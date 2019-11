Teatro: homenagem a Itamar Assumpção está entre as estreias da semana

Confira as peças que chegam aos palcos de São Paulo entre 22/11 e 28/11

Pretoperitamar – O Caminho que Vai Dar Aqui

Com direção de Anelis Assumpção e Grace Passô, o espetáculo musical homenageia Itamar Assumpção. 120 min. 16 anos. Com Denise Assunção, Iara Rennó, Tulipa Ruiz e outros. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (28). 5ª a sáb, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/12.

Especial Nelson Rodrigues

Nelson Baskerville dirige duas montagens a partir de obras de Nelson Rodrigues. Com sessões de 2ª a 4ª, às 20h, ‘Interditos – As Falas e as Não Falas das Rubricas de Nelson Rodrigues’ (90 min.; 18 anos; foto) conta com 18 atores que encenam uma dramaturgia construída a partir daquilo que é apenas sugerido no universo trágico criado pelo escritor. Já ‘O Fazedor de Anjos’ (90 min.; 18 anos), com sessões toda 5ª, às 20h, e 6ª, às 20h e às 21h30, propõe um olhar onírico para a sua produção, com encenação que toma como referência plástica a obra dos artistas William Kentridge e Roberto Rodrigues. Inbox Cultural (50 lug.). R. Teodoro Sampaio, 2.355, metrô Faria Lima, 99587-4150. Estreia 2ª (25). Pague quanto quiser.

Te Amo, Arô!

O coletivo Os Shakers apresenta espetáculo em que um jovem garçom, decepcionado com a capital paulista, está prestes a voltar para sua terra natal, mas conhece, então, uma sedutora mulher. Dir. Fernando Neves. 90 min. 18 anos. Espaço Satyros 1 (50 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 214, Consolação, 3258-6345. Estreia 6ª (22). 6ª, 23h59. R$ 40. Até 13/12.

Bispo a Seco

O ator João Miguel apresenta solo inspirado na trajetória do artista Arthur Bispo do Rosário (1909-1988). 75 min. 14 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Sala Tulipa Pilar Ferreira (100 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Estreia 2ª (25). 2ª, 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 9/12.

Caos

A autora Rita Fischer divide o palco com Maria Carol para compartilhar relatos autobiográficos sobre as experiências nem sempre positivas da vida no Rio de Janeiro. A direção é de Thiago Bomilcar Braga. 60 min. 12 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Estreia 6ª (22). 6ª, 21h. R$ 40. Até 13/12.