A partir de dom. (28). Dom., 19h. R$ 30. Até 12/5.

Perfume de Mulher

Gabriela Duarte e Silvio Guindane protagonizam a montagem do romance de Giovanni Arpino, consagrado no filme com Al Pacino. Dir. Walter Lima Jr. 90 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. A partir de 6ª (26). 6ª, 21h; sáb., 18h30 e 21h; dom., 18h. R$ 60. Até 19/5.

Tchekhov É um Cogumelo

Dirigida por André Guerreiro, a peça propõe uma adaptação de ‘As Três Irmãs’, famosa obra do autor russo. No elenco, Djin Sganzerla, Helena Ignez, Michele Matalon e outros. 90 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 6ª (26). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 17h. R$ 30/R$ 50. Até 6/5.