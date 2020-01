Teatro: entre as peças que estreiam neste fim de semana está ‘A Verdade’, com Diogo Vilela

A Verdade

Do francês Florian Zeller, a comédia, dirigida por Marcus Alvisi, fala da relação entre dois casais de amigos. No elenco estão Diogo Vilela, Bia Nunnes, Carolina Gonzalez e Paulo Trajano. 90 min. 12 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460, Morumbi, 3279-1520. Estreia 5ª (23). 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80/R$ 90. Até 28/3.

As Palavras da Nossa Casa

As Palavras da Nossa Casa, do Núcleo Teatro de Imersão, inspira-se nos filmes de Ingmar Bergman para contar a história de mãe e filha que tentam superar as mágoas do passado. A direção é de Adriana Câmara. 60 min. 14 anos. Casa das Rosas (30 lug.). Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285 -6986. Estreia hoje (17). 6ª, 18h30 e 20h. R$ 60. Até 27/3.

Confira outras boas peças para assistir nos próximos dias em São Paulo:

ESTREIAS

A Decadência dos Seres Não Abstratos

O espetáculo traz a intersecção das artes cênicas com as artes visuais ao mostrar a história de uma artista que, há 11 anos, tem à sua frente uma tela em branco, enquanto enfrenta tormentos internos. A direção é de Luisa Pinto e Higor Lemo. 60 min. 14 anos. SP Escola de Teatro. Sala Alberto Guzik. Pça. Roosevelt, 210, Centro, 3775-8600. Estreia hoje (17). 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h; 2ª, 21h. R$ 30. 17/2.

Dos Prazeres

Dirigido por Ivan Andrade, o monólogo entrelaça as histórias de María dos Prazeres, personagem que dá nome ao conto do escritor colombiano Gabriel García Márquez, e da atriz Maristela Chelala, que protagoniza o espetáculo. 55 min. 14 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lugares). R. Pelotas, 141, V. Mariana, 5080-3000. Estreia hoje (17). 6ª, 20h; sáb., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 21/2.

Elizabeth Costello

Uma velha escritora vive em uma aldeia do interior na companhia de seus gatos. Ao fazer uma reflexão diante de um gravador, ela começa a criar narrativas e passa a crer que está diante de uma banca de juízes. 70 min. 18 anos. Tusp (98 lug.). R. Maria Antônia, 294, V. Buarque, 3123-5222. Estreia 4ª (22). 4ª a sáb, 21h; dom., 18h. R$ 30. 16/2.

Parabéns Senhor Presidente

Na comédia biográfica, Danielle Winits e Christine Fernandes dão vida às divas Marilyn Monroe e Maria Callas em meio a um acontecimento histórico: o aniversário de 45 anos de John F. Kennedy, em 1962. A direção é de Fernando Philbert. 70 min. 12 anos. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia hoje (17). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 1º/3.

Rapte-Me Agora – Deve Haver Vida Inteligente em Outra Parada de Ônibus

Com direção de Cynthia Falabella, a peça aborda a vida de dois jovens que, por meio de suas memórias, relatam suas fragilidades e contestam aspectos da vida moderna, como as redes sociais. 80 min. 16 anos. Sesc Santo Amaro. Espaço das Artes (80 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia hoje (17). 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 16/2.

REESTREIAS



Fale Mais Sobre Isso

Escrita e protagonizada por Flávia Garrafa, a comédia põe em cena uma psicóloga que, ao trabalhar questões de quatro pacientes, acaba decifrando suas próprias emoções. 70 min. 14 anos. Teatro Renaissance (440 lug.). Al. Santos, 2233, Jd. Paulistano, 3069-2286. A partir de sáb. (18). Sáb., 18h30. R$ 60. Até 28/3.

Francesco

Paulo Goulart Filho interpreta 20 personagens na comédia sobre a história de São Francisco de Assis, a partir de texto de Dario Fo. A direção é de Neyde Veneziano. 70 min. 14 anos. Teatro Viradalata (240 lug.). R. Apinajés, 1387, Perdizes, 3868-2535. A partir de sáb. (18). Sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60. Até 9/2.

Nós

Na peça da Meraki Cia. Teatral, com texto de Elmo Férrer, dois meninos questionam os valores sociais e as convicções religiosas de suas famílias. Dir. Cléo Moraes e Juliana Lucilha. 50 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (96 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Centro, 3258-4449. A partir de sáb. (18). Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 40. Até 16/2.

Renata Pallottini, Amor, Poesia e Anarquia

As atrizes Fernanda Viacava e Luiza Braga declamam poemas intercalados por músicas criadas por Jean Garfunkel, interpretadas pela cantora Cibele Codonho. A direção é de Pedro Vieira. 55 mim. 16 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (149 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 2ª (20). 2ª, 20h. R$ 30. Até 10/2.

O Vendedor de Sonhos

Com Luiz Amorim e Matheus Carrieri no elenco, a peça é baseada no best-seller de Augusto Cury, cuja trama tem como ponto de partida a tentativa frustrada de suicídio do personagem Júlio César, que é impedido por um mendigo. 70 min. 10 anos. Teatro Fernando Torres. (685 lug.). R. Padre Estevão Pernet, 588, Tatuapé, 2227-1025. A partir de hoje (17). 6ª e sáb, 21h; dom., 19h. R$ 40/R$ 80. Até 29/3.

W Polsce, Czyli Gdzie? Na Polônia, Isso É Onde?

Da Cia. OPOVOEMPÉ, a peça faz relações entre a Polônia pós-holocausto – que motivou a obra do pintor Kantor – e a herança histórica do Brasil, além de refletir sobre o papel da arte hoje. 50 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (149 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. A partir de 4ª (22). 4ª e 5ª, 20h. R$ 30. Até 20/2.

ÚLTIMA SEMANA

Lobo

Em cena, a diretora, atriz e autora Carolina Bianchi é acompanhada por 16 performers.

A peça traz uma sequência de imagens não lineares que abordam temas como instinto e civilização, evocando desde o barroco italiano até filmes de terror dos anos 1970. 90 min. 18 anos. Teatro João Caetano (430 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até dom. (19).

EM CARTAZ



Alma Despejada

Irene Ravache comemora 75 anos de idade estrelando o solo escrito por Andréa Bassitt e dirigido por Elias Andreato. A atriz vive Teresa, senhora que, depois de morta, faz sua última visita à casa da família. 80 min. 14 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb. e dom., 20h. R$ 70/R$ 80. Até 28/3.

Baixa Terapia

Na comédia de Matías Del Federico, dirigida por Marco Antonio Pâmio, três casais que não se conhecem dividem o consultório de uma terapeuta que não aparece, mas deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Com Antônio Fagundes, Mara Carvalho e outros. 90 min.

14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Hoje (17), 20h. R$ 5. Tuca (672 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. A partir de sáb. (18). 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 19h. R$ 120. Até 26/1.

O Camareiro

Tarcísio Meira é Sir, um veterano ator que, durante a Segunda Guerra Mundial, luta para encenar mais uma vez a peça ‘Rei Lear’, de Shakespeare. Para isso, ele conta com Normam, seu fiel escudeiro, interpretado por Cássio Scapim. A direção é de Ulysses Cruz. 120 min. 12 anos. Teatro Faap (506 lug.). R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 2/2.

Mãe Fora da Caixa

Protagonizado por Miá Mello, o espetáculo é inspirado no livro homônimo de Thaís Vilarinho e gira em torno dos dilemas que envolvem a maternidade. A direção é de Joana Lebreiro.

80 min. 12 anos. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 26/4.

Mãos Limpas

Uma trama que envolve tráfico, política, infidelidade e muitos dólares escondidos marca a comédia escrita por Juca de Oliveira. Além de assinar o texto, ele atua ao lado de Fulvio Stefanini, Taumaturgo Ferreira, Claudia Mello, Nilton Bicudo e Bruna Miglioranza. A direção é de Léo Stefanini. 80 min. 14 anos. Teatro Renaissance (448 lug.). Al. Santos, 2.233, Jd. Paulista, 3069-2286. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 2/2.

MUSICAL

Agnaldo Rayol – A Alma do Brasil

O musical, protagonizado por Marcelo Nogueira, faz uma retrospectiva da vida e da carreira do cantor, com mais de 60 anos de carreira e sucessos como ‘Ave Maria’ e ‘Mia Giaconda’. 100 min. Livre. Teatro União Cultural. R. Mario Amaral, 209, Paraíso, 3885-2242. A partir de sáb. (18). Sáb., 18h; dom., 17h. R$ 80. 1º/3.

Lyson Gaster no Borogodó

Com dramaturgia de Fábio Brandi Torres e direção de Carlos ABC, o espetáculo presta tributo à atriz Lyson Gaster, espanhola criada em Piracicaba, que se destacou no teatro de revista do Brasil, dos anos 1920 aos 1940. 90 min. Livre. Teatro Itália. Av. Ipiranga, 344, República, 3120-6945. A partir de sáb. (18). 5ª, 6 ª e sab., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 15/2.

Pretoperitamar – O Caminho que Vai Dar Aqui

Com direção de Anelis Assumpção e Grace Passô, o espetáculo musical homenageia Itamar Assumpção. Com Denise Assunção, Iara Rennó, Tulipa Ruiz e outros. 120 min. 16 anos. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª a sáb, 21h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até dom. (19).

CIRCO

Rústico

Com técnicas de acrobacia, a Cia. Barnabô apresenta os personagens Peperina e Dom Molina, em uma história de amor ambientada no campo, onde levam a vida com luta e esforço. A direção é de Leandro Mendoza. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (18), 21h; dom. (19), 18h. R$ 6/R$ 20.

HUMOR



1 Milhão de Anos em 1 Hora

Em ritmo alucinante, Bruno Motta narra a história do mundo, da idade da pedra à era das redes sociais. O espetáculo original, com texto de Colin Quinn, passou pela Broadway em 2010, sob direção de Jerry Seinfeld. A versão brasileira é assinada por Marcelo Adnet. 70 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb., 22h. R$ 60/R$ 70. Até 28/3.

Novos em Folha – Humoristas em Ascensão

Com autoria e direção de Guilherme Araújo,o show de humor reúne novos nomes do stand-up comedy, com uma apresentação diferente a cada semana. 70 min. 14 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618. Higienópolis, 3823-2323. A partir de sáb. (18). Sáb., 23h59. R$ 65. Até 28/3.

O Terceiro Melhor Show de Comédia do Planeta

Marcelo Marrom apresenta histórias de seus 13 anos de carreira, além de novos textos, e faz o que é sua marca registrada: improviso musical. 60 min. 16 anos. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 99319-5718. A partir de sáb. (18). Sáb., 21h. R$ 60. Até 28/3.

DANÇA



EKOa

Criação inédita do coletivo Amarela Plataforma, o espetáculo, apresentado ao ar livre, aborda relações entre corpo e natureza. 100 min. Livre. Parque Estadual Jaraguá (20 lug.). R. Antônio Cardoso Nogueira, 539, V. Chica Luisa, 3941-2162. Estreia 4ª (22). 4ª a sáb., 15h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/inscjara).